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Ayrılık Acını Bastıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!

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etiket Ayrılık Acını Bastıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 13:01

Ayrılık acısı kimi zaman bastırması zor bir acı olabilir ama iyi ki şarkılar var! 

Bu testte ayrılık acını bastıracak bir şarkı öneriyoruz!

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1. Kendini üzgün ve kötü hissettiğinde ne yaparsın?

2. Ne zamandır aşk acısı çekiyorsun?

3. Senin ilişkin neden bitti?

4. Peki ya üzgün olduğunda ne tarz müzikler dinlersin?

5. Şu an yanına gelse tekrar birlikte olmak ister misin?

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6. Eğer ikinizle alakalı bir şey değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?

7. Son olarak, her şey için yine de güzeldi diyebiliyor musun?

8. Emre Altuğ - Neyleyim

9. Gökhan Tepe - Gelsen de Anlatsam (Official Video)

10. Deniz Seki - Sahici

Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
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