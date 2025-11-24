24 Kasım Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

24 Kasım Pazartesi günü Bursa’da hava nasıl olacak? Yağışlı havalar, Bursa’da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da yer yer sağanak yağış ve bulutlu bir hava hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İşte 24 Kasım Pazartesi gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…