onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
2 – 8 Şubat 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 2 – 8 Şubat 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.02.2026 - 20:16

2 – 8 Şubat 2026 haftalık burç yorumlarınızda gökyüzü, herkes için derin bir içsel dönüşüm ve bilinçli ilerleme vadediyor. Kontrolü bırakıp gücünüzü doğru alana yönlendirerek, kurduğunuz sağlam temeller üzerinde geleceğinizi inşa etme fırsatı bulacaksınız. Bu hafta, hem ruhsal dengeyi hem de kariyerdeki stratejik hamleleri ön planda tutarak ilerleyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR: “GÜCÜNÜ DOĞRU YERE YÖNLENDİR”

Bu hafta Koç burçları için dış dünyadan çok iç dünya konuşuyor. Gökyüzü sizi durdurmuyor; aksine ileriye itiyor. Ancak bu kez hız değil, bilinçli yön önemli. Attığınız her adımın arkasındaki niyeti sorgulamanız gereken bir haftadasınız.

Ay’ın haftanın ilk yarısında burcunuzdan geçmesi, sizi hem görünür hem de fazlasıyla hassas kılıyor. Normalde hızla geçtiğiniz duygular, bu hafta “dur ve bak” diyor.

HAFTANIN ANA TEMASI:

“BEN NE YAPIYORUM VE NEDEN YAPIYORUM?”

Bu soru haftanın anahtarı.

Koç için bu hafta:

• İçgörü

• Farkındalık

• Stratejik hamle

• Duygusal denge

üzerine kurulu.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ KOÇ’U NASIL ETKİLİYOR?

AY KOÇ BURCUNDA (HAFTANIN İLK YARISI)

Ay’ın burcunuzdan geçişi sizi:

• Duygusal olarak daha tepkisel

• Fiziksel olarak daha enerjik

• Zihinsel olarak daha farkında

yapar.

Bu birkaç gün:

Kendinizle yüzleşme günleri.

Son dönemde verdiğiniz kararlar, başlattığınız işler ve sürdürdüğünüz ilişkiler zihninizde tekrar tekrar dönüyor. Bu bir pişmanlık değil; bilgelik kazanma süreci.

MARS – JÜPİTER UYUMU (HAFTA ORTASI

Haftanın en güçlü açısı.

Yönetici gezegeniniz Mars, Jüpiter ile uyumlu bir hizalanma kuruyor. Bu size:

• Cesaret

• Genişleme

• İlerleme isteği

• Büyük düşünme gücü

veriyor.

Özellikle:

• Kariyer

• Eğitim

• Yurt dışı

• Hukuki işler

• Yeni projeler

alanında büyük potansiyel var.

Ancak dikkat:

Bu açı “fazla yüklenme” riskini de taşır. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışırsanız dağılabilirsiniz.

VENÜS’ÜN İLETİŞİM ALANINIZDAKİ ETKİSİ (HAFTA SONU)

Hafta sonu Venüs’ün desteğiyle:

• Konuşmalar yumuşar

• Anlaşmalar kolaylaşır

• İlişkilerde tatlı bir hava oluşur

Özellikle:

• Kırgınlıklar

• Yanlış anlaşılmalar

• Yarım kalmış konuşmalar

için çok uygun.

Bu hafta sonu bir konuşma, ilişkinin kaderini değiştirebilir.

İŞ VE KARİYER

Koç burçları için bu hafta iş hayatında:

• Hedef büyütme isteği

• Yeni planlar

• Cesur fikirler

• Üstlerle görüşmeler

öne çıkıyor.

Mars – Jüpiter uyumu sayesinde:

Emek verdiğiniz bir konuda görünür olabilirsiniz.

Ancak:

Her şeyi hemen sonuçlandırmaya çalışmayın. Bazı süreçlerin olgunlaşmaya ihtiyacı var.

Bu hafta:

Strateji kur, acele etme.

PARA VE FİNANS

Merkür’ün etkisi sizi uyarıyor:

Bu hafta:

• Dürtüsel harcamalar

• Ani alışveriş kararları

• Gereksiz masraflar

riskli.

Buna karşılık:

• Tasarruf

• Planlı bütçe

• Uzun vadeli düşünme

çok kazandırır.

Küçük bir önlem, ileride büyük bir rahatlama sağlar.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Sözler hassas

• Tonlama önemli

• Eski konular yeniden açılabilir

Ay’ın burcunuzdan geçişi, sizi çabuk alınır hale getirebilir.

Bu hafta:

Haklı olsan bile sert olma.

Yumuşak bir yaklaşım, aile içi dengeleri korur.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• Netleşme

• Açık konuşmalar

• Karşılıklı anlayış

ön planda.

Yürüyen ilişkiler:

Daha sağlam hale gelir.

Zorlanan ilişkiler:

Gerçekle yüzleşir.

Bekâr Koçlar için:

İletişim yoluyla başlayan bir yakınlaşma dikkat çekebilir

SAĞLIK

Enerji seviyeniz yüksek.

Ancak bu enerjiyi doğru kanalize etmezseniz:

• Huzursuzluk

• Sinirlilik

• Uyku düzensizliği

oluşabilir.

Bu hafta için öneri:

• Spor

• Yürüyüş

• Nefes çalışmaları

• Meditasyon veya farkındalık pratikleri

Bedeniniz hareket istiyor, zihniniz denge.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Mars – Jüpiter etkisi:

• Yeni bir eğitime başlamak

• Sınavlara hazırlanmak

• Akademik planlar yapmak

için oldukça destekleyici.

Bilginizi büyütmek istediğiniz bir alanda cesur adımlar atabilirsiniz.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Bu hafta Koç için ruh hali:

• Dalgalı ama öğretici

• Hızlı ama farkında

• Güçlü ama sınanan

Özellikle hafta başında içe dönük hissedebilir, hafta ortasından sonra yeniden güçlenirsiniz.

Bu bir geri çekilme değil; yeniden hizalanma.

ASTRODEHA’DAN KOÇ’A NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Gücün çok büyük.

Ama onu doğru yere yönlendirirsen büyür.”

Sabırla ilerlersen:

• İşte ilerleme

• İlişkilerde denge

• Ruhsal güçlenme

seninle olur.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR: “BAĞLANTILAR GELECEĞİNİ İNŞA EDİYOR”

Bu hafta Boğa burçları için gökyüzü net bir mesaj veriyor:

Tek başına değil, doğru insanlar ile büyüyorsun.

Venüs’ün sosyal alanınızdaki yolculuğu, sizi görünür kılıyor. Kapılar, davetler ve bağlantılar kendiliğinden açılıyor gibi görünse de aslında uzun süredir verdiğiniz emeğin karşılığını topluyorsunuz.

Bu hafta kurulan ilişkiler, sadece bugün için değil, önümüzdeki aylar ve hatta yıllar için önem taşıyor.

HAFTANIN ANA TEMASI

“KİMİNLE YÜRÜDÜĞÜN, NEREYE VARACAĞINI BELİRLİYOR”

Bu hafta Boğa için:

• Sosyal çevre

• İş birlikleri

• Uzun vadeli planlar

• Gerçekçi hayaller

öne çıkıyor.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ BOĞA’YI NASIL ETKİLİYOR?

VENÜS SOSYAL ALANINIZDA

Yönetici gezegeniniz Venüs, sosyal çevrenizi ve hedeflerinizi temsil eden alanda ilerliyor.

Bu transit:

• Yeni insanlarla tanışma

• Davetler

• Organizasyonlar

• Grup çalışmaları

getirir.

