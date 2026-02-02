2 – 8 Şubat 2026 Haftalık Burç Yorumları

2 – 8 ŞUBAT 2026
GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR:
“DÜZEN KURARKEN KENDİNİ UNUTMA, HİZMET EDERKEN TÜKENME”
Bu hafta Başak burçları için gökyüzü çok net, çok gerçekçi ve çok öğretici çalışıyor. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün hizmet, çalışma ve sorumluluk alanınızdaki hareketi, sizi hem işlevsel hem de vicdani bir sınavdan geçiriyor.
Bu hafta:
Hayatı toparlayan sizsiniz.
Ama gökyüzü aynı zamanda soruyor:
“Bu düzenin içinde sen neredesin?”
HAFTANIN ANA TEMASI
“VERİMLİ OL, AMA TÜKENME”
Bu hafta Başak için öne çıkan başlıklar:
• Hizmet bilinci
• Analitik güç
• Düzen ve sistem kurma
• Sağlık ve rutinler
• Ruhsal farkındalık
Bu bir “çalışma haftası” ama aynı zamanda kendinle yüzleşme haftası.
GEZEGEN GEÇİŞLERİ BAŞAK’I NASIL ETKİLİYOR?
MERKÜR HİZMET VE ÇALIŞMA ALANINIZDA
Merkür’ün bu konumu sizin doğal alanınız.
Bu etki:
• Günlük düzeni iyileştirme
• Ertelenmiş işleri tamamlama
• Detayları fark etme
• Hataları düzeltme
konusunda sizi zirveye taşıyor.
Bu hafta:
Kimsenin görmediğini gören, fark yaratır.
Sessizce yaptığınız işler ileride çok konuşulabilir.
HAFTA BAŞI: İŞBİRLİKLERİ VE İTİBAR
Haftanın ilk günlerinde:
• Ortak projeler
• Takım çalışmaları
• Yardım ve destek gerektiren işler
metodik yaklaşımınız sayesinde sorunsuz ilerler.
Bu hafta:
Düzen kuran kazanır, paniğe kapılan yorulur.
İtibarınız güçleniyor, özellikle iş ortamında.
URANÜS’ÜN İLETİŞİM ALANINIZDAKİ ETKİSİ
Uranüs bu hafta zihninize beklenmedik kapılar açıyor.
Bu etki:
• Ani farkındalıklar
• Alışılmadık bakış açıları
• Şaşırtıcı konuşmalar
getirir.
Bir haber, bir cümle ya da bir fikir:
Uzun süredir aynı şekilde baktığınız bir konuyu tamamen değiştirebilir.
HAFTA ORTASI: SAĞLIK VE SATÜRNLÜ UYARI
Hafta ortasında Satürn devreye giriyor ve şunu söylüyor:
“Dur. Bedenini ve zihnini ihmal ediyorsun.”
Bu hafta:
• Aşırı sorumluluk
• Mükemmeliyetçilik
• Kontrol ihtiyacı
bedeni yorabilir.
Başak için bu hafta sağlık:
Sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal bir konu.
Dengeli bir rutin şart.
VENÜS VE İLİŞKİLERDE YATIŞMA
Venüs’ün desteğiyle ilişkiler:
• Daha yumuşak
• Daha anlayışlı
• Daha sakin
bir zemine oturuyor.
Özellikle:
Partner, iş arkadaşları veya yakın çevreyle yaşanan küçük gerginlikler tatlıya bağlanabilir.
Bu hafta:
Haklı olmaktan çok, huzurlu olmak kazandırır.
HAFTA SONU: İÇE DÖNÜŞ VE MANEVİ FARKINDALIK
Hafta sonuna doğru enerji değişiyor.
Bu birkaç gün:
• İçsel sorgulamalar
• Manevi fark edişler
• Kendinle sessizce kalma
için çok kıymetli.
Bir içgörü, uzun zamandır kafanı kurcalayan bir soruya cevap olabilir.
İŞ VE KARİYER
Başak burçları için bu hafta iş hayatında:
• Sistem kurma
• Dosya, belge, planlama
• Verimlilik artışı
• Düzenleme
öne çıkıyor.
Bu hafta:
Arka planda çalışan kazanır.
Büyük riskler değil, sağlam adımlar destekli.
PARA VE FİNANS
Maddi konularda:
• Harcamaları gözden geçirme
• Gereksiz masrafları kesme
• Uzun vadeli plan yapma
önemli.
Bu hafta:
Az ama sürdürülebilir kazanç öne çıkar.
AİLE VE EV HAYATI
Aile içinde:
• Sorumluluk alan
• Yardım eden
• Toparlayan
rolü yine siz üstlenebilirsiniz.
Ancak:
Herkesi kurtarmaya çalışmak sizin göreviniz değil.
İLİŞKİLER VE AŞK
İlişkilerde bu hafta:
• Sakinlik
• Güven
• Karşılıklı destek
öne çıkıyor.
Bu hafta:
Büyük jestler değil, küçük ama samimi adımlar bağları güçlendirir.
SAĞLIK
Sağlıkta ana tema:
denge ve rutin.
Özellikle:
• Sindirim sistemi
• Sinir sistemi
• Kas gerginlikleri
hassas olabilir.
Yoga, esneme, nefes ve düzenli uyku çok faydalı.
EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM
Bu hafta:
• Teknik eğitimler
• Uzmanlaşma
• Pratik bilgi
çok destekli.
Bilgiyi işe dönüştürme haftası.
RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER
Başak bu hafta:
• Sorumluluk bilinci yüksek
• Zihinsel olarak yoğun
• Zaman zaman içe dönük
hissedebilir.
Bu bir düşüş değil; yeniden hizalanma süreci.
ASTRODEHA’DAN BAŞAK’A NET MESAJ
Bu hafta sana diyor ki:
“Düzen kurmak senin gücün.
Ama kendini ihmal edersen o düzen çöker.”
Yavaşla, sadeleş, dengele.