24 Kasım Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Bursa hava durumu hava sıcaklık
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 10:05

24 Kasım Pazartesi günü Bursa’da hava nasıl olacak? Yağışlı havalar, Bursa’da da etkisini göstermeye başladı.  Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da yer yer sağanak yağış ve bulutlu bir hava hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İşte 24 Kasım Pazartesi gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…

Bugün Bursa'da hava genellikle kapalı ve bulutlu geçecek.

Sabah 09:00 - 12:00 saatleri arasında yer yer hafif yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 17 dereceden (öğle) akşam 21:00'den sonra 7 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek seyredecek (%63 - %86). Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerinden esecek; ortalama hızı düşük olsa da, öğle saatlerinde maksimum hızı 25 km/sa'e ulaşabilir.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