Özellikle:

Etkili, sözü geçen, vizyon sahibi kişilerle yollarınız kesişebilir.

Bu hafta kurulan bir bağ, ileride maddi veya profesyonel kazanca dönüşebilir.

MERKÜR’ÜN DESTEKLEYİCİ ETKİSİ

Merkür, iletişiminizi güçlendiriyor.

Bu sayede:

• Anlatmak istediklerinizi daha net ifade edersiniz

• Toplantılarda fark edilirsiniz

• İşbirliği teklifleri alabilirsiniz

Mevcut projeler için:

İş paylaşımı yapmak, yetki devretmek büyük kolaylık sağlar.

GÜNEŞ – SATÜRN UYUMU (HAFTA ORTASI)

Haftanın en önemli yapılandırıcı etkisi.

Bu açı:

• Sorumluluk alma

• Uzun vadeli plan yapma

• Sağlam temeller atma

zamanı olduğunu gösterir.

Hayallerinizi somutlaştırabilirsiniz ama bunun yolu:

Disiplin ve sabırdan geçiyor.

Bu hafta “küçük ama kalıcı” adımlar çok değerlidir.

AY’IN HAFTA SONU ETKİSİ

Hafta sonu Ay, sizi biraz içe çeviriyor.

Bu birkaç gün:

• Hedeflerinizi sorgulama

• Ne istiyorum sorusunu sorma

• Gelecek planlarını gözden geçirme

için ideal.

Biraz yalnız kalmak, zihninizi berraklaştırır.

İŞ VE KARİYER

Boğa burçları için iş hayatında bu hafta:

• Yeni iş bağlantıları

• Proje ortaklıkları

• Takım çalışmaları

• Üstlerle olumlu diyaloglar

öne çıkıyor.

Güneş – Satürn uyumu sayesinde:

Ciddi ve kalıcı bir sorumluluk üstlenebilirsiniz.

Bu bir yük değil; geleceğe yapılan yatırım.

PARA VE FİNANS

Venüs finansal alanınızı destekliyor.

Bu hafta:

• Stratejik yatırımlar

• Tasarruf planları

• Uzun vadeli kazançlar

önemli.

Ancak:

Hızlı para vaatlerine kapılmayın.

En çok kazandıran:

Akılcı ve sabırlı olan.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Daha yapıcı konuşmalar

• Ortak planlar

• Maddi konular üzerine görüşmeler

gündeme gelebilir.

Bu hafta:

Evle ilgili düzenleme, tadilat veya plan yapmak için uygun.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde:

• Arkadaşlıktan doğan yakınlaşmalar

• Sosyal ortamlar aracılığıyla tanışmalar

öne çıkıyor.

Devam eden ilişkilerde:

Birlikte geleceğe dair konuşmalar artar.

Bu hafta:

Partnerinizle “biz nereye gidiyoruz?” sorusu masaya yatırılabilir.

SAĞLIK

Boğa için bu hafta sağlıkta ana tema:

denge.

Vücut sinyallerini görmezden gelmeyin.

Özellikle:

• Boyun

• Omuzlar

• Sindirim sistemi

hassas.

Yoga, meditasyon, nefes çalışmaları çok faydalı.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Yeni bir eğitim planı

• Uzmanlık kazanma

• Uzun vadeli bir öğrenme süreci

başlatmak için uygun.

Disiplinli çalışırsanız, büyük ilerleme sağlarsınız.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Boğa burcu bu hafta:

• Daha sakin

• Daha farkında

• Daha stratejik

hisseder.

Hafta sonu içe dönmek, ruhunuzu besler.

ASTRODEHA’DAN BOĞA’YA NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Doğru insanlarla, doğru planlarla ilerlersen

gelecek kendiliğinden şekillenir.”

Acele etme, sağlam kur.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR: “ZİHNİN HIZLANIYOR, HAYAT YÖN DEĞİŞTİRİYOR”

Bu hafta İkizler burçları için gökyüzü adeta zihinsel bir uyanış başlatıyor. Düşünceleriniz hızlanıyor, bağlantılar kuruluyor, fikirler ardı ardına geliyor. Ancak bu hafta sadece üretmek değil, üretileni doğru yere kanalize etmek de büyük önem taşıyor.

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Uranüs ile kurduğu olumlu açı, haftanın kader anahtarı.

HAFTANIN ANA TEMASI

“AKLINI YENİLİĞE AÇ, AMA DENGEYİ KAYBETME”

Bu hafta İkizler için:

• Zihinsel sıçrama

• Yenilik

• Teknoloji

• Sosyal hareketlilik

• Denge arayışı

öne çıkıyor.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ İKİZLER’İ NASIL ETKİLİYOR?

MERKÜR – URANÜS OLUMLU AÇISI (HAFTA BAŞI)

Haftaya çok güçlü bir zihinsel enerjiyle başlıyorsunuz.

Bu açı:

• Yaratıcı fikirler

• Ani farkındalıklar

• Teknolojik çözümler

• Beklenmedik haberler

getirir.

Özellikle:

• Dijital işler

• Sosyal medya

• Yazı, konuşma, eğitim

• Yazılım, teknoloji

alanlarında büyük ilerleme mümkün.

Bu hafta “aklına gelen fikir” sıradan değildir. Not al, kaydet, geliştir.

HAFTA ORTASI: GELİŞİM VE BÜYÜME VURGUSU

Hafta ortasında gökyüzü sizi şuna yönlendiriyor:

Bildiklerini büyüt.

Bu:

• Yeni bir eğitim

• Bir sertifika

• Bir beceri geliştirme süreci

olabilir.

Kendinize yatırım yaptığınız her şey, önümüzdeki aylarda geri döner.

SOSYAL HAREKETLİLİK VE YENİ BAĞLANTILAR

Bu hafta sosyal hayatınız canlanıyor.

• Yeni arkadaşlıklar

• Ortak projeler

• Fikir alışverişleri

ön planda.

İkizler için bu hafta:

Konuşmak iyileştirir, paylaşmak çoğaltır.

AY’IN HAFTA SONU ETKİSİ

Hafta sonuna doğru Ay, sizi durduruyor ve soruyor:

“Hayatın neresindesin?”

Bu etki:

• İş – özel hayat dengesi

• Zihinsel yorgunluk

• Fazla sorumluluk alma

konularını gündeme getirir.

Bu hafta sonu:

Her şeye yetişmeye çalışma.

Biraz durmak, ilerlemenin parçası.

İŞ VE KARİYER

İkizler için iş hayatında bu hafta:

• Yenilikçi fikirler

• Pratik çözümler

• Teknolojiyle hız kazanma

• İletişim gücü

öne çıkıyor.

Merkür – Uranüs etkisi sayesinde:

Bir işi çok daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Ancak:

Aynı anda çok şeye başlamak sizi dağıtabilir.

Bu hafta:

Az ama etkili iş.

PARA VE FİNANS

Venüs’ün etkisiyle finansal alanda:

• Temkinli iyimserlik

• Bütçe gözden geçirme

• Harcamaları düzenleme

önemli.

Bu hafta:

Risk almak yerine plan yapmak kazandırır.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Konuşmalar hızlanır

• Yanlış anlaşılmalar olabilir

Bu yüzden:

Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli.

Hafta sonu aileyle vakit geçirmek zihninizi toparlar.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• İletişim

• Ortak deneyimler

• Sohbet

• Paylaşım

öne çıkıyor.

İkizler için aşk bu hafta:

Zihinsel uyumla besleniyor.

