Haberler
Yaşam
Astroloji
20-26 Ekim 2025 Haftalık Burç Yorumları

20-26 Ekim 2025 Haftalık Burç Yorumları

burç
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
20.10.2025 - 09:01

20-26 Ekim 2025 haftasının gökyüzü hareketleri tüm burçlar için ne gibi değişimler ve fırsatlar getiriyor? Aşk, iş, para, sağlık ve aile hayatınızdaki gelişmeleri öğrenmek için okumaya devam edin...

Koç Burcu (21 Mart – 19 Nisan)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Bu hafta gökyüzü seni yeni başlangıçlara, kırgınlıkları geride bırakmaya ve kendi değerini yeniden hatırlamaya çağırıyor. Özellikle iş ve ortaklık konularında denge kurma zamanı geldi. Uzun süredir seni kısıtlayan kalıpları yıkarak ilerleyeceksin. 

İş ve Para: 

Yeni bir proje, iş değişimi veya görev artışı gündeme gelebilir. Girişimlerinde cesur davran ama sabırsız olma. Özellikle 23 Ekim sonrası maddi fırsatlar kapını çalabilir. 

Aşk: 

İlişkilerde dürüstlük ve denge teması öne çıkıyor. Yeni tanışmalar kalıcı olabilir. Partnerinle açık konuşmak ruhsal bağı derinleştirecek. 

Sağlık: 

Baş ağrısı, yorgunluk veya stres kaynaklı gerginlikler artabilir. Dinlenmeye vakit ayır. 

Aile: 

Evin içinde geçmişten gelen bir konu yeniden konuşulabilir. Sabır ve anlayışla çözüm gelecektir.

Boğa Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Emeklerinin karşılığını almaya hazırlan. Sabırla beklediğin konularda ilahi adalet çalışıyor. 

İş ve Para: 

Maddi anlamda uzun süredir beklediğin bir haber gelebilir. Yatırım, maaş artışı veya iş değişimi konuları aktifleşiyor. 

Aşk: 

Geçmişte kırıldığın bir konu tekrar gündeme gelebilir. Kalbini iyileştirme süreci başlıyor. Yeni bir flört ciddi bir ilişkiye dönüşebilir. 

Sağlık: 

Boyun, omuz ve tiroid bölgesi hassas olabilir. Ruhsal arınma ve doğa yürüyüşleri sana iyi gelecek. 

Aile: 

Aile bireyleriyle ortak kararlar alman gerekebilir. Özellikle ebeveynlerle ilgili önemli gelişmeler olabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs – 20 Haziran)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Sözlerinin gücünü hatırla. Bu hafta konuşmaların kader yönünü belirleyecek. 

İş ve Para: 

İletişim becerilerin sayesinde bir proje öne çıkabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler veya eğitim planları hızlanıyor. 

Aşk: 

Zihnini karıştıran bir ilişki varsa netlik zamanı. Gerçek duygularını ifade et. 

Sağlık: 

Sinir sistemi ve uykusuzluk temaları öne çıkabilir. Ekran süreni azalt, zihnini dinlendir. 

Aile: 

Kardeşlerle ya da yakın çevreyle ilgili bir destek talebi olabilir. Yardım etmek ruhsal dengeyi sağlar.

Yengeç Burcu (21 Haziran – 22 Temmuz)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Kalbini korumayı öğren. Her şeyi hissetmek güzel ama artık seçici olma zamanı. 

İş ve Para: 

Finansal konularda yeni gelir kaynakları doğabilir. Ev veya mülk alımı gündeme gelebilir. 

Aşk: 

Geçmişten biriyle karşılaşma ihtimali yüksek. Ancak duyguların seni yanıltmasın. 

Sağlık: 

Sindirim sistemi hassas. Aşırı duygusal yüklenmelerden kaçın. 

Aile: 

Evdeki düzeni yeniden kurmak isteyebilirsin. Aile içi iletişim güçleniyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Işığını artık saklama. Yaratıcılığını göster, korkularını bırak. 

İş ve Para: 

Yeni iş teklifleri veya sahne önü fırsatlar gelebilir. Liderlik rolü güçleniyor. 

Aşk: 

Kalbini yeniden açıyorsun. Romantik bir dönem başlıyor. Ancak geçmişte kalan bir kişiyle bağını net kes. 

Sağlık: 

Kalp ve tansiyon konularına dikkat et. Egzersiz ve açık hava sana iyi gelir. 

Aile: 

Aile bireylerinden biri senin rehberliğine ihtiyaç duyabilir. Onlara destek olman ruhsal huzurunu artırır.

Başak Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Sadeleşme zamanı. Düzen, sabır ve içsel temizlik senin anahtarın. 

