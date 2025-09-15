onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
15 - 21 Eylül Haftası: Son Kozlar

etiket 15 - 21 Eylül Haftası: Son Kozlar

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
15.09.2025 - 10:04

Gelelim Eylül ayının en zorlu ve sıradışı haftasına... Güneş tutulmasının en çok hissedildiği ve keskin kararların alındığı bu zaman diliminde herkes son kozlarını paylaşacak. Aslında kolektif bazda sınırlarımızı çok net çizmemiz gerekiyor. Gereksiz samimiyetler, bitmek bilmeyen suistimaller, kılıçtan keskin sözler ve fedakarlık adı altında feda edilen hayatlar... İşte hepsini bu haftanın içine sığdırıyoruz. Kimsenin bardaktaki o son damlayı taşırmaması iyi olur! zira herkesin sınırdan sıçraması için son bir adımı kaldı. Bu eşiği geçen kendini girdabın içinde bulabilir. Yüzleşmenin, intikam arzusunun ve arap saçına dönüşmüş duyguların kaosu etrafınızı çevrelemeden önce derin bir nefes alın. Birilerinin aklını kullanıp parçası olduğumuz o zincirin halkasını kırması ve yeni döngü için startı vermesi gerekiyor...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 Eylüldeki 29 derece Başak tutulması bozuk ve çarpık düzenin değişmesi gerektiğini ve seslerin içerden değil, dıştan yükselmesi gerektiğini vurgulayacak.

21 Eylüldeki 29 derece Başak tutulması bozuk ve çarpık düzenin değişmesi gerektiğini ve seslerin içerden değil, dıştan yükselmesi gerektiğini vurgulayacak.

Ancak ne yaparsanız yapın, ne karar alırsanız alın karma yaratmayın! Çünkü Satürn 28 ve Mars’ta 29 derecede olacak. Yarattığınız ve kendi ellerinizle inşaa ettiğiniz her şey o kadar hızlı gerçekleşir ki anlamakta zorluk çekebilirsiniz. İyi yönde değerlendirmek için diplomatik olun. Bağırış çağırış, yüksek sesle tartışmak, korkup kaçmak işe yaramaz. Cesur olup tüm sorumluluğunuzu almalısınız. Gerekirse başka meziyetlerinize odaklanın ve o tarafı parlatın ama mutlaka gerilimden uzak durun... Bu tutulma bir 'kırılmayı' da beraberinde getiriyor. Zayıf ve amaçsız ilişkileri bitirirken, kararlı ve hedef odaklı birliktelikleri destekliyor. Koşullu sevmenin değil, bağlayacı sadakatin ve saygının safı belli oluyor... Ayrıca global çapta, ülkemizde tüm dengeleri değiştiren bir tutulma...

16 Eylül Venüs Chiron Üçgeni: Açının ilişkiler ve finans alanında yarattığı iyilik ve şifa hali dengelerin kurulması adına destekleyici olacaktır. Sevginiz gerçekse birlikte her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Küslükleri sonlandırıp, barış bayraklarını çekmek için gayet ideal. Yardımlaşmanın ve kalpten iyiliğin yükselmesi iyi hissettirir. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz..

16 Eylül Venüs Mars Altmışlığı: Çabanın sonunda toplanan meyveler, alınan hakedişler, temelli çözümler ve bitirilen kavgalar olarak karşımıza çıkıyor. Tatlı keyifli flörtler ve yeni aşklar karşınıza çıkabilir.

17 Eylül Merkür Satürn Karşıtlığı: Bu oldukça baskın ve zorlayıcı bir açı. Zıt fikirler, seslerin yükselmesi, ifadelerin bastırılması, fanatik görüşler ve inançlarda yön değişiklikleri söz konusu. Kendinizi yoğun bir baskı altında hissedebilirsiniz. Kiminiz ise “yetti be” diyerek her şeyi kesip atabilir. Tansiyon yüksek, laf anlatmak güç. Durduk yere gelen iç huzursuzluğu ve neye karar vereceğinizi şaşırmak ağırlık yapabilir. Önemli kararlar alınmaz, iş değişikliği yapılmaz ve zıtlaşmaya gidilmez. Çoğu ters tepebilir. Haklıyken haksız duruma düşmeniz alacaklarınızı geciktirir. Sakin ve stratejik olun. Dürtülerinizle değil kalbinizin pusulası ile harekete geçin..

