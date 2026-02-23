2026’da Otomotiv Sektörünü Neler Bekliyor? Sektörün Deneyimli İsmi Emir Kosif ile Konuştuk

Emir Kosif: Merhaba Cenk Bey. 2025 yılı otomotiv sektörü için gerçekten bir “denge ve strateji” yılıydı.

Türkiye pazarı her zaman dinamikti ancak artık çok daha bilinçli bir müşteri profili var. Eskiden mesele araç bulmaktı; bugün mesele doğru ürünü, doğru finansman modeliyle ve doğru zamanda almak.

Premium segmentte rekabet tarihi seviyelere çıktı. Çok güçlü markalar var ve hepsi ciddi yatırımlar yapıyor. Böyle bir ortamda liderliği sürdürmek hem büyük bir sorumluluk hem de güçlü bir motivasyon.

BMW, 2025’i yaklaşık 34.000 perakende satış adediyle Türkiye premium segment lideri olarak tamamladı. Aynı zamanda global ölçekte pazar payını en çok artıran ülke konumuna gelmesi de önemli bir başarı.

Bu noktada distribütörümüz Borusan Otomotiv’in stratejik öngörüsünü ve yıl boyunca aldığı hızlı aksiyonları özellikle vurgulamak gerekir. Onların çizdiği güçlü vizyon doğrultusunda, biz de Kosifler Oto olarak sahadaki emeğimiz, ekip disiplinimiz ve müşteriyle kurduğumuz güvenle bu liderliğe katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.