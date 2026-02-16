onedio
16 – 22 Şubat 2026 Haftası: Gökyüzünden Mesajınız Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
16.02.2026 - 21:16

Yılın ilk tutulması gerçekleşiyor.

Gökyüzü “Hızlı Değişim” moduna geçiyor.

Bu hafta gökyüzü çok net bir mesaj veriyor: Alıştığın düzeni güncelle. 17 Şubat 2026’da gerçekleşecek Güneş tutulması, yalnızca gökyüzünde yaşanan bir olay değil; kolektif bilinçte yeni bir dönemin kapısını aralayan güçlü bir eşik olarak çalışıyor. Üstelik haftanın genel arka planında Satürn ile Neptün’ün Koç burcunun ilk derecelerinde yan yana durduğu son derece belirleyici bir atmosfer var.

Bu kombinasyon bir yandan hayalleri, idealleri ve büyük hedefleri büyütürken, diğer yandan hayatın kapısını şu cümleyle çalıyor: Gerçek plan. Gerçek disiplin. Gerçek cesaret.

Haftanın mesajı çok net: Su gibi dağılma. Koç gibi ateş enerjisinin gücünü yaşamına taşı.

Haftanın Dinamikleri: Hayalden Hedefe

16 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçmesiyle haftanın tonu tamamen değişiyor. Duygular yoğunlaşıyor, sezgiler artıyor, iç dünya derinleşiyor. Aynı anda ise dalgınlık, kararsızlık ve dağılmaya açıklık da yükseliyor. Tam bu noktada Koç burcundaki Satürn ve Neptün yakınlığı devreye girerek şunu söylüyor: Hayal kur ama hayalini hedefe çevir. Hedef koy ama hedefini ruhunla hizala.

Bu ikili toplumsal düzlemde yeni bir anlatı arayışını güçlendirirken, bireysel düzlemde şu temel soruları önümüze getiriyor:

  • Ben kimim?

  • Neye cesaret edeceğim?

  • Nereye artık 'hayır' demeliyim?

Haftanın bir diğer güçlü teması Mars’ın Kova burcundaki ilerleyişi. Teknoloji, ağlar, gruplar ve kolektif güç vurgusu belirginleşiyor. Mars Kova doğru kullanıldığında müthiş bir stratejik zeka getirirken, yanlış kullanıldığında kutuplaşma ve provokasyon üretir.

17 Şubat 2026 Güneş Tutulması Neyi Tetikliyor?

17 Şubat’ta gerçekleşecek olan halkalı Güneş tutulmasında merkez kapanır ama etrafında bir ışık halkası kalır. Bu durum hayatlarımızda şu temayı çalıştırır: Bitti sandığın bir sürecin başka bir biçimde devam etmesi. Kapanan bir hikâyenin farklı bir formatta yeniden yazılması.

Önemli Not: Bu tutulma Türkiye’den gözlemlenemeyecek olsa da, kolektif psikoloji ve küresel gündem üzerindeki yansımaları dolaylı yoldan çok güçlü olacaktır.

Dünya ve Türkiye Gündemi

Dünya Siyaseti ve Ekonomi:

Bu hafta dünya genelinde 'anlatı savaşları' öne çıkıyor. Devletler ve liderler kitleleri duygu üzerinden etkilemeye çalışabilir. En kritik refleks: Kanıt ara, kaynağı doğrula, veriye dayan. Piyasalarda ise Balık etkisiyle spekülatif hareketler artabilir; bu haftanın ekonomik kuralı: Acele karar, pahalı karar demektir.

Türkiye Gündemi:

Türkiye’de toplumsal psikoloji hassaslaşıyor. Mars Kova etkisiyle sosyal medya üzerinden hızlı örgütlenmeler görülebilir. Ancak bu süreç manipülasyona açıktır; en koruyucu refleks: Hızlı inanma, hızlı paylaşma. Kurumsal düzlemde ise reform ve kontrol ihtiyacı aynı anda çalışacaktır.

Güvenlik, Sanat ve Doğa Olayları

  • Sanat ve Kültür: Müzik, sinema ve spiritüel temalarda ilham patlaması yaşanabilir. Ancak aşırı idealizasyon sonrası hayal kırıklıklarına dikkat edilmelidir.

  • Kaza ve Dikkat: Dalgınlık ve hızın birleştiği bir haftadayız. Bulanık zihinle keskin iş yapılmaz. Özellikle trafikte ve ilaç kullanımında ekstra dikkat gereklidir.

  • Doğa Olayları: Su ve rüzgar teması öne çıkıyor. Aşırı yağışlar, denizle ilgili konular ve sert rüzgarlar ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Bireysel Hayat ve Ödevler

Bu hafta kaderin seni ittiği yer ile senin cesaret edeceğin yer aynı masada.

  • Duyguya saygı duy ama duyguya teslim olma.

  • İlhamı bekleme, ilhamın geleceği düzeni kur.

  • Kendini kurtarmak için önce günlük hayatını yönet; uyku, su tüketimi ve ekran süreni iyileştir.

AstrodehA Rehberi

Bu Hafta Yapma:

  • Belirsiz bir duygu ile kesin karar vermek.

  • Kaynağı doğrulanmamış bilgiyle hareket etmek.

  • 'Ben idare ederim' diyerek bedeni ve zihni ihmal etmek.

Bu Hafta Yap:

  • Net bir sınır koymak (bir kişiyle, bir alışkanlıkla ya da bir korkuyla).

  • Tek bir hedef seçip ona küçük ama somut bir adım atmak.

  • Dijital hijyen yapmak; bilgi kaynaklarını temizlemek.

Kapanış Mesajı:

Bu hafta sakin kalan, doğrulayan, planlayan ve cesurca başlayan kazanır. Unutma; merkez kapansa da halka kalır. Yani umut kalır, yol kalır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

