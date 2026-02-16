onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
16 – 22 Şubat 2026 Haftasının Sayı Sekansı: 111 720 46 819

etiket 16 – 22 Şubat 2026 Haftasının Sayı Sekansı: 111 720 46 819

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.02.2026 - 21:09

Bu hafta gökyüzü, hayatın yönünü zorlayarak değil, doğru zamanla hizalanarak değiştirme temasını öne çıkarır. Geciken kararlar, netleşmeyen süreçler ve içsel karmaşa bu hafta yumuşak bir şekilde çözülmeye başlar. Haftanın sayı sekansı 111 720 46 819 olarak belirlenmiştir. Bu sekans, 16–22 Şubat 2026 tarihleri arasında yedi gün boyunca, her gün bir kez uygulanır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftalık Enerjinin Mesajı

Haftalık Enerjinin Mesajı

Bu haftanın enerjisi iki ana kapıyı birlikte çalıştırır. Birincisi yeni yön belirleme ve irade gücü kapısı; ikincisi ise kadersel zamanlama ve korunma kapısıdır. Bu nedenle bu hafta, acele etmek ya da ısrarla bir sonucu zorlamak yerine, doğru akışa yerleşmek çok daha güçlü sonuçlar getirir. Sayı dizilimini oluşturan frekanslar şu alanları destekler:

111 sayısı, yeni başlangıç bilincini, yönünü netleştirmeyi ve karar alma gücünü aktive eder.

720 sayısı, ilahi zamanlamayı, gecikme gibi görünen süreçlerin ardındaki korunmayı ve yanlış kapılardan uzak tutulmayı temsil eder.

46 sayısı, ev, iş düzeni, maddi güvenlik ve duygusal istikrar alanını dengeler.

819 sayısı ise kadersel tamamlanmayı, eski döngülerin kapanmasını ve özellikle iş, para ve itibar alanında toparlanmayı destekler.

Bu dört sayı birlikte çalıştığında, hayat seni olması gereken yola yumuşak bir biçimde yerleştirir. Bu uygulama bir dilek çalışması değil, bir hizalanma mühürlemesidir. Amaç, hayatın ritmiyle kavga etmek değil, o ritme geçebilmektir.

Uygulama Rehberi

Uygulama Rehberi

Çalışma her gün yalnızca bir kez uygulanır. Her gün sabah uyanınca ya da gece yatmadan önce bir bardak su alarak bardağı iki elinin arasına yerleştir. Kalbinden şu niyetle başla:

'Hayatımda olması gereken yönle ilahi zamanlamayı uyumlamaya niyet ediyorum.'

Ardından suyun üzerine yedi kez, araya başka hiçbir kelime koymadan şu sayı sekansını oku:

111 720 46 819

Okumayı bitirdikten sonra suyu yavaşça iç. Her gün sayıları okuduktan sonra sadece bir kez aşağıdaki olumlama mührünü fısılda:

'Ben hayatımda olması gereken kapıların doğru zamanla açılmasına izin veriyorum.

Kadersel olarak kapanması gereken her döngü sevgiyle kapanıyor.

Benim için en doğru yön artık bana doğru akıyor.'

Bu olumlama, bu haftanın mühür cümlesidir.

Etki Alanları

Etki Alanları

Bu çalışma özellikle yeni iş ve kariyer yönü belirleme, taşınma ve yaşam düzeni değişikliği, maddi toparlanma, ilişkilerde kararsızlık, hayat amacıyla ilgili kafa karışıklığı ve uzun süredir tıkanmış süreçlerde güçlü şekilde çalışır. Özellikle son aylarda sürekli bekleme hâlinde olan kişiler için destekleyici bir hizalanma alanı oluşturur.

AstrodehA Notu: Bu haftanın temel mesajı şudur; bu hafta mücadele haftası değildir, hizalanma haftasıdır. Zorladığın şey seni yorar, hizalandığın şey seni taşır. Bu sayı sekansı sana şunu öğretir: 'Ben artık doğru kapıyı doğru anda açıyorum.'

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam