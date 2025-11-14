120 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi, 4 Şirkete Kayyum Atandı

Savcılığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyon kapsamında 4 şirkete kayyum kayyum atandı. Ayrıca 636 adet taşınmaza, 168 adet motorlu taşıta, 1 adet lüks yat gemisine, 97 şirketin ortalık paylarına el konuldu.

Savcılıktan yapılan açıklamada kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ticareti yapan beş farklı suç örgütünün varlığı tespit edildiği iddia edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Fehmi KARCİ ve Ünal ÖZELER liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 7 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 8 kişinin yurt dışında, 12 kişinin cezaevinde, 35 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

Veysi GÜNDOĞAN liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 22 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 5 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 30 kişinin yurt dışında, 37 kişinin cezaevinde, 63 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

Orhan TURGUT liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 4 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 600 kilogramın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 3 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde, 5 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

Kamuran ATA ve Adnan KORKMAZ liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 6 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 4 kişinin yurt dışında, 4 kişinin cezaevinde, 11 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

Ahmet Müfit GÜVERTE liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 20 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 11 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 11 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde, 6 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

Söz konusu suç örgütlerinin mensupları olan ve halihazırda yurt içinde bulunan 120 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda 14.11.2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 56 örgüt mensubunun ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak maksadıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatılmıştır. Söz konusu suç örgütlerinin mensuplarının, suçtan elde ettiği geliri ile iliştirilip elde edilen varlıkların demdana da aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları tespit edilmiş ve bu kapsamda, 232 gerçek ve tüzel kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, toplam 636 adet taşınmaza, 168 adet motorlu taşıta, 1 adet lüks yat gemisine, 97 şirketin ortaklık payına el konulmuş, ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanmasına özgülendiği tespit edilen, Fehmi KARCİ ve ailesinin sahibi ve yetkilisi olduğu Diamond Group Emlak ve Danışmanlık Ltd. Şti., Karci İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Mavi Okyanus Denizcilik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Karcı Lojistik A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır.'