İş ve Para: 

Detaylara dikkat et. Bu hafta çalışma ortamında önemli bir değişim yaşanabilir. 

Aşk: 

Gerçek bağlılığı sorguluyorsun. Kalbini ancak dürüstlükle paylaş. 

Sağlık: 

Sindirim, karın ve stresle ilgili rahatsızlıklar olabilir. Bitki çayları ve meditasyon faydalı olur. 

Aile: 

Aile içinde sorumluluk artabilir. Özellikle bir kadın figürüyle iletişim hassas olabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül – 22 Ekim)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Hayat terazini yeniden dengele. Yeni Ay enerjisi seni ruhsal bir yeniden doğuma taşıyor. 

İş ve Para: 

Yeni anlaşmalar, işbirlikleri ve ortaklıklar gündemde. Maddi olarak kazançlı bir dönem başlıyor. 

Aşk: 

İlişkilerde derin duygusal bağlar kurabilirsin. Evlilik veya nişan konuları gündeme gelebilir. 

Sağlık: 

Cilt, böbrek ve bel bölgesi hassas olabilir. Su dengesine dikkat et. 

Aile: 

Ebeveynlerle uzlaşma fırsatı doğabilir. Kalpten gelen bir konuşma her şeyi onarır.

Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Küllerinden yeniden doğuyorsun. İçsel dönüşüm tamamlanıyor. 

İş ve Para: 

Uzun süredir beklediğin fırsatlar açığa çıkıyor. Gizli destekçilerden yardım alabilirsin. 

Aşk: 

Tutkulu bir dönemdesin. Ancak gizli ilişkilerde risk büyük. Kalbini koru. 

Sağlık: 

Bağışıklık sistemini güçlendir. Su ve tuz dengene dikkat et. 

Aile: 

Aile içinde sırlar ya da bastırılmış duygular açığa çıkabilir. Duygusal bir yüzleşme yaşanabilir.

Yay Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Ufkun genişliyor. İlahi rehberlik seni yeni bir yola çağırıyor. 

İş ve Para: 

Yurtdışı bağlantılı işler, eğitim veya yayıncılıkla ilgili fırsatlar gelebilir. 

Aşk: 

Uzak mesafe ilişkilerde sürpriz gelişmeler olabilir. Bekarsan yeni bir aşk uzaklardan gelebilir. 

Sağlık: 

Bel ve kalça bölgesine dikkat et. Spor yaparken aşırı zorlanma. 

Aile: 

Aile bireyleriyle görüşmeler keyifli geçebilir. Uzakta olanlarla yeniden bağ kurulabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık – 19 Ocak)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Sorumluluklarını taşırken duygularını unutma. Kalbini de besle. 

İş ve Para: 

Yönetimsel konularda güç kazanıyorsun. Yeni bir iş teklifi gelebilir. 

Aşk: 

İlişkinde güven temelini yeniden kurma zamanı. Bekarsan güçlü bir kişi ilgini çekebilir. 

Sağlık: 

Diz ve kemik yapısına dikkat et. Dinlenmeyi ihmal etme. 

Aile: 

Aile içi sorumluluklar artıyor ama destek de alıyorsun. Ortak kararlar uzun vadede kazanç getirir.

Kova Burcu (20 Ocak – 18 Şubat)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Farklı düşün, kendi yolunu izle. Kalabalıklardan değil kalbinden onay al. 

İş ve Para: 

Yeni fikirler, teknolojik alanlar veya sosyal projeler ön planda. Takım çalışmaları başarılı sonuçlar verir. 

Aşk: 

Özgürlük isteğin yüksek ama duygusal bağları küçümseme. Gerçek sevgi seni özgürleştirir. 

Sağlık: 

Sinir sistemi ve dolaşım konularında hassasiyet olabilir. Nefes çalışmaları iyi gelir. 

Aile: 

Aile içinde anlayışlı tavrın sayesinde sorunlar kolay çözülür.

Balık Burcu (19 Şubat – 20 Mart)

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Rüyaların rehberliğine kulak ver. Evren seninle sezgisel bir dilde konuşuyor. 

İş ve Para: 

Yaratıcılığın yüksek. Sanatsal veya ruhsal alanlarda başarı mümkün. 

Aşk: 

Kalbini geçmişe değil geleceğe aç. Aşk seni iyileştirebilir ama ilahi sabır gerektirir. 

Sağlık: 

Ayak ve lenf sistemi hassas. Ruhsal arınma ihtiyacın artıyor. 

Aile: 

Aile içinde bir sırrın açığa çıkması ya da uzun süredir beklenen bir haber gündeme gelebilir. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA

