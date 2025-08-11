11 – 17 Ağustos 2025 Haftası: Kayrakan'ın Zenginlik Sayı Sekansı

“Ben, atalarımdan gelen tüm kıtlık ve değersizlik kayıtlarını şimdi sevgiyle şifalandırıyorum. 27’nin sezgisi, 20’nin yapısı, 25’in bolluğu şimdi hayatıma akar. Ay’ın şefkati, Satürn’ün adaleti, Jüpiter’in bereketi ve Venüs’ün zarafeti üzerimde aktif.

Hak ettiğim zenginlik, sevgi ve huzur şimdi bana doğru kolaylıkla ve güvenle gelir. KAYRAKAN mühürüyle bu niyetim sonsuz zamana mühürlendi.

Evet, evet, evet.”

Bu olumlama ve ritüellerle, bu haftanın güçlü enerjilerinden en iyi şekilde yararlanabilir ve hayatınıza bolluk ve huzuru çekebilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA