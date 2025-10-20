20-26 Ekim 2025 Haftalık Burç Yorumları

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Bu hafta gökyüzü seni yeni başlangıçlara, kırgınlıkları geride bırakmaya ve kendi değerini yeniden hatırlamaya çağırıyor. Özellikle iş ve ortaklık konularında denge kurma zamanı geldi. Uzun süredir seni kısıtlayan kalıpları yıkarak ilerleyeceksin.

İş ve Para:

Yeni bir proje, iş değişimi veya görev artışı gündeme gelebilir. Girişimlerinde cesur davran ama sabırsız olma. Özellikle 23 Ekim sonrası maddi fırsatlar kapını çalabilir.

Aşk:

İlişkilerde dürüstlük ve denge teması öne çıkıyor. Yeni tanışmalar kalıcı olabilir. Partnerinle açık konuşmak ruhsal bağı derinleştirecek.

Sağlık:

Baş ağrısı, yorgunluk veya stres kaynaklı gerginlikler artabilir. Dinlenmeye vakit ayır.

Aile:

Evin içinde geçmişten gelen bir konu yeniden konuşulabilir. Sabır ve anlayışla çözüm gelecektir.