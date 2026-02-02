2 – 8 Şubat 2026 Haftalık Burç Yorumları

2 – 8 ŞUBAT 2026

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR: “GÜCÜNÜ DOĞRU YERE YÖNLENDİR”

Bu hafta Koç burçları için dış dünyadan çok iç dünya konuşuyor. Gökyüzü sizi durdurmuyor; aksine ileriye itiyor. Ancak bu kez hız değil, bilinçli yön önemli. Attığınız her adımın arkasındaki niyeti sorgulamanız gereken bir haftadasınız.

Ay’ın haftanın ilk yarısında burcunuzdan geçmesi, sizi hem görünür hem de fazlasıyla hassas kılıyor. Normalde hızla geçtiğiniz duygular, bu hafta “dur ve bak” diyor.

HAFTANIN ANA TEMASI:

“BEN NE YAPIYORUM VE NEDEN YAPIYORUM?”

Bu soru haftanın anahtarı.

Koç için bu hafta:

• İçgörü

• Farkındalık

• Stratejik hamle

• Duygusal denge

üzerine kurulu.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ KOÇ’U NASIL ETKİLİYOR?

AY KOÇ BURCUNDA (HAFTANIN İLK YARISI)

Ay’ın burcunuzdan geçişi sizi:

• Duygusal olarak daha tepkisel

• Fiziksel olarak daha enerjik

• Zihinsel olarak daha farkında

yapar.

Bu birkaç gün:

Kendinizle yüzleşme günleri.

Son dönemde verdiğiniz kararlar, başlattığınız işler ve sürdürdüğünüz ilişkiler zihninizde tekrar tekrar dönüyor. Bu bir pişmanlık değil; bilgelik kazanma süreci.

MARS – JÜPİTER UYUMU (HAFTA ORTASI

Haftanın en güçlü açısı.

Yönetici gezegeniniz Mars, Jüpiter ile uyumlu bir hizalanma kuruyor. Bu size:

• Cesaret

• Genişleme

• İlerleme isteği

• Büyük düşünme gücü

veriyor.

Özellikle:

• Kariyer

• Eğitim

• Yurt dışı

• Hukuki işler

• Yeni projeler

alanında büyük potansiyel var.

Ancak dikkat:

Bu açı “fazla yüklenme” riskini de taşır. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışırsanız dağılabilirsiniz.

VENÜS’ÜN İLETİŞİM ALANINIZDAKİ ETKİSİ (HAFTA SONU)

Hafta sonu Venüs’ün desteğiyle:

• Konuşmalar yumuşar

• Anlaşmalar kolaylaşır

• İlişkilerde tatlı bir hava oluşur

Özellikle:

• Kırgınlıklar

• Yanlış anlaşılmalar

• Yarım kalmış konuşmalar

için çok uygun.

Bu hafta sonu bir konuşma, ilişkinin kaderini değiştirebilir.

İŞ VE KARİYER

Koç burçları için bu hafta iş hayatında:

• Hedef büyütme isteği

• Yeni planlar

• Cesur fikirler

• Üstlerle görüşmeler

öne çıkıyor.

Mars – Jüpiter uyumu sayesinde:

Emek verdiğiniz bir konuda görünür olabilirsiniz.

Ancak:

Her şeyi hemen sonuçlandırmaya çalışmayın. Bazı süreçlerin olgunlaşmaya ihtiyacı var.

Bu hafta:

Strateji kur, acele etme.

PARA VE FİNANS

Merkür’ün etkisi sizi uyarıyor:

Bu hafta:

• Dürtüsel harcamalar

• Ani alışveriş kararları

• Gereksiz masraflar

riskli.

Buna karşılık:

• Tasarruf

• Planlı bütçe

• Uzun vadeli düşünme

çok kazandırır.

Küçük bir önlem, ileride büyük bir rahatlama sağlar.

AİLE VE EV HAYATI

Aile içinde:

• Sözler hassas

• Tonlama önemli

• Eski konular yeniden açılabilir

Ay’ın burcunuzdan geçişi, sizi çabuk alınır hale getirebilir.

Bu hafta:

Haklı olsan bile sert olma.

Yumuşak bir yaklaşım, aile içi dengeleri korur.

İLİŞKİLER VE AŞK

İlişkilerde bu hafta:

• Netleşme

• Açık konuşmalar

• Karşılıklı anlayış

ön planda.

Yürüyen ilişkiler:

Daha sağlam hale gelir.

Zorlanan ilişkiler:

Gerçekle yüzleşir.

Bekâr Koçlar için:

İletişim yoluyla başlayan bir yakınlaşma dikkat çekebilir

SAĞLIK

Enerji seviyeniz yüksek.

Ancak bu enerjiyi doğru kanalize etmezseniz:

• Huzursuzluk

• Sinirlilik

• Uyku düzensizliği

oluşabilir.

Bu hafta için öneri:

• Spor

• Yürüyüş

• Nefes çalışmaları

• Meditasyon veya farkındalık pratikleri

Bedeniniz hareket istiyor, zihniniz denge.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Mars – Jüpiter etkisi:

• Yeni bir eğitime başlamak

• Sınavlara hazırlanmak

• Akademik planlar yapmak

için oldukça destekleyici.

Bilginizi büyütmek istediğiniz bir alanda cesur adımlar atabilirsiniz.

RUH HALİ VE PSİKOLOJİK ETKİLER

Bu hafta Koç için ruh hali:

• Dalgalı ama öğretici

• Hızlı ama farkında

• Güçlü ama sınanan

Özellikle hafta başında içe dönük hissedebilir, hafta ortasından sonra yeniden güçlenirsiniz.

Bu bir geri çekilme değil; yeniden hizalanma.

ASTRODEHA’DAN KOÇ’A NET MESAJ

Bu hafta sana diyor ki:

“Gücün çok büyük.

Ama onu doğru yere yönlendirirsen büyür.”

Sabırla ilerlersen:

• İşte ilerleme

• İlişkilerde denge

• Ruhsal güçlenme

seninle olur.