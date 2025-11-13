13 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?
13 Kasım Perşembe İzmir hava durumu: İzmir'de bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojiden bugün 6 kent için şiddetli yağış uyarısı bulunuyor. Hava sıcaklıklarının geçtiğimiz haftaya oranla düştüğü ülkemizde, İzmir'in hava sıcaklığının görece daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Öğle saatlerinde 21 dereceyi bulması beklenen sıcaklıkla İzmir'in gün boyu mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklığa sahip olacağı tahmin ediliyor.
İşte, 13 Kasım Perşembe İzmir Hava Durumu...
