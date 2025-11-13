onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
13 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

13 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.11.2025 - 08:20

13 Kasım Perşembe İzmir hava durumu: İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 

Meteorolojiden bugün 6 kent için şiddetli yağış uyarısı bulunuyor. Hava sıcaklıklarının geçtiğimiz haftaya oranla düştüğü ülkemizde, İzmir'in hava sıcaklığının görece daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Öğle saatlerinde 21 dereceyi bulması beklenen sıcaklıkla İzmir'in gün boyu mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklığa sahip olacağı tahmin ediliyor.

İşte, 13 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

İzmir'de gün boyu sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Meteoroloji'ye göre, öğle saatlerinde 21 dereceyi bulacak sıcaklıkla İzmirlilerin yağışsız, parçalı bulutlu bir gün geçireceği tahmin ediliyor. İzmir'de sıcaklıkların hafta sonundan sonra daha da artması bekleniyor. Tahminler bugün 21 dereceyi bulan sıcaklığın, hafta başında 23 dereceyi bulması yönünde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın