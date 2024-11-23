Dinlediğiniz Anda Ruhunuzun Derinliklerini Bile Dinlendirecek Bir Grup: Palace

Dinlediğiniz anda bulutların üzerine çıkıp anın keyfini çıkarmak istiyorsanız sizi gerçekten de çok keyifli ve sakin bir grup ile tanıştıralım. İşte karşınızda Palace! Öyle ki hem melodileri, hem klipleri hem de sesleri ile sizi bambaşka bir dünyaya ışınlıyorlar.