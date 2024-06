21 Yıl Sonra Bile Gururumuzsun! Sertap Erener'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Sertap Erener'in müziği, dinleyicilerde derin duygular ve özel anılar bırakıyor. Her şarkısı, kendine özgü bir hikaye ve dokunuşla kalbimizi fethederken, 'Everyway That I Can' gibi parçaları da unutulmaz gururlara eşlik ediyor. Ne de güzel söyledi yeniden son Eurovision'da! Ancak Sertap'ın repertuarında birçok güzel şarkı daha var. En iyisinin hangisi olduğuna karar vermek zor. O zaman, birini birlikte seçelim!