Size Hiç Ait Olmamış Bir Şeyi Kaybetmiş Gibi Hissederken Dinleyebileceğiniz 11 Şarkı
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Size Hiç Ait Olmamış Bir Şeyi Kaybetmiş Gibi Hissederken Dinleyebileceğiniz 11 Şarkı
Size ait olmayan bir şeyi kaybetmiş gibi hissetmek insanı derinden üzer ve kalbimize bir şeyler oturur. Böyle zamanlarda en çok ihtiyacımız olan da oturup şarkı dinlemek olabilir. Siz de kendi şarkınızı ekleyin...
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1. Crime
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2. I Go to Sleep
3. Not Allowed
4. Neon Moon
5. Valentine
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6. Nicotine
7. Vanilla Baby
8. Young And Beautiful
9. Surrender
10. Happier Than Ever
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