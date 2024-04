Başarıya olan aşkınla, adeta bir aşk hikayesi yazıyorsun Sein. Bu hikayenin kahramanı sen, kahramanın tek derdi ise başarı. Kendini bu uğurda adadığın gibi, her gününü bu hedefe ulaşmak için çabalayarak geçiriyorsun. Bilgiye olan açlığın ve öğrenme tutkun, sana enerji veriyor, seni daha da güçlendiriyor. İçinde bulunduğun boşluk değil, bilginin sonsuz okyanusunda yüzme arzusu seni harekete geçiriyor. Donanımlı olmak, bilgiye sahip olmak, her konuda bilgi sahibi olmak istiyorsun. Bu yüzden kendini sürekli geliştiriyor, her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Başarının peşinden koşarken, kendini bu uğurda feda etmekten çekinmiyorsun. Çünkü senin için en önemli şey, başarıya ulaşmak. Bu yolda karşılaştığın her zorluğu birer basamak olarak görüyor, her engeli aşmayı bir zafer olarak kabul ediyorsun. İşte bu yüzden Sein, senin derdin başarı ve bu dert seni her geçen gün daha da güçlü kılıyor.