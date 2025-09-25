onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
2000’de İstanbulspor-Trabzonspor Maçında Hat-Trick Yapan İsim Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

2000’de İstanbulspor-Trabzonspor Maçında Hat-Trick Yapan İsim Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 21:58

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı futbolseverlerin ilgisini çeken bir soruya yer verdi. Yarışmada sorulan “2000'deki İstanbulspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı 0-1 geride kapatan İstanbulspor'un teknik direktörü görevinde olup kendisini ikinci yarıda oyuna sokan ve takımı 5-1 galip gelirken hat-trick yapan kimdir?” sorusu izleyiciler tarafından merak edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000'deki İstanbulspor-Trabzonspor ilk yarıyı 0-1 geride kapatan İstanbulspor'un teknik direktörü görevinde olup kendisini ikinci yarıda oyuna sokan ve takımı 5-1 galip gelirken hat-trick yapan kimdir?

2000'deki İstanbulspor-Trabzonspor ilk yarıyı 0-1 geride kapatan İstanbulspor'un teknik direktörü görevinde olup kendisini ikinci yarıda oyuna sokan ve takımı 5-1 galip gelirken hat-trick yapan kimdir?

A- Aykut Kocaman

B- Feyyaz Uçar

C- Tanju Çolak

D- Rıdvan Dilmen

Cevap A, yani Aykut Kocaman.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın