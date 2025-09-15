15 - 21 Eylül Haftası: Son Kozlar

16 Eylül Venüs Chiron Üçgeni: Açının ilişkiler ve finans alanında yarattığı iyilik ve şifa hali dengelerin kurulması adına destekleyici olacaktır. Sevginiz gerçekse birlikte her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Küslükleri sonlandırıp, barış bayraklarını çekmek için gayet ideal. Yardımlaşmanın ve kalpten iyiliğin yükselmesi iyi hissettirir. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz..

16 Eylül Venüs Mars Altmışlığı: Çabanın sonunda toplanan meyveler, alınan hakedişler, temelli çözümler ve bitirilen kavgalar olarak karşımıza çıkıyor. Tatlı keyifli flörtler ve yeni aşklar karşınıza çıkabilir.

17 Eylül Merkür Satürn Karşıtlığı: Bu oldukça baskın ve zorlayıcı bir açı. Zıt fikirler, seslerin yükselmesi, ifadelerin bastırılması, fanatik görüşler ve inançlarda yön değişiklikleri söz konusu. Kendinizi yoğun bir baskı altında hissedebilirsiniz. Kiminiz ise “yetti be” diyerek her şeyi kesip atabilir. Tansiyon yüksek, laf anlatmak güç. Durduk yere gelen iç huzursuzluğu ve neye karar vereceğinizi şaşırmak ağırlık yapabilir. Önemli kararlar alınmaz, iş değişikliği yapılmaz ve zıtlaşmaya gidilmez. Çoğu ters tepebilir. Haklıyken haksız duruma düşmeniz alacaklarınızı geciktirir. Sakin ve stratejik olun. Dürtülerinizle değil kalbinizin pusulası ile harekete geçin..

19 Eylül Merkür Neptün Karşıtlığı: Yalanların bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu varsa işte o gün bugün. Tüm gerçekler tıpkı pandoranın kutusundan çıkar gibi karşınıza gelir. Aldatılıyorsanız yakalarsanız, kandırılıyorsanız önünüze düşer, arkanızdan iç çevriliyorsa kulağınıza gelir. Ak mı kara mı görürsünüz. Etrafınızda kaç Lilith var? Kaç hain beslediniz? Kaç nanköre yardım ettiniz hepsi deşifre olur. Ayrıca önemli iş görüşmesi yaparken, imza atarken, operasyon olurken, araç alırken dikkat edin. Mutlaka eksperden geçirin ve hepsini didik didik inceleyin. Kimseye güvenmeyin demiyorum ancak limitiniz olsun! Her yardım ederim diyenin kapısına koşmayın! Araştırın ve sorgulayın. Ayrıca ilaç ve gıda tüketimine de dikkat edin...