Bekârlar için:

Sohbetle başlayan bir yakınlaşma dikkat çekebilir.

SAĞLIK

Bu hafta sağlıkta odak noktası:

hareket.

• Kardiyo

• Tempolu yürüyüş

• Nefes çalışmaları

çok faydalı.

Zihinsel yoğunluğu bedenden atmanız gerekiyor.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Öğrenmek

• Yazmak

• Anlatmak

• Öğretmek

için mükemmel.

Zihniniz açık, algınız güçlü.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

İkizler bu hafta:

• Zihinsel olarak çok aktif

• Duygusal olarak zaman zaman dağınık

olabilir.

Hafta sonu iç gözlem, ruhunuzu dengeler.

ASTRODEHA’DAN İKİZLER’E NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Fikirlerin seni ileri taşıyor,

ama denge seni ayakta tutuyor.”

Doğru kullandığında bu hafta:

• Zihinsel sıçrama

• Sosyal genişleme

• Kişisel gelişim

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR: “İÇ DÜNYANI ONAR, DIŞ DÜNYA KENDİLİĞİNDEN DÜZENLENİR”

Bu hafta Yengeç burçları için gökyüzü, dış koşullardan çok içsel süreçlere odaklanıyor. Ay’ın etkisiyle duygularınız derinleşiyor, bastırdığınız hisler yüzeye çıkıyor. Bu bir zorlanma değil; tam aksine şifa ve farkındalık haftası.

Hayatınızın yönüyle ilgili içten içe sorduğunuz sorular, bu hafta daha net cevaplar bulabilir. Gökyüzü sizi acele ettirmiyor; sizi dinlemeye davet ediyor.

HAFTANIN ANA TEMASI

“NE İSTEDİĞİNİ HİSSET, SONRA ADIM AT”

Bu hafta Yengeç için:

• Duygusal farkındalık

• İçsel denge

• Aile bağları

• Emeklerin karşılığı

• Ruhsal beslenme

öne çıkıyor.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ YENGEÇ’İ NASIL ETKİLİYOR?

AY’IN YOĞUN ETKİSİ

Yönetici gezegeniniz Ay, bu hafta duygusal alanınızı güçlü şekilde tetikliyor.

Bu etki:

• Geçmişi düşünme

• İçsel sorgulamalar

• Duygusal hassasiyet

getirir.

Haftanın başı özellikle:

Kendinize bakım vermek, ruhunuzu beslemek için ideal.

Bu hafta “güçlü olmak” demek, her şeyi tek başına taşımak demek değil.

AİLE VE GEÇMİŞ KONULAR

Sezgileriniz çok güçlü.

Uzun süredir çözülemeyen:

• Aile içi meseleler

• Duygusal kırgınlıklar

• Eski konuşmalar

şimdi şefkatle ele alınabilir.

Bu hafta kalpten yapılan bir konuşma, yıllardır süren bir yükü hafifletebilir.

VENÜS KARİYER ALANINIZDA

Venüs’ün kariyer evinizdeki etkisi çok kıymetli.

Bu transit:

• Takdir edilme

• Görünür olma

• Emeklerin karşılığını alma

enerjisi taşır.

Beklediğiniz bir haber, teşekkür ya da destek gelebilir.

Bu hafta sessizce yaptığınız işler fark ediliyor.

MERKÜR VE FİNANSAL FIRSATLAR (HAFTA ORTASI)

Hafta ortasında:

• Yeni gelir fırsatları

• Ek kazanç önerileri

• Maddi planlar

gündeme gelebilir.

Ancak Merkür uyarıyor:

Detaylara bakmadan karar verme.

Bu hafta kazanç mümkün ama akılcı hareket şart.

AĞ OLUŞTURMA VE İŞBİRLİKLERİ

Bu hafta kurulan bir bağlantı, ileride önemli bir kapı açabilir.

Özellikle:

• Samimi ilişkiler

• Güven veren kişiler

uzun vadeli fayda sağlar.

HAFTA SONU: SANAT VE NEFES ALMA ZAMANI

Hafta sonu Ay’ın desteğiyle:

• Sanatsal faaliyetler

• Doğada zaman geçirmek

• Dinlenmek

ruhunuzu toparlar.

Bu hafta sonu “hiçbir şey yapmamak” bile şifadır.

İŞ VE KARİYER

Yengeç burçları için bu hafta iş hayatında:

• Sabırlı ilerleme

• Görünmeyen emeğin fark edilmesi

• Destekleyici geri dönüşler

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Bağıran değil, üreten kazanır.

PARA VE FİNANS

Maddi konularda:

• Yeni fırsatlar

• Ek gelir ihtimali

var.

Ancak:

Riskli yatırımlar yerine temkinli adımlar atılmalı.

AİLE VE EV HAYATI

Aile bu hafta merkezde.

• Ev içi konuşmalar

• Duygusal paylaşım

• Geçmişi iyileştirme

öne çıkıyor.

Yengeç için bu hafta:

Ev, sığınak.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde:

• Duygusal derinlik

• Anlaşılma ihtiyacı

• Şefkat

ön planda.

Bu hafta:

Yüzeysel bağlar yorabilir, derin bağlar güçlendirir.

SAĞLIK

Sağlıkta ana tema:

duygusal denge.

• Meditasyon

• Nefes

• Ilık yürüyüşler

• Su ile temas

çok faydalı.

Duygular bedeni etkiliyor, bunu ihmal etmeyin.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• İçsel gelişim

• Ruhsal çalışmalar

• Sanatsal eğitimler

destekli.

Zihinden çok kalpten öğreniyorsunuz.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Yengeç bu hafta:

• Hassas

• Sezgisel

• Derin

hisseder.

Bu bir zayıflık değil; ruhsal güçlenme süreci.

ASTRODEHA’DAN YENGEÇ’E NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Kendini onardığında,

hayat da sana uyumlanır.”

Dinlen, hisset, acele etme.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR: “SAHNE SENİN, AMA BİLİNÇLE YÖNET”

Bu hafta Aslan burçları için gökyüzü adeta spot ışıklarını yakıyor. Güneş’in kariyer ve statü alanınızdaki vurgusu, sizi görünür kılıyor. Attığınız adımlar, söylediğiniz sözler, aldığınız sorumluluklar fark ediliyor. Ancak bu hafta yalnızca parlamak değil, nasıl parladığınız da önemli.

Gökyüzü size liderlik gücü veriyor ama bunun yanında olgunluk ve strateji talep ediyor.

HAFTANIN ANA TEMASI

“GÜCÜNÜ GÖSTER, AMA KALICI OL”

Bu hafta Aslan için:

• Liderlik

• Görünürlük

• Sorumluluk

• İlişkilerde denge

• Yaratıcı ifade

öne çıkıyor.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ ASLAN’I NASIL ETKİLİYOR?

GÜNEŞ’İN KARİYER ALANINIZDAKİ ETKİSİ

Yönetici gezegeniniz Güneş, kariyer alanınızı aydınlatıyor.

Bu etki:

• Terfi konuşmaları

• Üstlerle temas

• Otorite figürleriyle ilişkiler

• Liderlik fırsatları

getirir.

Bu hafta:

Sizi izliyorlar.

Bu nedenle:

Kendinize güvenin ama kibirden uzak durun. Güç, zarafetle birleştiğinde kalıcı olur.

JÜPİTER’İN DESTEKLEYİCİ ETKİSİ

Jüpiter, büyüme niyetlerinizi destekliyor.

Özellikle:

• Mentorlar

• Deneyimli kişiler

• Akademik veya profesyonel destekler

önem kazanıyor.

Birinin rehberliği, yolunuzu hızlandırabilir.

VENÜS ORTAKLIK ALANINIZDA (HAFTA ORTASI)

Hafta ortasında Venüs’ün desteğiyle:

• İlişkiler yumuşar

• Ortaklıklarda uyum artar

• Karşılıklı anlayış gelişir

Bu hafta:

İlişkilerde kazan-kazan zamanı.

Eğer bir kırgınlık varsa, konuşarak çözmek mümkün.

SATÜR’ÜN FİNANSAL DİSİPLİN UYARISI

Satürn, maddi konularda sizi uyarıyor.

Bu hafta:

• Gelirler umut verici olabilir

• Ancak harcamalar kontrol altında tutulmalı

Büyük planlar için:

Sağlam bütçe şart.

AY’IN HAFTA SONU ETKİSİ: YARATICI CANLANMA

Hafta sonu Ay:

• Yaratıcılığı

• Sahne sanatlarını

• Kendini ifade etmeyi

destekliyor.

Bu hafta sonu:

Ruhunuzu besleyen bir aktivite size çok iyi gelir.

İŞ VE KARİYER

Aslan burçları için iş hayatında bu hafta:

• Liderlik rolü üstlenme

• Sorumluluk artışı

• Görünür projeler

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Sahneyi alıyorsunuz ama oyunu uzun vadeli oynayın.

PARA VE FİNANS

Maddi konularda:

• Potansiyel kazanç

• Yeni planlar

var.

Ancak:

Gösteriş harcamalarına dikkat.

Bu hafta:

Akıllı yatırım, sağlam kazanç getirir.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Sizden yön bekleniyor

• Söyledikleriniz etkili

Bu hafta:

Ailede lider sizsiniz ama empatiyi ihmal etmeyin.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• Uyum

• Anlaşma

• Denge

öne çıkıyor.

Partnerinizle:

Güç savaşına değil, ortak vizyona odaklanın.

Bekâr Aslanlar için:

Güçlü bir çekim alanı oluşabilir.

SAĞLIK

Enerjiniz yüksek.

Ancak:

• Kalp

• Dolaşım sistemi

önemli.

Kardiyo, hareket ve ritim iyi gelir.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Liderlik eğitimleri

• Sunum

• Kendini ifade etmeye dayalı çalışmalar

çok destekli.

Bilginizi sahneye taşıyın.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Aslan bu hafta:

• Güçlü

• Motive

• Zaman zaman baskı altında

hissedebilir.

Unutma:

Dinlenmek de liderliğin parçası.

ASTRODEHA’DAN ASLAN’A NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Gücün büyük.

Ama onu bilinçle kullandığında efsane olursun.”

Parla, yönet, dengele.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BAŞAK BURCU

BAŞAK BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

“DÜZEN KURARKEN KENDİNİ UNUTMA, HİZMET EDERKEN TÜKENME”

Bu hafta Başak burçları için gökyüzü çok net, çok gerçekçi ve çok öğretici çalışıyor. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün hizmet, çalışma ve sorumluluk alanınızdaki hareketi, sizi hem işlevsel hem de vicdani bir sınavdan geçiriyor.

Bu hafta:

Hayatı toparlayan sizsiniz.

Ama gökyüzü aynı zamanda soruyor:

“Bu düzenin içinde sen neredesin?”

HAFTANIN ANA TEMASI

“VERİMLİ OL, AMA TÜKENME”

Bu hafta Başak için öne çıkan başlıklar:

• Hizmet bilinci

• Analitik güç

• Düzen ve sistem kurma

• Sağlık ve rutinler

• Ruhsal farkındalık

Bu bir “çalışma haftası” ama aynı zamanda kendinle yüzleşme haftası.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ BAŞAK’I NASIL ETKİLİYOR?

MERKÜR HİZMET VE ÇALIŞMA ALANINIZDA

Merkür’ün bu konumu sizin doğal alanınız.

Bu etki:

• Günlük düzeni iyileştirme

• Ertelenmiş işleri tamamlama

• Detayları fark etme

• Hataları düzeltme

konusunda sizi zirveye taşıyor.

Bu hafta:

Kimsenin görmediğini gören, fark yaratır.

Sessizce yaptığınız işler ileride çok konuşulabilir.

HAFTA BAŞI: İŞBİRLİKLERİ VE İTİBAR

Haftanın ilk günlerinde:

• Ortak projeler

• Takım çalışmaları

• Yardım ve destek gerektiren işler

metodik yaklaşımınız sayesinde sorunsuz ilerler.

Bu hafta:

Düzen kuran kazanır, paniğe kapılan yorulur.

İtibarınız güçleniyor, özellikle iş ortamında.

URANÜS’ÜN İLETİŞİM ALANINIZDAKİ ETKİSİ

Uranüs bu hafta zihninize beklenmedik kapılar açıyor.

Bu etki:

• Ani farkındalıklar

• Alışılmadık bakış açıları

• Şaşırtıcı konuşmalar

getirir.

Bir haber, bir cümle ya da bir fikir:

Uzun süredir aynı şekilde baktığınız bir konuyu tamamen değiştirebilir.

HAFTA ORTASI: SAĞLIK VE SATÜRNLÜ UYARI

Hafta ortasında Satürn devreye giriyor ve şunu söylüyor:

“Dur. Bedenini ve zihnini ihmal ediyorsun.”

Bu hafta:

• Aşırı sorumluluk

• Mükemmeliyetçilik

• Kontrol ihtiyacı

bedeni yorabilir.

Başak için bu hafta sağlık:

Sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal bir konu.

Dengeli bir rutin şart.

VENÜS VE İLİŞKİLERDE YATIŞMA

Venüs’ün desteğiyle ilişkiler:

• Daha yumuşak

• Daha anlayışlı

• Daha sakin

bir zemine oturuyor.

Özellikle:

Partner, iş arkadaşları veya yakın çevreyle yaşanan küçük gerginlikler tatlıya bağlanabilir.

Bu hafta:

Haklı olmaktan çok, huzurlu olmak kazandırır.

HAFTA SONU: İÇE DÖNÜŞ VE MANEVİ FARKINDALIK

Hafta sonuna doğru enerji değişiyor.

Bu birkaç gün:

• İçsel sorgulamalar

• Manevi fark edişler

• Kendinle sessizce kalma

için çok kıymetli.

Bir içgörü, uzun zamandır kafanı kurcalayan bir soruya cevap olabilir.

İŞ VE KARİYER

Başak burçları için bu hafta iş hayatında:

• Sistem kurma

• Dosya, belge, planlama

• Verimlilik artışı

• Düzenleme

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Arka planda çalışan kazanır.

Büyük riskler değil, sağlam adımlar destekli.

PARA VE FİNANS

Maddi konularda:

• Harcamaları gözden geçirme

• Gereksiz masrafları kesme

• Uzun vadeli plan yapma

önemli.

Bu hafta:

Az ama sürdürülebilir kazanç öne çıkar.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Sorumluluk alan

• Yardım eden

• Toparlayan

rolü yine siz üstlenebilirsiniz.

Ancak:

Herkesi kurtarmaya çalışmak sizin göreviniz değil.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• Sakinlik

• Güven

• Karşılıklı destek

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Büyük jestler değil, küçük ama samimi adımlar bağları güçlendirir.

SAĞLIK

Sağlıkta ana tema:

denge ve rutin.

Özellikle:

• Sindirim sistemi

• Sinir sistemi

• Kas gerginlikleri

hassas olabilir.

Yoga, esneme, nefes ve düzenli uyku çok faydalı.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Teknik eğitimler

• Uzmanlaşma

• Pratik bilgi

çok destekli.

Bilgiyi işe dönüştürme haftası.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Başak bu hafta:

• Sorumluluk bilinci yüksek

• Zihinsel olarak yoğun

• Zaman zaman içe dönük

hissedebilir.

Bu bir düşüş değil; yeniden hizalanma süreci.

ASTRODEHA’DAN BAŞAK’A NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Düzen kurmak senin gücün.

Ama kendini ihmal edersen o düzen çöker.”

Yavaşla, sadeleş, dengele.

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

“KENDİNİ İFADE ETTİĞİN YERDE DENGE KURULUR”

Bu hafta Terazi burçları için gökyüzü adeta estetik, yaratıcılık ve kalpten gelen ifadeyi sahneye çıkarıyor. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün yaratıcılık ve kendini ifade alanınızdaki yolculuğu, sizi daha görünür, daha ilhamlı ve daha cesur kılıyor.

Bu hafta mesele sadece güzel olanı üretmek değil; kendinize ait olanı ortaya koymak.

HAFTANIN ANA TEMASI

“YARATICILIĞINI SAHİPLEN, DENGE KENDİLİĞİNDEN GELİR”

Bu hafta Terazi için öne çıkan başlıklar:

• Yaratıcılık

• Kendini ifade

• İlham

• İlişkilerde uyum

• İçsel denge

Bu bir “ruhunu hatırlama” haftası.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ TERAZİ’Yİ NASIL ETKİLİYOR?

VENÜS YARATICILIK ALANINIZDA

Venüs’ün bu konumu sizi adeta parlatıyor.

Bu etki:

• Sanatsal üretim

• Estetik bakış

• Sahne, sunum, ifade

• Aşk ve keyif

alanlarında akış sağlar.

Bu hafta:

Yaptığınız bir iş, söylediğiniz bir söz ya da ortaya koyduğunuz bir fikir başkalarının ilgisini çekebilir.

HAFTA BAŞI: MERKÜR VE ANİ İLHAM

Haftanın ilk günlerinde Merkür’ün desteğiyle:

• Zihinsel netlik

• Yaratıcı fikirler

• İlham veren konuşmalar

öne çıkıyor.

Beklenmedik bir fikir, yeni bir başlangıcı tetikleyebilir.

Bu hafta:

Aklınıza gelen fikirleri hafife almayın.

PROFESYONEL ALAN VE SATÜRNLÜ AĞ KURMA

Satürn’ün desteğiyle:

• Ciddi bağlantılar

• Uzun vadeli iş birlikleri

• Profesyonel ağlar

güçleniyor.

Bu hafta:

Az ama sağlam ilişki kurmak çok değerli.

Doğru kişiyle yapılan bir görüşme, aylar sonrasını etkileyebilir.

HAFTA ORTASI: FİNANSAL NETLİK UYARISI

Hafta ortasında maddi konular gündeme geliyor.

Bu hafta:

• Ortak paralar

• Uzun vadeli yatırımlar

• Sözleşmeler

netlik gerektiriyor.

Belirsizlik varsa dur, sor, netleştir.

Denge bu hafta maddi alanda da anahtar.

İLİŞKİLERDE VENÜS DESTEĞİ

Venüs’ün uyumlu etkisiyle ilişkiler:

• Daha yumuşak

• Daha anlayışlı

• Daha romantik

bir zemine taşınıyor.

Bu hafta:

Kalpten yapılan bir konuşma, ilişkiyi iyileştirir.

Bekâr Teraziler için:

Yaratıcı veya sanatsal bir ortamda tanışma olası.

HAFTA SONU: DUYGUSAL AYDINLANMA

Hafta sonu Ay’ın etkisiyle:

• İçsel farkındalık

• Kişisel keşif

• Duygusal netlik

öne çıkıyor.

Bu hafta sonu:

“Ben ne istiyorum?” sorusunun cevabı daha net hissedilebilir.

İŞ VE KARİYER

Terazi burçları için bu hafta iş hayatında:

• Yaratıcı projeler

• Sunumlar

• Estetik bakış gerektiren işler

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Tarzınızla fark yaratıyorsunuz.

PARA VE FİNANS

Maddi konularda:

• Denge

• Plan

• Netlik

önemli.

Bu hafta:

Acele karar değil, ölçülü hareket kazandırır.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Daha yumuşak iletişim

• Ortak keyifler

• Paylaşım

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Evde estetik düzenlemeler yapmak iyi gelebilir.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• Romantizm

• Uyum

• Şefkat

hakim.

Bu hafta:

Aşk, sözlerden çok davranışlarla hissedilir.

SAĞLIK

Sağlıkta ana tema:

zihinsel denge.

• Meditasyon

• Sanat terapisi

• Nefes çalışmaları

çok faydalı.

Ruh dengelenince beden de rahatlar.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Sanatsal eğitimler

• Tasarım

• İletişim ve ifade

çok destekli.

Kendinizi anlatmayı öğreniyorsunuz.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Terazi bu hafta:

• İlhamlı

• Duyarlı

• Daha dengeli

hissedebilir.

Bu bir içsel hizalanma süreci.

ASTRODEHA’DAN TERAZİ’YE NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Kendin olduğunda denge kurulur.

Güzellik, samimiyetle başlar.”

Üret, paylaş, dengele.

AKREP BURCU

AKREP BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

“DÖNÜŞÜM DIŞARIDA DEĞİL, İÇİNDE BAŞLIYOR”

Bu hafta Akrep burçları için gökyüzü sıradan çalışmıyor. Plüton ve Uranüs’ün kişisel alanınızda yarattığı titreşim, sizi yüzeyde kalan hiçbir şeyle tatmin etmiyor. Bu bir uyanış, bir kabuk değiştirme, hatta bazı Akrepler için açıkça bir içsel devrim haftası.

Gökyüzü bu hafta sizden hız istemiyor.

Derinlik istiyor.

Cesaret istiyor.

Ve en çok da kendinizle dürüst olmanızı.

HAFTANIN ANA TEMASI

“KONTROLÜ BIRAK, GÜCÜN GERÇEK HALİ ORTAYA ÇIKSIN”

Bu hafta Akrep için:

• Derin iç gözlem

• Psikolojik farkındalık

• Dönüşüm

• Duygusal bağların güçlenmesi

• Uzun vadeli yapı kurma

öne çıkıyor.

Bu bir “hafif” hafta değil.

Ama çok güçlü bir hafta.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ AKREP’İ NASIL ETKİLİYOR?

PLÜTON – URANÜS ETKİSİ: İÇSEL DEVRİM

Bu hafta Plüton ve Uranüs’ün kişisel alanınızdaki etkisi olağanüstü.

Bu etki:

• Ani farkındalıklar

• Eski kimlikleri bırakma

• Kontrol ihtiyacını sorgulama

• Kendi gücünüzü yeniden tanımlama

getirir.

Bu hafta:

Artık sana hizmet etmeyen bir düşünce, ilişki ya da alışkanlık kendiliğinden çözülmeye başlayabilir.

Direnirsen zorlar.

Akarsan özgürleştirir.

HAFTA BAŞI: SEZGİLER ZİRVEDE

Haftanın ilk günleri sezgileriniz çok güçlü.

