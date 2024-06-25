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21 Yıl Sonra Bile Gururumuzsun! Sertap Erener'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket 21 Yıl Sonra Bile Gururumuzsun! Sertap Erener'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 11:46

Sertap Erener'in müziği, dinleyicilerde derin duygular ve özel anılar bırakıyor. Her şarkısı, kendine özgü bir hikaye ve dokunuşla kalbimizi fethederken, 'Everyway That I Can' gibi parçaları da unutulmaz gururlara eşlik ediyor. Ne de güzel söyledi yeniden son Eurovision'da! Ancak Sertap'ın repertuarında birçok güzel şarkı daha var. En iyisinin hangisi olduğuna karar vermek zor. O zaman, birini birlikte seçelim!

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