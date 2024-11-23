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Size Hiç Ait Olmamış Bir Şeyi Kaybetmiş Gibi Hissederken Dinleyebileceğiniz 11 Şarkı

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etiket Size Hiç Ait Olmamış Bir Şeyi Kaybetmiş Gibi Hissederken Dinleyebileceğiniz 11 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 12:16

Size ait olmayan bir şeyi kaybetmiş gibi hissetmek insanı derinden üzer ve kalbimize bir şeyler oturur. Böyle zamanlarda en çok ihtiyacımız olan da oturup şarkı dinlemek olabilir. Siz de kendi şarkınızı ekleyin...

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1. Crime

2. I Go to Sleep

3. Not Allowed

4. Neon Moon

5. Valentine

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6. Nicotine

7. Vanilla Baby

8. Young And Beautiful

9. Surrender

10. Happier Than Ever

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11. Yellow

pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
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