15 Ocak Beyaz'la Joker Bu Akşam Var mı? Yok mu? Beyaz'la Joker Hangi Günler Var?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.01.2026 - 20:52

15 Ocak Perşembe günü Beyaz'la Joker'in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker bu gece var mı? Yok mu?

Beyazıt Öztürk'ün yeni programı Beyaz'la Joker büyük ses getirdi.

Yıllar sonra Beyaz Show'u sunduğu kanalı Kanal D'ye dönen Beyazıt Öztürk, Beyaz'la Joker'le kariyerine yepyeni bir soluk getirdi. 

İlk defa halkı konuk eden ve yarışma programı sunan Beyaz'la Joker'in her hafta perşembe ve pazar günleri yayınlanacağı açıklanmıştı.

Beyaz'la Joker Bu Akşam Neden Yok?

Bu gece yayınlanması beklenen Beyaz'la Joker Kanal D ekranlarında görülemeyince seyirci, programın bu gece yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. 

Beyaz'la Joker, bu gece; 15 Ocak Perşembe günü Kanal D yayın akışında yok. Bu gece Beyaz'la Joker yerine saat 20:00'de Miraç Kandili Özel Yayını Kanal D'de izleyicileriyle buluşacak.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
