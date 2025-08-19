onedio
20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
19.08.2025 - 11:09

ŞOK 20 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

  • Mis Tam Yağlı Peynir 149 TL

  • Mis Labne 32,50 TL

  • Mis Kozalak Tereyağ 125 TL

  • Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize 109 TL

  • Mis Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 99,50 TL

  • Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 69,90 TL

  • Balkovan Süzme Çiçek Balı 199 TL

  • Superfresh Milföy 99,90 TL

  • Tat Ketçap/ Acılı Ketçap 44,90 TL

  • Domates Rendesi 27,90 TL

  • Magnum Mini Dondurma Çeşitleri 199 TL

  • Golf Maraşım Sade/Çikolata-Sade 134 TL

  • Untad Tam Buğday Unlu Zeytinli Lavaş 75 TL

Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Dermokil Şampuan Çeşitleri 79 TL

  • Thalia Combo Butter Saç Maskesi 159 TL

  • Sensodyne Komple Koruma Diş Macunu 111 TL

  • Fa Roll On Pink Passion/Sport Men 86,90 TL

  • Pantene Şampuan Çeşitleri 115 TL

  • Dalin Köpük Sabun 69 TL

  • Bingo 10 Kg 355 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 79 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 8'li 49 TL

  • Pepsi/Lipton Icetea Şeftali 140 TL

  • Tchibo Gold Selection Çekirdek Kahve 375 TL

  • Duru Kolonya Çeşitleri 79 TL

Amigo Kabuklu Ceviz 105 TL

  • Lüks Kabuksuz Karışık Kuruyemiş 130 TL

  • Karışık Kuruyemiş 64,90 TL

  • Mısır Kavurgası 24,90 TL

Haftanın Win Ürünleri

