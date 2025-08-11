11-17 Ağustos Haftasının Yantrası: KAYRAKAN Yantra

Nasıl Kullanılır?

Malzeme: Kişinin astrolojik haritasına göre bakır, gümüş, oniks veya altın tercih edilir.

Gezegen Saati: Örneğin, Venüs günü ve saatinde (Cuma) niyetle takılır veya taşınır.

Ay Fazı:

Yeni Ay’da: Niyet yüklenir.

Dolunay’da: Arındırma yapılır.

İlk dördün/son dördün: Dengeleme ve kararlılık niyeti eklenebilir.

Etkileri

Maddi kazançlarda artış

İlişkilerde karşılıklı emek ve kıymet görme

Kök çakra ve solar pleksus dengesi

Bilinçaltı korkuların çözülmesi

Sonsuz Zamana Mühürlü Olumlama

'Atalarımdan gelen kıtlık bilincini, karmasal tekrarları, emeklerimin karşılığını almamı engelleyen tüm kayıtları şimdi sevgiyle bırakıyorum. KAYRAKAN Yantra’nın kutsal mühürüyle, bolluğa, başarıya, kazanca ve hak ettiğim zenginliğe kalbimi açıyorum. Ay’ın şifası, Satürn’ün adaleti, Jüpiter’in bolluğu ve Venüs’ün bereketi üzerimde sonsuzca aktif olsun. Şimdi, burada ve her boyutta tüm zamanlara mühürlensin. Evet, evet, evet.'

Bu yantra, zamanında gelememiş kazanç ve fırsatların geri dönüşünü artırıp korunmasını sağlar. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA