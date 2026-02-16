16 – 22 Şubat 2026 Haftası: Gökyüzünden Mesajınız Var

Yılın ilk tutulması gerçekleşiyor.

Gökyüzü “Hızlı Değişim” moduna geçiyor.

Bu hafta gökyüzü çok net bir mesaj veriyor: Alıştığın düzeni güncelle. 17 Şubat 2026’da gerçekleşecek Güneş tutulması, yalnızca gökyüzünde yaşanan bir olay değil; kolektif bilinçte yeni bir dönemin kapısını aralayan güçlü bir eşik olarak çalışıyor. Üstelik haftanın genel arka planında Satürn ile Neptün’ün Koç burcunun ilk derecelerinde yan yana durduğu son derece belirleyici bir atmosfer var.

Bu kombinasyon bir yandan hayalleri, idealleri ve büyük hedefleri büyütürken, diğer yandan hayatın kapısını şu cümleyle çalıyor: Gerçek plan. Gerçek disiplin. Gerçek cesaret.

Haftanın mesajı çok net: Su gibi dağılma. Koç gibi ateş enerjisinin gücünü yaşamına taşı.