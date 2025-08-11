onedio
article/comments
article/share
11 – 17 Ağustos 2025 Haftası: Kayrakan'ın Zenginlik Sayı Sekansı

11.08.2025 - 13:31

Bu hafta, özel gezegen enerjileriyle dolu olan “27 – 20 – 25” sayı sekansı, kıtlık bilincini dönüştürerek hak ettiğiniz bolluğu yaşamınıza çekiyor. Her bir sayı, belirli bir gezegenin enerjisini temsil ediyor ve bu enerjiler, hayatınızda önemli dönüşümler sağlamaya hazır.

Sayıların Derin Anlamı ve Gezegen Temsili

Bu Haftanın Ana Temaları

  • Maddi kazançlarda artış

  • İlişkilerde emek ve değer görme

  • Kök çakra ve solar pleksus (güç merkezi) dengelenmesi

  • Bilinçaltı korkuların çözülmesi

  • Zamanında gelememiş fırsatların geri dönüşü

  • Kazanımların korunması ve büyütülmesi

Ay Fazlarıyla Uyumlu Kullanım

Yeni Ay, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda doğdu ve etkisi devam ediyor. Bu hafta, niyet ve vizyon belirlemek için ideal bir zamandır.

💡 Ritüel Önerisi

KAYRAKAN sembolü üzerine “27-20-25” sayılarını yazarak, Yeni Ay enerjisiyle birlikte gece Ay saatinde bir dilek veya bolluk çalışması yapabilirsiniz.

Kişisel Güç ve Çakra Desteği

  • Kök Çakra (Muladhara): Maddi güvenlik, aidiyet hissi. 

  • Taş: Oniks – koruma ve topraklama sağlar.

  • Solar Pleksus (Manipura): Kişisel güç, irade, bolluğu alma kapasitesi. 

  • Taş: Sitrin – bolluk, öz değer, çekim gücü artırıcı.

Sonsuz Zamana Mühürlü Olumlama

“Ben, atalarımdan gelen tüm kıtlık ve değersizlik kayıtlarını şimdi sevgiyle şifalandırıyorum. 27’nin sezgisi, 20’nin yapısı, 25’in bolluğu şimdi hayatıma akar. Ay’ın şefkati, Satürn’ün adaleti, Jüpiter’in bereketi ve Venüs’ün zarafeti üzerimde aktif. 

Hak ettiğim zenginlik, sevgi ve huzur şimdi bana doğru kolaylıkla ve güvenle gelir. KAYRAKAN mühürüyle bu niyetim sonsuz zamana mühürlendi. 

Evet, evet, evet.”

Bu olumlama ve ritüellerle, bu haftanın güçlü enerjilerinden en iyi şekilde yararlanabilir ve hayatınıza bolluk ve huzuru çekebilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

