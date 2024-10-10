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18.18 Saat Anlamı Nedir? Her Şey Bitti Diye Düşünmek İçin Çok Erken!

18.18 Saat Anlamı Nedir? Her Şey Bitti Diye Düşünmek İçin Çok Erken!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
10.10.2024 - 14:33

18.18 saatine mesainizi yeni bitirdiğinizde, bir sınava çalışırken veya bir yere yetişmeye çalışırken görmüş olabilirsiniz. Fakat bu yoğun gününüzde, böyle bir saate denk gelmeniz tesadüften öte bir anlam taşıyor aslında. Aklınızda sürekli 'O mesaj gelecek mi?' sorusunun döndüğünü görebiliyoruz. 18.18 saatine denk geldiyseniz, cevabımız evet! 18.18 saati kişinin uzun süredir beklediği haberlerin geleceğine işaret eder. Ancak 18.18 saati bundan çok daha farklı anlamlar taşır. Peki 18.18 saatinin anlamı nedir? 

18.18 saati numerolojide neyi ifade ediyor? 18.18 saatinin tarot kartı nedir ve neyi ifade ediyor? Gelin birlikte öğrenelim!

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18.18 Saat Anlamı Nedir?

18.18 Saat Anlamı Nedir?

Genel anlamıyla baktığımızda 18.18 saati uzun süredir beklenen bir haberin geleceği, aklınızdaki kişinin de sizi düşündüğü ve cüzdanınıza bolluk bereket yağacağı anlamına gelir. 

Saatler çift saatler ve ters saatler olarak gruplandırılır. Çift saatler 18.18, 22.22, 03.03 gibi saatlerdir. Ters saatler ise 10.01, 12.21, 23.32 gibi saatlerdir. Gün içerisinde denk geldiğimiz çift saatler bizlere mutluluk vaat eden saatler olarak bilinirler! 

Dolayısıyla çift saatlerin taşıdığı birden çok anlam vardır. 18.18 saati de uzun süredir beklediğiniz bir mesajın yakın zamanda size geleceğini ve büyük bir mutluluk yaşayacağınızı gösterir. Gelin biraz daha detaylandıralım. 👇🏻

18.18 Aşk Anlamı Nedir?

18.18 Aşk Anlamı Nedir?

18.18 saatine denk gelmek, uzun süredir peşinden koştuğunuz hayallerin gerçekleşeceğini gösteriyor. Özellikle de peşinden koştuğunuz aşkın! 

Uzun süredir kalbiniz bir başkası için atıyor gibi hissediyorsunuz. Her anınızı onunla geçirmek, bir an bile yanından ayrılmak istemiyorsunuz. Ancak aklınızdaki kişinin sizi düşünüp düşünmediğinden emin olamıyorsunuz! Merak etmeyin, aklınızdaki kişi de son zamanlarda sizi düşünmeden edemiyor! Sadece aklındaki düşünceleri biraz netleştirmek istiyor. Yakın zamanda karşınızdaki kişiden bir hareket görebilirsiniz. Tek bir mesajı ile sizi mutlu etmeye hazırlanıyor.

18.18 Saat Anlamı 2024!

18.18 Saat Anlamı 2024!

Kalbinizde bir hazine saklar gibi sakladığınız kişi yakın zamanda gün yüzüne çıkacak! Pandora'nın açılan kutusu gibi sizin de kalbiniz açılacak ve ortaya tek bir şey çıkacak: AŞK! 

Yakın zamanda beklediğiniz adımı atacak olan kişi hayatınızı birleştirmek isteyeceğinizin kişi olacak. Atacağı mesajla kalbinize dokunmakla kalmayıp ruhunuzu dansa kaldıracak! Bu kişi sizi o kadar mutlu edecek ki adeta bir melek gibi kanatlanıp uçacaksınız. Aman dikkat! Aşk her ne kadar ayağınızı yerden kesse de biraz realist düşünmekte fayda var...

Peki 18.18 Saatiyle Geriye Dönüşler Yaşanacak mı?

Peki 18.18 Saatiyle Geriye Dönüşler Yaşanacak mı?

18.18 saatini gördükten sonra önünüzde yeni yollar açılacağını müjdelemiştik. Eğer aklınız hala geçmişte yaşanamayan olaylarda takılı kaldıysa artık buna üzülmenin bir anlamı yok. 18.18 saati sizin geçmişinizle olan bağlarınızı koparmaya geliyor.