19 Eylül Merkür Neptün Karşıtlığı: Yalanların bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu varsa işte o gün bugün. Tüm gerçekler tıpkı pandoranın kutusundan çıkar gibi karşınıza gelir. Aldatılıyorsanız yakalarsanız, kandırılıyorsanız önünüze düşer, arkanızdan iç çevriliyorsa kulağınıza gelir. Ak mı kara mı görürsünüz. Etrafınızda kaç Lilith var? Kaç hain beslediniz? Kaç nanköre yardım ettiniz hepsi deşifre olur. Ayrıca önemli iş görüşmesi yaparken, imza atarken, operasyon olurken, araç alırken dikkat edin. Mutlaka eksperden geçirin ve hepsini didik didik inceleyin. Kimseye güvenmeyin demiyorum ancak limitiniz olsun! Her yardım ederim diyenin kapısına koşmayın! Araştırın ve sorgulayın. Ayrıca ilaç ve gıda tüketimine de dikkat edin...

19 Eylül Merkür- Pluton-Uranüs Üçgeni:

19 Eylül Merkür- Pluton-Uranüs Üçgeni:

Üretmek, başarmak, hakkınızı almak, davanızda haklı çıkmak, size zarar verenlere kapıyı göstermek, denginizle işbirliği yapmak için uygun. E ticaret işiyle ilgileniyorsanız hızlanabilir. Medya işinde yeni gelişmeler ortaya çıkabilir. İş görüşmeleri yaparken usta olduğunuz konuda becerilerinizi daha net gösterebilirsiniz. Sizi motive eden besleyen, ilham sağlayan, büyüten ve geliştiren ne varsa üzerine gidebilirsiniz.. Yazarlık, oyunculuk, ticaret, eğitimcilik ve senaristlik işiyle ilgileniyorsanız harika bir açıdır. Yeni kitabınızın ilk satırını yazabilirsiniz.

20 Eylül Venüs Uranüs Karesi: Haftanın en sivri, keskin, kışkırtıcı, öfkeli ve çılgın günlerinden biri. Her şey pamuk ipliğine bağlıymış dedirtir. Gerilimin her an zirve yaptığı ve orta yolu bulmanın kolay olmadığı aşikar... Ani ayrılıklar, boşanma davaları, aile içi tartışmalar, sudan sebeplerle gelen kavgalar ve dönüşü olmayan bitişler yaşatabilir. Ayrıca para piyasalarını da olumsuz etkilemesi söz konusu. Yine karmaşık kararlarla karşımıza çıkabilirler ve yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Toprakta ve finans alanındaki gergin hareketlilik biraz tedirginlik yaratabilir... Ütopik olan ne varsa o gün zuhur edebilir. Ani sağlık sorunlarına karşı da tedbirli olun lütfen. Risk oluşturabilecek her şeyden kaçının...

21 Eylül Güneş Ay Satürn Karşıtlığı: Tutulma gününe geldik. Köprüden önceki son çıkışta gibiyiz. Bastırılan ne kadar söz ve duygu varsa sınavımız olabilir. Otorite figürleri ile anlaşmazlık, egosal tartışmalar, eril figürlerde sağlık sorunları, toplu işten çıkarmalar, çalışan ve işverenin karşı karşıya gelmesi mümkün. Siyasi arenada da sular durulmayacak gibi görünüyor. Muhalefet kanadında şok edici kararlar, iktidar yönünde kabine değişimleri ve çeşitli kararlar alınabilir... Salgın hastalıklar, sindirim ve sinir sistemi sorunları öne çıkar. Sanat camiasında ve siyasatte beklenmedik ani kayıplar olabilir. Gıda fiyatlarına gelecek ek zamlarla halkın sesini daha çok duyarız. Dengeler değişiyor, güç el değiştiriyor! Tarih yeniden mi yazılacak? Yoksa tarihin kendisi mi olacak izleyip göreceğiz.

Instagram

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Filiz Çakal
Filiz Çakal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam