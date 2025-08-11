onedio
article/comments
article/share
11-17 Ağustos Haftasının Yantrası: KAYRAKAN Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
11.08.2025 - 12:46

AstrodehA'nın Şaman Yantra Koleksiyonuna ait olan KAYRAKAN Yantra, enerjetik ve spiritüel anlamlarıyla dikkat çeken özel bir mühürdür. Bu yantra, semboller, sayı sekansları ve gezegen enerjileri aracılığıyla bireyin bilinç dönüşümünü desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

KAYRAKAN Yantra'nın Enerjetik ve Spiritüel Anlamı

Genel Amacı

KAYRAKAN Yantra, atalardan gelen kıtlık bilincini dönüştürmek ve bireyin yaşamında bolluk, bereket ve hak edilmiş kazanımların akışını sağlamak için kullanılır. Yantranın etkileri arasında:

  • Karma temizliği,

  • Bilinçaltı blokaj çözümü,

  • Maddi ve manevi bolluk,

  • İlişkilerde uyum,

  • Emeklerin karşılığını alma gibi çok katmanlı etkiler bulunur.

İçerdiği Sayı Sekansları ve Anlamları

  • 27 - Ay enerjisi: Sezgi, koruma, annelik bilinci ve içsel huzuru temsil eder. Bilinçaltı temizliği ve duygusal yüklerden arınma sağlar. Ay fazlarıyla birlikte kullanıldığında özellikle güç kazanır.

  • 20 - Satürn enerjisi: Disiplin, yapılandırma, karmayı çözme ve uzun vadeli başarıyı temsil eder. Gecikmiş kazançları açığa çıkarır ve kadersel döngüleri düzene sokar.

  • 25 - Jüpiter ve Venüs enerjisi: Jüpiter bolluk, genişleme ve ruhsal gelişimi; Venüs ise aşk, ilişkiler, estetik, çekim gücü ve parayı temsil eder. Bu sayı, bereketin hem maddi hem de duygusal boyutta tezahürünü simgeler.

Sembol Yapısı ve Anlamları

  • Merkezdeki Geometrik Şekil: Üçlü çizgiler ve yukarı doğru açılan kollar, evrensel bolluk kapılarının açılması ve ilahi kaynakla bağlantıyı temsil eder.

  • Alt kısımdaki “çatal kök” figürü: Atalara uzanan kök bağların şifalanması ve atalardan gelen bilinç kalıplarının dönüşümünü ifade eder.

  • Üst kısımdaki üç nokta: Ruh, zihin ve beden birliğini sembolize eder. İlahi akış, merkezlenme ve kozmik hizalanmayı temsil eder.

  • Çevresindeki kadim semboller: Koruma, enerji mühürleme, spiritüel rehberlik ve gezegensel frekanslara açılım anlamına gelir.

Gezegen Etkileşimleri

Nasıl Kullanılır?

  • Malzeme: Kişinin astrolojik haritasına göre bakır, gümüş, oniks veya altın tercih edilir.

  • Gezegen Saati: Örneğin, Venüs günü ve saatinde (Cuma) niyetle takılır veya taşınır.

Ay Fazı:

  • Yeni Ay’da: Niyet yüklenir.

  • Dolunay’da: Arındırma yapılır.

  • İlk dördün/son dördün: Dengeleme ve kararlılık niyeti eklenebilir.

Etkileri

  • Maddi kazançlarda artış

  • İlişkilerde karşılıklı emek ve kıymet görme

  • Kök çakra ve solar pleksus dengesi

  • Bilinçaltı korkuların çözülmesi

Sonsuz Zamana Mühürlü Olumlama

'Atalarımdan gelen kıtlık bilincini, karmasal tekrarları, emeklerimin karşılığını almamı engelleyen tüm kayıtları şimdi sevgiyle bırakıyorum. KAYRAKAN Yantra’nın kutsal mühürüyle, bolluğa, başarıya, kazanca ve hak ettiğim zenginliğe kalbimi açıyorum. Ay’ın şifası, Satürn’ün adaleti, Jüpiter’in bolluğu ve Venüs’ün bereketi üzerimde sonsuzca aktif olsun. Şimdi, burada ve her boyutta tüm zamanlara mühürlensin. Evet, evet, evet.'

Bu yantra, zamanında gelememiş kazanç ve fırsatların geri dönüşünü artırıp korunmasını sağlar. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

