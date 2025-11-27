onedio
11.11 Geçse de İndirimler Devam Ediyor: En Uygun Fiyatı Bulmanın 10 Yolu

Erkan Tuna Budak
27.11.2025 - 13:54

Kasım ayı boyunca pek çok indirim fırsatı çıkmıştır karşına. Eğer bu indirimlerden faydalanamadıysan ve ihtiyacın olan ürünleri indirimli bir şekilde almak istiyorsan doğru yerdesin! Kasım indirimleri bitmiş olabilir ama biz halen indirimli fiyatlarla ve en uygun tekliflerle istediğimizi alabiliriz! 

Nasıl mı? 👇

1. Alışveriş siteleri genellikle üye olanlara özel indirim kuponları tanımlayabiliyor. Üye olmakta fayda var!

Kayıt olurken üyelik bilgilerini doldurmak sıkıcı gelebilir ama işin ucunda o çok sevdiğin ve indirime girmesini beklediğin ürünü uygun fiyata satın almak var. El çabukluğu ile hemen üye olabilirsin, dert etme.

2. Markaların sosyal medya hesaplarını muhakkak kontrol et.

Markaların ya da online alışveriş platformlarının sosyal medya hesaplarını mutlaka kontrol et. Çünkü gönderilerde ve hikayelerde anlık olarak indirim kodu veya kampanya linki paylaşabiliyorlar. 'Takip et' butonuna tıklamakta her zaman fayda vardır!

3. Alacağın ürün için internetin derinliklerinde mutlaka bir indirim kuponu olacaktır. Arama motoruyla tek tık uzağında!

Kettle, cep telefonu, bilgisayar, elektrikli ısıtıcı... Sepetine hangi ürünü eklemek istiyorsan öncesinde o ürünle beraber internette kupon kodu araması yap. Arama motorunda karşına muhakkak bir kupon çıkacaktır.

4. Arama motoru demişken... Yandex Alışveriş ile birçok ürünün fiyatını anlık olarak takip edebilirsin!

Farklı satıcılarda ürün fiyatları da farklı oluyor ama Yandex Alışveriş ile bu problem ortadan kalkıyor! Yandex, aradığın ürünün satıldığı siteleri anlık olarak takip ediyor ve en ucuz fiyatı senin için buluyor. Yani en ucuzunu bulacağım diye onlarca siteyi gezme derdi ortadan kalkıyor!

5. Fırsatların bazı saatlerde ortaya çıktığını söylesek?

Bazı markalar indirimleri gece yarısı ya da akşamdan sabaha kadar tanımlayabiliyor. Gece kuşu isen uyanık kaldığın saatleri indirim kovalayarak değerlendirebilirsin!

6. "Mağazadan teslim al" seçeneğinde fiyat farkı ortaya çıkabiliyor. Yani daha uygun fiyat teklifi alabilirsin.

Bazı mağazalar kargo maliyetini düşürdüğü için mağazadan teslim alımlarda daha ucuz fiyat çıkartıyor. Kapına kadar gelmesi büyük artı olabilir ama elinde taşıyabileceğin ya da arabanla evine getirebileceğin bir ürün ise mağazadan teslim almak daha mantıklı. Hem kargo yolu gözlememiş olursun!

7. Kredi kartı ya da banka kartı kampanyalarını pek çok kişi takip etmez. Oralarda bir sürü kampanya oluyor.

Bankaların '%10 iade' ya da '350 TL cashback' gibi kampanyalarını muhakkak takip etmelisin. Küçük alışverişlerde indirim ve cashback oranı gözüne az gelebilir ama yüklü alışveriş yaparsan oran elbette artacaktır.

8. Aynı ürünün muhakkak model yılına bak.

Özellikle elektronik ve beyaz eşya bakınıyorsan bir önceki yılın modeli çoğu zaman aynı işi görüyor. Fark genelde detaylarda oluyor ama fiyat farkı ciddi oluyor. Temel özellikler aynı ise uygun fiyatlı olanı almakta fayda var.

9. Yandex Alışveriş'te aradığın elektronik ürünün fiyatını Black Friday sekmesiyle kolayca bulabilirsin.

Kasım fırsatlarının bittiğini sanıyorsan yanılıyorsun! Tüm fırsatların yer aldığı Yandex Alışveriş'te Black Friday bölümünde elektronik kategorisindeki indirimleri ve özel kampanyaları anlık olarak takip edebilirsin. Black Friday ile cep telefonu, dikey süpürge, tam otomatik espresso makinesi ve pek çok elektronik ürün arasından dilediğin ürünün fiyat karşılaştırmasını yapabilir ve bütçene en uygun olan fiyat ile alışverişini tamamlayabilirsin.

10. Gizli sekmede fiyat farkı olduğuna inanır mısın? Dene ve gör!

Bazı e-ticaret siteleri daha önce baktığın ürünün fiyatını sen farkında olmadan artırabiliyor. Çünkü her sitede olan ve bazılarımızın okumadan kabul ettiği çerezler buna izin veriyor. Gizli sekmede açıp ürün fiyatına tekrar bakınca “Aaa bu niye daha ucuz?” sürprizi çıkabiliyor.

