2050'de Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Olması Düşünülen 15 Ülke!
2050'de Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Olması Düşünülen 15 Ülke!
Merhaba sevgili ekonomi meraklısı! Gelecekte dünya ekonomisini kimler yönetecek diye merak ediyor musun? 2050 yılına ışınlandık ve karşınızda geleceğin ekonomik süper güçleri! Uçan arabalar ve Mars tatilleri konuşulurken, ekonominin devleri kim olacak? İşte 2050 yılında ekonominin zirvesinde olacak 15 ülke ve onların büyümesini sağlayacağı düşünülen nedenleri!
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15. Güney Kore
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14. Kanada
13. Fransa
12. Türkiye
11. Birleşik Krallık
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10. Almanya
9. Japonya
8. Meksika
7. Rusya
6. Nijerya
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