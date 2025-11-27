11.11 Geçse de İndirimler Devam Ediyor: En Uygun Fiyatı Bulmanın 10 Yolu
Kasım ayı boyunca pek çok indirim fırsatı çıkmıştır karşına. Eğer bu indirimlerden faydalanamadıysan ve ihtiyacın olan ürünleri indirimli bir şekilde almak istiyorsan doğru yerdesin! Kasım indirimleri bitmiş olabilir ama biz halen indirimli fiyatlarla ve en uygun tekliflerle istediğimizi alabiliriz!
Nasıl mı? 👇
1. Alışveriş siteleri genellikle üye olanlara özel indirim kuponları tanımlayabiliyor. Üye olmakta fayda var!
2. Markaların sosyal medya hesaplarını muhakkak kontrol et.
3. Alacağın ürün için internetin derinliklerinde mutlaka bir indirim kuponu olacaktır. Arama motoruyla tek tık uzağında!
4. Arama motoru demişken... Yandex Alışveriş ile birçok ürünün fiyatını anlık olarak takip edebilirsin!
5. Fırsatların bazı saatlerde ortaya çıktığını söylesek?
6. "Mağazadan teslim al" seçeneğinde fiyat farkı ortaya çıkabiliyor. Yani daha uygun fiyat teklifi alabilirsin.
7. Kredi kartı ya da banka kartı kampanyalarını pek çok kişi takip etmez. Oralarda bir sürü kampanya oluyor.
8. Aynı ürünün muhakkak model yılına bak.
9. Yandex Alışveriş'te aradığın elektronik ürünün fiyatını Black Friday sekmesiyle kolayca bulabilirsin.
10. Gizli sekmede fiyat farkı olduğuna inanır mısın? Dene ve gör!
