12.12 Saatinin Anlamı Nedir? Günün Geri Kalanı Sizin İçin Nasıl Geçecek?

Neler olacak neler! Saatler, sayılar, gün içerisinde denk geldiğimiz değişik kelimeler evrenin birer mesajı olabilir. 12.12 saati ise evrenin bize 'her şey yolunda gidecek, korkma, her şey düzelecek' deme şeklidir. Zamanla tüm sıkıntılarınız azalacak, her alanda hayal ettiğiniz bir yaşama kavuşacaksınız.

12.12 saatini bir güneş saati olarak tanımlayabiliriz. 12.12 saatini görmek ise güneşin sıcaklığının ve enerjisinin hayatınıza gireceğine işaret eder. Yani bu saate sürekli denk gelen kişiler isteklerini gerçekleştirebilir, kısa sürede büyük arzularına ulaşabilirler.

12.12 saati ayrıca sıcak bir yuvayı temsil eder. Hane içerisinde yaşadığınız maddi sıkıntılar çözüme kavuşabilir, hanenizde hasta bir kişi varsa sağlığına kavuşabilir. Ayrıca hanenize bir bebek güneş gibi doğabilir! Yakında ailenizden bir kişinin bebek haberini alabilirsiniz.