• Rüyalar

• İç ses

• Aniden gelen hisler

sana yol gösteriyor.

Bu hafta:

Mantıktan çok sezgine güvenmen gereken anlar olacak.

MERKÜR VE İŞ HAYATINDA PARLAK FİKİRLER

Merkür’ün etkisiyle iş hayatında:

• Karmaşık sorunlara pratik çözümler

• Analitik başarı

• Zihinsel keskinlik

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Herkesin düğüm gördüğü yerde sen çözüm görebilirsin.

Ancak:

Hızlı kararlar değil, stratejik adımlar kazandırır.

HAFTA ORTASI: FİNANS VE SATÜRNLÜ GERÇEKLİK

Hafta ortasında maddi konular gündeme geliyor.

• Yatırımlar

• Ortak paralar

• Borç – alacak dengesi

Satürn burada diyor ki:

“Uzun vadeyi düşün.”

Bu hafta:

Risk değil, yapı kurmak kazandırır.

VENÜS VE İLİŞKİLERDE DERİNLİK

Venüs’ün etkisiyle ilişkiler yüzeysellikten uzaklaşıyor.

• Gerçek bağlar

• Samimi konuşmalar

• Duygusal yakınlık

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Yarım ilişkiler yorucu, gerçek bağlar iyileştirici.

Partnerinizle aranızda güçlü bir duygusal bağ oluşabilir.

HAFTA SONU: AY VE SOSYAL BAĞLAR

Hafta sonu Ay’ın etkisiyle:

• Sosyal ortamlar

• Paylaşılan aktiviteler

• Ortak deneyimler

önem kazanıyor.

Bu hafta sonu:

Yalnız kalmak yerine doğru insanlarla olmak şifa verir.

İŞ VE KARİYER

Akrep burçları için bu hafta iş hayatında:

• Derin konsantrasyon

• Stratejik düşünme

• Uzun vadeli planlar

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Sessiz ama güçlü ilerleme zamanı.

PARA VE FİNANS

Maddi konularda:

• Disiplin

• Planlama

• Gerçekçi hedefler

şart.

Bu hafta:

“Az ama sağlam” en doğru yaklaşım.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Duygusal konular

• Eski meseleler

• Gizli kalmış hisler

gündeme gelebilir.

Bu hafta:

Şeffaflık iyileştirir, susmak yük bindirir.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• Tutku

• Derinlik

• Güven ihtiyacı

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Yüzeysel flörtler değil, ruhsal bağlar seni çeker.

SAĞLIK

Sağlıkta ana tema:

yenilenme.

• Yoga

• Meditasyon

• Nefes

• Enerji çalışmaları

çok faydalı.

Bu hafta bedeniniz kadar ruhunuz da şifa istiyor.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Psikoloji

• Spiritüel çalışmalar

• Kişisel dönüşüm eğitimleri

çok destekli.

Derinleşmek istiyorsun ve gökyüzü buna izin veriyor.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Akrep bu hafta:

• Yoğun

• Derin

• Dönüştürücü

bir ruh halinde.

Bu bir kriz değil; yeniden doğuş süreci.

ASTRODEHA’DAN AKREP’E NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Kontrolü bıraktığında güçsüz olmazsın.

Gerçek gücün ortaya çıkar.”

Derinleş, dönüş, hafifle.

YAY BURCU

YAY BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

“UFKUN GENİŞLİYOR, CESARETİN YOLU AÇIYOR”

Bu hafta Yay burçları için gökyüzü son derece destekleyici çalışıyor. Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in olumlu etkisiyle içinizdeki iyimserlik yeniden yükseliyor. Hayata daha geniş bir pencereden bakmaya başlıyor, “daha fazlası mümkün” hissini güçlü şekilde duyuyorsunuz.

Bu hafta:

Sıkıştığını sandığın alanların aslında genişlemeye hazır olduğunu fark edebilirsin.

HAFTANIN ANA TEMASI

“ÖĞREN, KEŞFET, BAĞ KUR”

Bu hafta Yay için öne çıkan başlıklar:

• Kişisel gelişim

• Eğitim ve öğrenme

• Seyahat planları

• Yaratıcılık

• Sosyal bağlantılar

Bu bir ilerleme ve motivasyon haftası.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ YAY’I NASIL ETKİLİYOR?

JÜPİTER’İN GENİŞLETEN ETKİSİ

Jüpiter bu hafta sizi büyümeye çağırıyor.

Bu etki:

• Yeni bakış açıları

• İnançların güçlenmesi

• Kendine güven

• Geleceğe dair umut

getiriyor.

Bu hafta:

Küçük düşündüğünü fark edebilir, hedeflerini büyütmek isteyebilirsin.

HAFTA BAŞI: EĞİTİM VE SEYAHAT TEMASI

Haftanın ilk günlerinde:

• Eğitim fırsatları

• Kurslar

• Akademik başvurular

• Seyahat planları

gündeme gelebilir.

Bir yolculuk ya da öğrenme süreci, sadece fiziksel değil zihinsel bir genişleme de yaratabilir.

HAFTA ORTASI: VENÜS VE YARATICI AKIŞ

Venüs’ün hayal gücü ve yaratıcılık alanındaki desteğiyle:

• Sanatsal projeler

• Yaratıcı fikirler

• İlham

ivme kazanıyor.

Bu hafta:

Bir fikri somut hale getirmek için çok uygun.

Eğer bir süredir ertelediğin bir yaratıcı iş varsa, şimdi başlamak için doğru zaman.

PROFESYONEL ALAN: HESAPLANMIŞ RİSKLER

İş hayatında:

• Yeni fırsatlar

• Cesur ama planlı adımlar

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Gözü kapalı risk değil, hesaplanmış cesaret kazandırır.

Destekleyici gezegensel etkiler, doğru hamleleri ödüllendirebilir.

MERKÜR VE FİNANSAL PLANLAMA

Merkür, maddi konularda sizi uyarıyor.

Bu hafta:

• Bütçe düzenleme

• Harcamaları gözden geçirme

• Kaynakları optimize etme

çok önemli.

Parayı büyütmek için önce kontrol altına almak gerekiyor.

İLİŞKİLER VE SOSYAL BAĞLAR

İlişkilerde bu hafta:

• Açık iletişim

• Samimi diyaloglar

• Ortak hedefler

öne çıkıyor.

Arkadaşlar, ekip çalışmaları ve ortaklıklar destekleyici.

Bu hafta:

Bir sohbet, bir fikri büyütebilir.

HAFTA SONU: SOSYAL CANLANMA

Hafta sonu enerjisi oldukça keyifli.

• Davetler

• Kutlamalar

• Arkadaş buluşmaları

moral yükseltir.

Bu hafta sonu:

Başarılarını paylaşmak, motivasyonunu artırır.

İŞ VE KARİYER

Yay burçları için bu hafta iş hayatında:

• Geniş perspektif

• Yeni hedefler

• Motivasyon artışı

öne çıkıyor.

Bu hafta:

“Daha iyisi mümkün” diyorsun ve gökyüzü seni destekliyor.

PARA VE FİNANS

Maddi konularda:

• Planlama

• Bilinçli harcama

• Uzun vadeli hedefler

önemli.

Bu hafta:

Denge kuran kazanır.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Daha pozitif iletişim

• Paylaşım

• Destek

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Moralin aile ortamına da yansıyor.

SAĞLIK

Sağlıkta ana tema:

hareket ve denge.

• Doğa yürüyüşleri

• Açık hava sporları

• Macera içeren aktiviteler

çok faydalı.

Bedeni hareket ettirdikçe zihnin de ferahlıyor.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Eğitim

• Öğrenme

• Kişisel gelişim

çok destekli.

Yeni bir bilgi, bakış açını kökten değiştirebilir.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Yay bu hafta:

• Umutlu

• Motive

• Geleceğe dönük

hissediyor.

Bu bir toparlanma ve güçlenme hali.

ASTRODEHA’DAN YAY’A NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Yol uzun ama sen hazırsın.

Genişledikçe hafifleyeceksin.”

Öğren, keşfet, bağ kur.

OĞLAK BURCU

OĞLAK BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

“GELECEĞİ ŞİMDİDEN İNŞA EDİYORSUN”

Bu hafta Oğlak burçları için gökyüzü son derece tanıdık bir dille konuşuyor:

Plan yap, yapı kur, sağlam ilerle.

Yönetici gezegeniniz Satürn’ün etkisiyle bu hafta, rastgele adımlar değil; hesaplı hamleleruzun vadeli hedefler ve sürdürülebilir başarı ön planda. Gökyüzü sizi hızlandırmıyor ama kesinlikle güçlendiriyor.

Bu hafta attığınız adımlar, önümüzdeki ayların temelini oluşturabilir.

HAFTANIN ANA TEMASI

“SABIRLA KURULAN, KALICI OLUR”

Bu hafta Oğlak için öne çıkan başlıklar:

• Stratejik planlama

• Uzun vadeli vizyon

• Disiplin ve yapı

• Duygusal denge

• İçsel farkındalık

Bu bir “sessiz güç” haftası.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ OĞLAK’I NASIL ETKİLİYOR?

SATÜRN VE GELECEĞİ YAPILANDIRMA ETKİSİ

Satürn bu hafta size şunu soruyor:

“Beş yıl sonra nerede olmak istiyorsun?”

Bu etki:

• Hedefleri netleştirme

• Gereksiz yükleri eleme

• Gerçekçi planlar yapma

getirir.

Bu hafta:

Hayal değil, plan kazandırır.

HAFTA BAŞI: KARİYER VE STRATEJİ

Haftanın başında:

• Kariyer hedefleri

• Uzun vadeli projeler

• Yetki ve sorumluluklar

masaya yatırılıyor.

Bu hafta:

Kısa vadeli kazançlar değil, kalıcı başarı önemli.

MERKÜR VE ANALİTİK GÜÇ

Merkür’ün desteğiyle:

• Problem çözme

• Detayları görme

• Planları revize etme

çok kolaylaşıyor.

Bu hafta:

Zor görünen bir mesele, doğru analizle çözülebilir.

FİNANSAL KONULAR VE VENÜS’ÜN UYARISI

Venüs maddi alanda sizi temkinli olmaya çağırıyor.

Bu hafta:

• Yatırımları gözden geçirme

• Riskleri analiz etme

• Gereksiz harcamaları kısma

çok önemli.

Bu bir büyüme haftası ama kontrollü büyüme.

HAFTA ORTASI: AİLE VE DUYGUSAL BAĞLAR

Hafta ortasında Venüs’ün etkisiyle:

• Aile içi ilişkiler

• Duygusal paylaşımlar

• Samimi bağlar

yumuşuyor.

Bu hafta:

İş kadar duygulara da yer açmak denge getirir.

HAFTA SONU: AY VE İÇSEL VAHİYLER

Hafta sonu Ay’ın etkisiyle:

• İç gözlem

• Ruhsal farkındalık

• Kişisel aydınlanmalar

öne çıkıyor.

Bu hafta sonu:

Bir içsel fark ediş, uzun süredir aradığınız cevabı getirebilir.

İŞ VE KARİYER

Oğlak burçları için bu hafta iş hayatında:

• Planlama

• Yapılandırma

• Yetki alma

• Uzun vadeli strateji

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Az konuş, sağlam ilerle.

PARA VE FİNANS

Maddi konularda:

• Temkin

• Plan

• Disiplin

şart.

Bu hafta:

Bütçesini yöneten kazanır.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Daha sıcak iletişim

• Paylaşım

• Güven

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Duygusal bağları ihmal etmeyen kazanır.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• Güven

• Sadakat

• Uzun vadeli bakış

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Geçici hevesler değil, sağlam bağlar sizi tatmin eder.

SAĞLIK

Sağlıkta ana tema:

dayanıklılık ve denge.

• Düzenli egzersiz

• Zihinsel disiplin

• Dinlenme

çok önemli.

Vücudunuzu bir proje gibi yönetin ama dinlenmeyi unutmayın.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Mesleki eğitimler

• Uzmanlaşma

• Sertifika ve bilgi artırımı

çok destekli.

Bilgi, bu hafta güce dönüşür.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Oğlak bu hafta:

• Ciddi

• Odaklı

• İçsel olarak olgun

hissediyor.

Bu bir ağırlık değil; içsel güçlenme.

ASTRODEHA’DAN OĞLAK’A NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Gelecek, bugün aldığın kararlarla şekilleniyor.

Sabırla kurduğun her şey kalıcı olacak.”

Planla, yapılandır, dengele.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOVA BURCU

KOVA BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

“KENDİNİ YENİLE, KENDİN OL, CESARETLE İLERLE”

Bu hafta Kova burçları için gökyüzü son derece güçlü bir yenilenme enerjisi taşıyor. Güneş’in burcunuzdaki ilerleyişi, sizi hem görünür kılıyor hem de içsel olarak “artık başka biri olmak zorunda değilim” noktasına getiriyor. Bu, bir isyan haftası değil; bilinçli bir özgürleşme haftası.

Gökyüzü bu hafta size şunu fısıldıyor:

“Gerçek sen ortaya çıktığında, hayat da uyumlanır.”

HAFTANIN ANA TEMASI

“KENDİNİ YENİDEN TANIMLA”

Bu hafta Kova için öne çıkan başlıklar:

• Kimlik yenilenmesi

• Cesur hedefler

• İfade özgürlüğü

• Sosyal bağlar

• İçsel berraklık

Bu bir “yeni sayfa” haftası.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ KOVA’YI NASIL ETKİLİYOR?

GÜNEŞ KOVA BURCUNDA: YENİDEN DOĞUŞ

Güneş’in burcunuzdaki varlığı sizi merkez sahneye alıyor.

Bu etki:

• Özgüven artışı

• Kendini ifade etme

• Yeni hedefler belirleme

• Kısıtları aşma isteği

getiriyor.

Bu hafta:

Uzun süredir ertelediğiniz bir başlangıcı yapmak için içsel gücü bulabilirsiniz.

HAFTA BAŞI: CESUR BAŞLANGIÇLAR

Haftanın ilk günlerinde:

• Yeni projeler

• Kişisel hedefler

• Hayat tarzı değişiklikleri

öne çıkıyor.

Bu hafta:

“Bunu yapabilir miyim?” sorusu yerini

“Bunu neden yapmayayım?” sorusuna bırakıyor.

MERKÜR VE ETKİLİ İLETİŞİM

Merkür’ün desteğiyle:

• Düşünceler netleşiyor

• Konuşmalar etkili oluyor

• Yazmak, anlatmak, sunmak kolaylaşıyor

Bu hafta:

Doğru kelimeler, doğru kapıları açabilir.

FİNANSAL KONULAR VE VENÜS’ÜN UYARISI

Venüs maddi alanda sizi temkinli olmaya çağırıyor.

