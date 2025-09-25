2000’de İstanbulspor-Trabzonspor Maçında Hat-Trick Yapan İsim Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı futbolseverlerin ilgisini çeken bir soruya yer verdi. Yarışmada sorulan “2000'deki İstanbulspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı 0-1 geride kapatan İstanbulspor'un teknik direktörü görevinde olup kendisini ikinci yarıda oyuna sokan ve takımı 5-1 galip gelirken hat-trick yapan kimdir?” sorusu izleyiciler tarafından merak edildi.