21 Kasım Cuma Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl? Sıcaklık 18 Dereceye Kadar Çıkacak!
Diyarbakır bugün güne 7 derecelik soğuk bir sabahla uyandı. Öğlene doğru sıcaklık 15 dereceye çıkarken nem oranı da %64’ten 41'e düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) raporlarına göre şehirde bugün yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli geçecek.
İşte 21 Kasım 2025 Cuma Diyarbakır hava durumu....
🌤 21 Kasım Diyarbakır’da Hava Nasıl?
