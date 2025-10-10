2025 KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı! KPSS A Grubu Sınav Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

7 Eylül 2025'te gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümü, ayrıca 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi Oturumları detaylı bir şekilde analiz edildi. Bu analizlerin sonucunda, soruların yanıtlarının doğruluğu kontrol edildi ve var olan itirazlar bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, '7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi'nin Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 59 numaralı sorunun iptaline karar verildi. Bu kararla birlikte, değerlendirme işlemleri tamamlandı.'