2026’da Otomotiv Sektörünü Neler Bekliyor? Sektörün Deneyimli İsmi Emir Kosif ile Konuştuk

Cenk Dağcı
23.02.2026 - 10:05

Otomotiv sektörü son yıllarda ezber bozan bir dönüşümden geçiyor. Bir yanda değişen regülasyonlar, diğer yanda vergi avantajları ve teknolojik yenilikler… Peki tüm bu karmaşanın içinde, 2025’te neler yaşandı ve 2026 yılında bizi neler bekliyor? Araç alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tüm bu kritik soruları, sektörün nabzını yakından tutan isimlerden biriyle; Elektrikli Otomobil Elçisi Emir Kosif ile konuştuk.

Cenk Dağcı: Merhaba Emir Bey. 2025 sektörde nasıl bir yıldı?

Emir Kosif: Merhaba Cenk Bey. 2025 yılı otomotiv sektörü için gerçekten bir “denge ve strateji” yılıydı.

Türkiye pazarı her zaman dinamikti ancak artık çok daha bilinçli bir müşteri profili var. Eskiden mesele araç bulmaktı; bugün mesele doğru ürünü, doğru finansman modeliyle ve doğru zamanda almak.

Premium segmentte rekabet tarihi seviyelere çıktı. Çok güçlü markalar var ve hepsi ciddi yatırımlar yapıyor. Böyle bir ortamda liderliği sürdürmek hem büyük bir sorumluluk hem de güçlü bir motivasyon.

BMW, 2025’i yaklaşık 34.000 perakende satış adediyle Türkiye premium segment lideri olarak tamamladı. Aynı zamanda global ölçekte pazar payını en çok artıran ülke konumuna gelmesi de önemli bir başarı.

Bu noktada distribütörümüz Borusan Otomotiv’in stratejik öngörüsünü ve yıl boyunca aldığı hızlı aksiyonları özellikle vurgulamak gerekir. Onların çizdiği güçlü vizyon doğrultusunda, biz de Kosifler Oto olarak sahadaki emeğimiz, ekip disiplinimiz ve müşteriyle kurduğumuz güvenle bu liderliğe katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Cenk Dağcı: Elektrikli araç tarafında neler değişti?

Emir Kosif: Elektrifikasyon artık geleceğin değil, bugünün konusu.

Türkiye’de elektrikli araç parkı büyüyor, şarj altyapısı gelişiyor ve tüketici farkındalığı artıyor. Ancak 2025’te PHEV modellere getirilen vergi avantajı önemli bir yön değişimi yarattı.

Türk tüketicisi rasyoneldir. Şehir içinde elektrikli sürüş konforunu yaşamak ister; uzun yolda ise güvenli ve esnek bir çözüm arar. Vergi avantajı da devreye girince PHEV modeller güçlü bir tercih haline geldi.

2024’te 10.000’i aşan BEV satışları 2025’te 6.700 seviyesinde dengelenirken, PHEV tarafında ciddi bir ivme yakalandı. Bu bir geri adım değil; tam elektriğe geçiş sürecinin doğal bir evrimi. Elektrikli dönüşüm hız kesmeden devam ediyor.

Cenk Dağcı: Sizin kişisel tercihiniz?

Emir Kosif: Ben şahsen tam elektrikli sürüş deneyiminin büyük bir hayranıyım. Son iki yıldır yalnızca tam elektrikli araç kullanıyorum. Şu an tercihim BMW iX xDrive60.

Sessizlik, anlık güç, üst düzey konfor ve güvenlik… Elektrikli sürüşün sunduğu o kesintisiz deneyim gerçekten başka bir dünya.

Pazarda rasyonel bir PHEV yönelimi olsa da, direksiyon başına geçtiğimde tam elektriğin sunduğu o saf sürüş karakterinden vazgeçemiyorum.

Cenk Dağcı: Çinli markalar ve fiyat rekabeti?

Emir Kosif: Çinli markalar sektöre dinamizm kattı ve rekabeti besledi. Bu olumlu bir gelişme.

Ancak otomotivde gerçek test zamandır. Kullanım süresi uzadıkça; servis deneyimi, marka güveni ve ürün kalitesi belirleyici hale gelir.

Elektrikli otomobil yeni bir trend gibi görünse de BMW’nin bu alandaki geçmişi 1972’ye kadar uzanır. Bugün sunduğumuz elektrikli sürüş deneyiminin arkasında yarım asırlık mühendislik ve büyük bir AR-GE birikimi var.

2026’da rekabet daha da netleşecek. Elektrikli otomobil artık ayrı bir model değil, ana modellerin doğal bir motor seçeneği haline geliyor. Bu da premium segmentte gerçek elektrikli rekabetin başladığı anlamına geliyor.

Fiyat tarafında dramatik bir düşüş beklemek gerçekçi değil. Kur ve vergi dinamikleri belirleyici olmaya devam edecek. Asıl rekabet finansman çözümleri ve müşteri deneyimi üzerinden şekillenecek.

Cenk Dağcı: Kosifler Oto bu dönüşümde nerede duruyor?

Emir Kosif: Bugün müşteri sadece otomobil satın almıyor; bir deneyim satın alıyor.

Showroom’a gelen kişi teknik bilgi kadar duygu da arıyor. Kendini değerli hissetmek, güvenmek ve hatırlanmak istiyor.

Bu da ancak mutlu bir ekiple mümkün. Kosifler Oto Bağdat Caddesi olarak, tüm BMW Yetkili Satıcıları içinde çalışan bağlılığında zirvede yer almak benim için en büyük gurur. Çünkü güçlü ekip olmadan güçlü deneyim olmaz.

Resepsiyondan mutfağa, kat hizmetlerine, satış danışmanlarına, görünen ve görünmeyen birçok kahramanımız var. Ben onları 'Ayrıcalıklar Dünyasının Kahramanları' olarak adlandırıyorum. Kapımızdan içeri giren herkes, tüm ekibim için çok değerli bir hikayedir. 

2026’da markaları birbirinden ayıracak olan şey de donanım listeleri değil; kurulan bu gerçek bağ olacak.

Cenk Dağcı: 2026’yı tek kelime ve tek cümleyle özetler misiniz?

Emir Kosif: Tek kelime: Güven.

Teknoloji değişir. Modeller değişir. Vergi dilimleri değişir. Ama insanın güven ihtiyacı değişmez.

Tek cümlelik öngörüm ise şu: 2026; sadece otomobillerin değil, o otomobillerin arkasındaki markaların karakterinin ve sundukları deneyimin konuşulacağı bir yıl olacak.

Ve herkes kendine şu soruyu sormalı: “Ben sadece otomobil mi satıyorum, yoksa insanların hayatında iz bırakacak bir deneyim mi tasarlıyorum?”

