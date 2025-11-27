11.11 Geçse de İndirimler Devam Ediyor: En Uygun Fiyatı Bulmanın 10 Yolu

Farklı satıcılarda ürün fiyatları da farklı oluyor ama Yandex Alışveriş ile bu problem ortadan kalkıyor! Yandex, aradığın ürünün satıldığı siteleri anlık olarak takip ediyor ve en ucuz fiyatı senin için buluyor. Yani en ucuzunu bulacağım diye onlarca siteyi gezme derdi ortadan kalkıyor!