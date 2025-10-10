onedio
2025 KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı! KPSS A Grubu Sınav Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

ÖSYM
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 10:58

ÖSYM'nin 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen ve memur olmayı hedefleyen binlerce aday, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman ilan edildi? KPSS sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim? ÖSYM'nin KPSS sonuç sorgulama ekranına nasıl erişebilirim? 

İşte, detaylar...

KPSS Sonuçları Açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumu, ayrıca 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi Oturumlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ulaşabilecekler.

KPSS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. 

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilirler.

İşte, KPSS Sonuç Sorgulama Ekranı: 

KPSS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS'de Soru mu İptal Edildi? Hangi Soru İptal Edildi?

7 Eylül 2025'te gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümü, ayrıca 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi Oturumları detaylı bir şekilde analiz edildi. Bu analizlerin sonucunda, soruların yanıtlarının doğruluğu kontrol edildi ve var olan itirazlar bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirildi. 

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, '7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi'nin Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 59 numaralı sorunun iptaline karar verildi. Bu kararla birlikte, değerlendirme işlemleri tamamlandı.'

2025-KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları da Erişime Açıldı

twitter.com

Söz konusu oturumlara katılan adayların, cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinde 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

KPSS LİSANS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