Bu hafta:

• Tasarruf

• Harcama planı

• Dalgalı finansal koşullara karşı önlem

önemli.

Hayaller büyük olabilir ama:

Topraklanmak şart.

HAFTA ORTASI: SOSYAL CANLANMA VE İLİŞKİLER

Hafta ortasında:

• Sosyal etkileşimler

• Grup çalışmaları

• İşbirlikleri

canlanıyor.

Bu hafta:

Bir bağlantı, bir fikri büyütebilir.

İlişkilerde:

Daha eşit, daha özgür bir denge kuruluyor.

AY’IN GEÇİŞİ: İÇSEL BERRAKLIK

Hafta sonuna doğru Ay:

• İç gözlem

• Meditasyon

• Farkındalık

ihtiyacını artırıyor.

Bu hafta sonu:

Kalabalıktan çok, sessizlik şifa verir.

İŞ VE KARİYER

Kova burçları için bu hafta iş hayatında:

• Yenilikçi fikirler

• Farklı çözümler

• Bağımsız hareket etme isteği

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Sıradan olan değil, özgün olan fark edilir.

PARA VE FİNANS

Maddi konularda:

• Dalgalanma ihtimali

• Dikkatli planlama

önemli.

Bu hafta:

Acele harcama değil, bilinçli tasarruf kazandırır.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Daha bireysel duruş

• Sınır koyma ihtiyacı

öne çıkabilir.

Bu hafta:

Kendini korumak, bencillik değildir.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• Özgürlük ihtiyacı

• Eşitlik

• Zihinsel uyum

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Seni kısıtlayan değil, destekleyen bağlar güçlenir.

Bekâr Kovalar için:

Zihinsel çekim güçlü.

SAĞLIK

Sağlıkta ana tema:

enerji yönetimi.

• Düzenli hareket

• Dengeli beslenme

• Zihinsel detoks

çok faydalı.

Enerjin yükseliyor ama yönlendirmek önemli.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Teknoloji

• Yenilik

• Farklı bakış açıları

çok destekli.

Yeni bir bilgi, hayat görüşünü değiştirebilir.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Kova bu hafta:

• Özgür

• Cesur

• Yenilenmiş

hissediyor.

Bu bir kopuş değil; kendinle hizalanma.

ASTRODEHA’DAN KOVA’YA NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Kendin olduğunda hafiflersin.

Cesur olduğunda yol açılır.”

Yenilen, ifade et, dengele.

BALIK BURCU

BALIK BURCU

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:

“SEZGİN SENİ YANILTMAYACAK, YETER Kİ DİNLE”

Bu hafta Balık burçları için gökyüzü oldukça derin, sezgisel ve ruhsal bir frekansta çalışıyor. Yönetici gezegeniniz Neptün’ün etkisiyle iç dünyanız zenginleşiyor, duygularınız hassaslaşıyor ve görünmeyeni görme yeteneğiniz güçleniyor. Bu hafta mantık geri planda kalabilir ama ruhunuzun pusulası son derece güçlü.

Bu bir kaçış haftası değil;

bu bir hatırlama ve hizalanma haftası.

HAFTANIN ANA TEMASI

“İÇ SESİN YOL GÖSTERİYOR”

Bu hafta Balık için öne çıkan başlıklar:

• Sezgisel farkındalık

• Ruhsal gelişim

• Duygusal şifa

• Yaratıcılık

• Anlam arayışı

Bu bir “içsel zenginleşme” haftası.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ BALIK’I NASIL ETKİLİYOR?

NEPTÜN VE RUHSAL DERİNLİK

Neptün’ün etkisiyle:

• Sezgiler güçleniyor

• Rüyalar mesaj taşıyor

• İçgörüler artıyor

Bu hafta:

Bir his, bir rüya ya da bir anlık fark ediş size yol gösterebilir.

Mantıkla açıklanamayan ama doğru hissettiren şeylere kulak verin.

HAFTA BAŞI: HAYALLER VE YANSIMALAR

Haftanın ilk günleri:

• İç gözlem

• Hayal kurma

• Yaratıcı düşünme

çok güçlü.

Bu hafta:

Kendinize sessiz alanlar yaratmak, büyük fark yaratır.

Bir fikir, ileride somut bir projeye dönüşebilir.

MERKÜR VE DUYGUSAL İLETİŞİM

Merkür’ün desteğiyle:

• Duygular daha rahat ifade ediliyor

• Yanlış anlaşılmalar çözülebiliyor

• Kalpten konuşmalar iyileştiriyor

Bu hafta:

Söylenen sözden çok, niyet anlaşılır.

İlişkilerde şeffaflık büyük şifa getirir.

FİNANSAL KONULAR: STRATEJİ ŞART

Maddi konularda:

• Fırsatlar olabilir

• Ancak dağınık hareket riskli

Bu hafta:

Parayı duyguyla değil, bilinçle yönetmek önemli.

Anlamlı projelere yatırım yapmak uzun vadede kazandırır.

HAFTA ORTASI: VENÜS VE YARATICI BESLENME

Venüs’ün etkisiyle:

• Sanatsal faaliyetler

• Müzik, resim, yazı

• Ruhsal çalışmalar

ruhu besliyor.

Bu hafta:

Üretmek, iyileştirir.

Bir yaratıcı uğraş, duygusal yükleri hafifletebilir.

SATÜRNLÜ PROFESYONEL DESTEK

Satürn, hayallerinize yapı kazandırıyor.

Bu etki:

• Disiplinli çalışma

• Planlı ilerleme

• İşbirlikleri

sayesinde hayallerin somutlaşmasını sağlar.

Bu hafta:

Hayal + plan birleşirse mucize olur.

HAFTA SONU: MANEVİ VE DUYGUSAL YENİLENME

Hafta sonu:

• Meditasyon

• Doğa

• Manevi pratikler

• Dinlenme

çok şifalı.

Bu hafta sonu:

Kalabalıklar değil, sakinlik iyileştirir.

İŞ VE KARİYER

Balık burçları için bu hafta iş hayatında:

• Yaratıcılık

• Sezgisel çözümler

• Destekleyici işbirlikleri

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Herkesin göremediğini görüyorsun.

PARA VE FİNANS

Maddi konularda:

• Fırsatları ayıklamak

• Gerçekçi plan yapmak

önemli.

Bu hafta:

Duygusal harcamalara dikkat.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Şefkat

• Anlayış

• Empati

öne çıkıyor.

Bu hafta:

Dinlemek, konuşmaktan daha iyileştirici.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• Duygusal derinlik

• Şefkat

• Ruhsal bağ

ön planda.

Bu hafta:

Kalpten kurulan bağlar güçlenir.

Bekâr Balıklar için:

Ruhsal uyum arayışı artıyor.

SAĞLIK

Sağlıkta ana tema:

denge ve huzur.

• Meditasyon

• Nefes çalışmaları

• Su ile temas

çok faydalı.

Duygusal yükleri bedeninizde tutmamaya çalışın.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Bu hafta:

• Spiritüel eğitimler

• Sanatsal çalışmalar

• Psikoloji ve farkındalık

çok destekli.

Ruhunuzu besleyen bilgiye yöneliyorsunuz.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Balık bu hafta:

• Hassas

• Sezgisel

• İçsel olarak zengin

hissediyor.

Bu bir kırılganlık değil; derin bir güç hali.

ASTRODEHA’DAN BALIK’A NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Sezgin seni yanıltmaz.

Sessizliği dinlersen, yol açılır.”

Yavaşla, hisset, güven.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam