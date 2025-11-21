onedio
21 Kasım Cuma Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl? Sıcaklık 18 Dereceye Kadar Çıkacak!

21 Kasım Cuma Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl? Sıcaklık 18 Dereceye Kadar Çıkacak!

21.11.2025 - 08:27

Diyarbakır bugün güne 7 derecelik soğuk bir sabahla uyandı. Öğlene doğru sıcaklık 15 dereceye çıkarken nem oranı da %64’ten 41'e düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) raporlarına göre şehirde bugün yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli geçecek.

İşte 21 Kasım 2025 Cuma Diyarbakır hava durumu....

🌤 21 Kasım Diyarbakır'da Hava Nasıl?

🌤 21 Kasım Diyarbakır’da Hava Nasıl?

Meteoroloji Diyarbakır günlük hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bugün sıcaklık 09:00'a kadar 7 derece, 12'ye kadar 15 derece, 15'e kadar 18 derece olacak. Öğlene kadar kademeli artan sıcaklık akşama doğru düşüşe gececek. 15:00-18:00 saatleri arası 13 derece, 21'e kadar 10 derece, 24'e kadar 7 derece olacak.

