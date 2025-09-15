15 - 21 Eylül Haftası: Son Kozlar
Gelelim Eylül ayının en zorlu ve sıradışı haftasına... Güneş tutulmasının en çok hissedildiği ve keskin kararların alındığı bu zaman diliminde herkes son kozlarını paylaşacak. Aslında kolektif bazda sınırlarımızı çok net çizmemiz gerekiyor. Gereksiz samimiyetler, bitmek bilmeyen suistimaller, kılıçtan keskin sözler ve fedakarlık adı altında feda edilen hayatlar... İşte hepsini bu haftanın içine sığdırıyoruz. Kimsenin bardaktaki o son damlayı taşırmaması iyi olur! zira herkesin sınırdan sıçraması için son bir adımı kaldı. Bu eşiği geçen kendini girdabın içinde bulabilir. Yüzleşmenin, intikam arzusunun ve arap saçına dönüşmüş duyguların kaosu etrafınızı çevrelemeden önce derin bir nefes alın. Birilerinin aklını kullanıp parçası olduğumuz o zincirin halkasını kırması ve yeni döngü için startı vermesi gerekiyor...
21 Eylüldeki 29 derece Başak tutulması bozuk ve çarpık düzenin değişmesi gerektiğini ve seslerin içerden değil, dıştan yükselmesi gerektiğini vurgulayacak.
19 Eylül Merkür- Pluton-Uranüs Üçgeni:
