18.18 Saat Anlamı Nedir? Her Şey Bitti Diye Düşünmek İçin Çok Erken!

18.18 saatine mesainizi yeni bitirdiğinizde, bir sınava çalışırken veya bir yere yetişmeye çalışırken görmüş olabilirsiniz. Fakat bu yoğun gününüzde, böyle bir saate denk gelmeniz tesadüften öte bir anlam taşıyor aslında. Aklınızda sürekli 'O mesaj gelecek mi?' sorusunun döndüğünü görebiliyoruz. 18.18 saatine denk geldiyseniz, cevabımız evet! 18.18 saati kişinin uzun süredir beklediği haberlerin geleceğine işaret eder. Ancak 18.18 saati bundan çok daha farklı anlamlar taşır. Peki 18.18 saatinin anlamı nedir?

18.18 saati numerolojide neyi ifade ediyor? 18.18 saatinin tarot kartı nedir ve neyi ifade ediyor? Gelin birlikte öğrenelim!