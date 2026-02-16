16 – 22 Şubat 2026 Haftasının Yantrası: Şaman Txiv Neeb Yantra

Txiv Neeb Yantra, klasik spiritüel sembollerin çok ötesinde, numerolojik kodlama, dört element frekansı ve gezegen saatleri esas alınarak hazırlanan ileri seviye bir şamanik mühürleme sistemidir. Bu çalışmanın temel amacı, kişinin yaşam alanına ve enerji alanına sızan nazar, ruhsal saldırı, negatif yönlendirme ve bilinçaltı baskılarını yalnızca arındırmak değil, aynı zamanda enerji alanı üzerinde mühürleyerek etkisiz hâle getirmektir. AstrodehA yaklaşımında Txiv Neeb, pasif bir koruma objesi olarak değil, aktif çalışan, dengeleyen ve alanı mühürleyen bir sistem olarak kabul edilir.

Özellikle doğum haritasında on ikinci evde zorlayıcı gezegen yerleşimleri bulunuyorsa, Satürn haritanın önemli noktalarını sert açılarla baskılıyorsa, Ay düğümleri zararlı ya da zayıf konumdaysa bu sistem çok güçlü çalışır. Gizli düşmanlık temaları, arkadan yürütülen işler, görünmeyen rekabetler, sonuçsuz kalan girişimler ve ruhsal yorgunluk gibi durumlarda kişi çoğu zaman 'Ben çok çabalıyorum ama sanki görünmeyen bir şey beni geri çekiyor' duygusunu derinden hisseder. Txiv Neeb Yantra, tam olarak bu görünmeyen katmanda çalışan blokajlarla ilgilenir.

Sade Sati ve İçsel Dönüşüm

Sade Sati süreci, astrolojide yalnızca zor bir transit değildir. Bu dönem, kişinin hem bilinçaltı hem de kader alanında derin temizliklerin, kopuşların ve yeniden yapılanmaların yaşandığı, çok katmanlı bir içsel dönüşüm sürecidir. Txiv Neeb Yantra, Sade Sati döneminde Satürn’ün baskılayıcı frekansını yumuşatmaya destek olur, karmik yüklerin bilinçaltında birikmesini sınırlar, kişinin psikolojik ve ruhsal dayanıklılığını güçlendirir ve krizlerin daha bilinçli, daha öğretici ve daha kontrollü bir biçimde yaşanmasına yardımcı olur. AstrodehA bakış açısına göre bu yantra Sade Sati’yi ortadan kaldırmaz; ancak kişiyi bu süreçte koruyarak güçlendirir ve kırılmadan ilerlemesini destekler.

Yantranın en ayırt edici yönlerinden biri, dört element enerjisini aynı anda aktive eden özel bir sistemle çalışmasıdır. Toprak elementi bedensel güvenlik ve maddi dengeyi, su elementi duygusal arınmayı, hava elementi zihinsel netliği ve ateş elementi ise irade gücünü temsil eder. Bu denge sayesinde yantra yalnızca koruyucu bir alan oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin iç gücünü ve sezgisel farkındalığını aktif hâle getirir.

Kişiye Özel Hazırlık ve Aktivasyon

Txiv Neeb Yantra üzerinde yer alan her çizim, her form ve her renk kesinlikle rastgele değildir; tüm semboller numerolojik frekanslara göre kodlanarak tasarlanır. Yantra; oniks, bakır, altın ya da gümüş malzeme ile hazırlanabilir ancak bu seçim estetik bir tercih değildir. Hangi malzemenin kullanılacağı, tamamen kişinin doğum haritasındaki baskın gezegenler ve element dengesi dikkate alınarak belirlenir. Üretim ve aktivasyon süreci de rastgele yapılmaz; kişinin gezegen saatlerine göre planlanır ve uygun zaman aralıklarında mühürlenir.

AstrodehA yorumu ile ifade etmek gerekirse, Txiv Neeb Yantra bir aksesuar, süs objesi veya dilek tılsımı değildir. Bu çalışma, kişinin enerji alanını mühürleyen, karmik baskıları dengeleyen ve özellikle Sade Sati gibi ağır döngülerde kişiye koruyucu bir omurga oluşturan derinlikli bir sistemdir. Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız tüm yantralarımız, tasarımları itibarıyla patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır. Her türlü kopyalanması ve izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA