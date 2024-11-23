Ayrılık Acını Bastıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
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Ayrılık Acını Bastıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Ayrılık acısı kimi zaman bastırması zor bir acı olabilir ama iyi ki şarkılar var!
Bu testte ayrılık acını bastıracak bir şarkı öneriyoruz!
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1. Kendini üzgün ve kötü hissettiğinde ne yaparsın?
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2. Ne zamandır aşk acısı çekiyorsun?
3. Senin ilişkin neden bitti?
4. Peki ya üzgün olduğunda ne tarz müzikler dinlersin?
5. Şu an yanına gelse tekrar birlikte olmak ister misin?
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