Artık pişmanlıklarınızı silme ve geleceğinize odaklanma zamanı!

18.18 ile Bolluk ve Bereket Zamanı

18.18 ile Bolluk ve Bereket Zamanı

18.18 saati başka ne anlama geliyor olabilir? Eğer 18.18 saatine denk gelenler aşkı çoktan bulmuşlarsa onlara güzel bir haberimiz var! Sevginiz ne kadar ruhunuzu doyuruyorsa yakın zamanda elinize geçecek olan yüklü miktarda para da karnınızı doyuracak!

18.18 saati sevgiyi bulmanın yanısıra maddi anlamda bolluk ve berekete kavuşmayı da simgeliyor. 18.18 saatine denk gelen kişiler yakın zamanda yatırımlarından olumlu dönüşler alabilir, borç verdikleri kişilerden dönüşler yaşayabilirler. Evrenin size gönderdiği mesajı aldığınız zaman adeta sözleşmeniz başlayacak ve bereketli günler sizi bekliyor olacak.

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18.18 Saatini Görenler Oldukça Şanslı Kişilerdir!

18.18 Saatini Görenler Oldukça Şanslı Kişilerdir!

18.18 saatini görmek sadece aşk anlamında değil kariyer anlamında da umut vaat ediyor. Nasıl mı? 👇🏻

  • Eğer sürekli çaba sarf ediyor, fakat karşılığını alamadığınızı hissediyorsanız, bugün sizin gününüz! 18.18'i görmeniz üzerine sakın çabalamayı bırakmayın ve umudunuzu kesmeyin. Başarı çok yakında kapınızı çalacak.

  • Başarı için bugüne kadar birçok yol denemiş ancak başarısız olmuş olabilirsiniz. Bazı durumlarda başarı için sadece çaba yeterli olmuyor. Ayrıca kişinin biraz da şansa ihtiyacı oluyor. 18.18 saatini görmenizle birlikte şans kapınız açılıyor ve başarıya giden merdivenler önünüzde diziliyor!

18.18 Saati Ne Anlama Geliyor?

18.18 Saati Ne Anlama Geliyor?

Buraya kadar 18.18 saatinin birçok anlamından bahsettik. Ancak dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu daha var. 18.18 saatine denk gelmek bu aralar tesadüfler yaşayacağınız anlamına gelebilir. Uzun süredir haber almadığınız bir yakınızla tesadüfen karşılaşabilir, onun yardımına koşabilirsiniz.

Geçmişinizde yakın olduğunuz bir kişiden beklenmedik bir telefon alabilirsiniz. Bu telefon hayata bakış açınızı değiştirebilir, önünüzde yeni kapılar açabilir. O kişinin aklına boş yere düşmüş olamazsınız değil mi? Bu süreçte etrafınızdaki kişilerin sizden beklentisi oldukça yüksek! Buna göre davranmayı ve dikkatli olmayı ihmal etmeyin. 

Not: Bu kişinin eski bir sevgili değil, size yardımı dokunacak bir dost olduğunu da söyleyelim :)

Numerolojide 18.18 Ne Demek?

Numerolojide 18.18 Ne Demek?

Bir saatin anlamı aynı zamanda numerolojik incelemeyle de anlaşılabilir. Saatlerin numerolojik anlamını ise içerisindeki rakamların anlamlarıyla elde ederiz. 18.18 saatinde 1 ve 8 rakamları vardır. Öncelikle bu rakamların toplamı olan 9 rakamının anlamını inceleyelim:

9 rakamı numerolojide en başarılı rakam olarak bilinir. Kişiye özellikle iş ve kariyer konusunda şans getirir. Tıpkı 9 canı olan bir kedi gibi, 9 rakamına denk gelen kişiler de yaşadıkları olaylardan hiç zarar almadan kurtulacaklardır.

1 ve 8 Rakamlarının Anlamı

1 ve 8 Rakamlarının Anlamı

18.18 saatinde 1 ve 8 rakamları ağır basar. Bu anlamda 1 rakamını ve 8 rakamını ayrı ayrı incelemek gerekir. 

  • 1 rakamı sizin bağımsızlığını, direnişinizi, başarınızı yansıtır. Adeta 1 rakamı gibi önde olmayı simgeler. Neler yaşamış olursanız olun, başarıya koşacağınızın bir göstergesidir.

  • 8 rakamı ise sonsuzluğun simgesidir. Sonsuz aşk, enerji, sevgi ve şefkatle sarılıp sarmalanacaksınız!

18.18 Saatinin Tarot Kartı ve Anlamı

18.18 Saatinin Tarot Kartı ve Anlamı

18.18 saatinin tarot kartı 'Ay' kartıdır. Bu kart sizin bu dönemde yatırımcılar yapacağınıza ve yatırımlarınızdan geri dönüşler alacağınıza işaret eder. Bu dönemde etrafınızdakilerle paylaşımınız, aktarımınız, iletişiminiz artacak ve çok daha verimli bir döneme gireceksiniz. 

Elde ettiğiniz başarılar etrafınızdakilerin de ilgisini çekecek ve çevrenizi genişletecek. Bu ilk etapta oldukça olumlu görünse de zamanla olumsuz bir hal alabilir. Örneğin etrafınızda kötü amaçlı kişiler belirmeye başlayabilir. Sizin başarınızı kıskanan kişilere karşı dikkatli olun.

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18.18 saati ile Merkür enerjisini yakalayın!

18.18 saati ile Merkür enerjisini yakalayın!

Çift saatlerin enerjilerini anlayabilmek için gezegenlerden yararlanabiliriz. 18.18 saatinin temsil ettiği gezegen de Merkür'dür. Merkür, güneş sistemimizdeki en küçük gezegendir. Siz onu daha çok retrolarla tanıyor olabilirsiniz. Merkür, küçük olmasına rağmen enerjisi çok yüksek bir gezegen olarak karşımıza çıkar. Bu özelliği sayesinde insanların ruh, madde ve akıl arasında bir köprü görevi görür. 

Retrolar genel anlamıyla gerilemeye işaret etse de bazı durumlarda gerilemek daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Karmaşık duygulardan uzak kalmak, zihninizi dinlendirmek bu dönemde ruhunuza iyi gelebilir. Bu dönemde Merkür'ün enerjisi ile tesadüfi karşılaşmalar yaşayabilir, beklemediğiniz haberler veya mesajlar alabilirsiniz. Ayrıca Merkür'ün bir denge mekanizması olduğunu unutmayın ve iş yaşamınız ile sosyal yaşamanız arasında bir denge kurmaya çalışın!

Merkür'ün mitolojik önemini biliyor musunuz?

Merkür, Roma'da önemli tanrılardan biridir ve özellikle maddi kazanç, iletişim, şans, hile ve mesajlarla ilgilidir. Yukarıda bahsettiğimiz mesajlar, aslında Roma tanrısı Merkür'ün yönetimi altındadır!

Peki 18.18 saatinde hangi burca dikkat etmelisiniz?

Peki 18.18 saatinde hangi burca dikkat etmelisiniz?

Saatler ve dolayısıyla gezegenler burçlarla ilişkilidir. 18.18 saati de 'ikizler' burcuyla alakalıdır. Merkür'ün yönettiği burçlar arasında ikizler yer alır. Bu saate denk gelen ve burcu ikizler olan kimseler oldukça şanslıdır!

Bu kişilerin pratik zekalarıyla problemlerine çözeceği, yaşam sıkıntılarını geride bırakacağı söylenir. Ayrıca ikizler burcu bir sevgiliniz varsa romantik yakınlaşmalar yaşanabilir. Sevgiliniz yoksa bu aralar ikizler burcuna dikkat etmekte fayda var!

18.18 Astrolojik Anlamı

18.18 saati diğer tüm burçlar için de güzel bir anlam taşır. Bu saate denk gelen kişilerin bahtının açık olduğu, alacakları bir mesajla havalara uçacağı söylenir. Bu mesaj, uzun bir süredir kabul beklediğin bir iş yerinden veya okuldan olabilir!

18.18'de sevdiğinize bir mesaj atmayı unutmayın!

18.18'de sevdiğinize bir mesaj atmayı unutmayın!

Bu saatin enerjisinin çok yüksek olduğunu unutmayın. Bu saatte aşk konusunda dilekleriniz gerçek olabilir. Bu dakikanın sevgi dolu gücünü hafife almayın ve hayatınızdaki kişiye güzel bir mesaj atın. Eminiz, pişman olmayacaksınız!

Siz daha önce bu saate denk geldiniz mi? Neler yaşadınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 

Şans sizinle olsun! ❤️

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