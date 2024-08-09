2050'de Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Olması Düşünülen 15 Ülke!

Ayılar, dondurucu soğuk ve gaz... Rusya, doğal kaynakları ve geniş topraklarıyla ekonomiyi doruklara taşıyor. Hem doğalgaz hem de kış sporlarında bir numara! Rusya, yalnızca bunlarla kalmıyor ve savunma sanayii ile uzay araştırmalarında da büyük yatırımlar yapıyor. Siber güvenlik ve dijital ekonomideki gelişmeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Rusya'nın güçlü enerji sektörü ve askeri sanayisi, onu global ekonominin kritik bir oyuncusu yapıyor.