13 Soruluk Futbol Genel Kültür Testini Bitirebilecek misin?
Dünyanın en sevilen sporu futbol hakkında ne kadar şey biliyorsun? Efsane futbolcular, unutulmaz turnuvalar, tarihi goller ve şaşırtıcı bilgilerle dolu 13 soruluk bu genel kültür testinde kendini sınamaya hazır mısın?
Bu test seni zorlayacak!
1. 2021-2022 sezonunda Bayern München'in as kalecisi kimdir?
2. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı kaldıran ülke hangisi olmuştur?
3. Fenerbahçeli futbolcu Lefter Küçükandonyadis, hangi İtalyan futbol takımında bir süre oynamıştır?
4. Bir futbol turnuvası finalinde eğer 90 dakika sonunda skordaki eşitlik bozulmamış ise kaçar dakikalık iki uzatma devresi oynanır?
5. Real Madrid, ev sahibi olduğu maçları hangi stadyumda oynamaktadır?
6. Futbolda hücum hattına verilen isim hangisidir?
7. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kasımpaşa formalarını giyen futbolcu hangisidir?
8. Ligde 929 dakika gol yemeyerek Serie A'dan Dino Zoff'un rekorunu kıran eski Milan kalecisi kimdir?
9. Galatasaray UEFA Kupası'nı ne zaman kazanmıştır?
10. 1947 yılında açılan İstanbul İnönü Stadı'nda ilk golün sahibi ülü futbolcu kimdir?
11. Türkiye Kupası'nı 2020 yılına kadar en fazla kazanan takım hangisidir?
12. Hangi takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla katılmıştır?
13. İsveç hangi yılda FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştır?
