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10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Senin Derdin Ne?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Senin Derdin Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
20.04.2024 - 13:16

10 soruluk psikoloji testine göre senin derdin ne?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım derdini en çok kiminle paylaşırsın?

4. Sen sevdiklerin için her şeyi yapar mısın?

5. Hayatında her şeyin yoluna girmesi için neye ihtiyacın var?

5. Hayatında her şeyin yoluna girmesi için neye ihtiyacın var?
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6. Bazen her şeyi bırakıp uzaklaşmak istediğin oluyor mu?

7. Senin yaşlılığın...?

8. Sürekli mücadele etmen gerektiğini düşünüyor musun?

9. Kendini en son ne zaman huzurlu hissettin?

9. Kendini en son ne zaman huzurlu hissettin?

10. Son olarak senin dertlerinin dermanı sence çok uzakta mı?

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Senin derdin yalnızlık!

Yalnızlıkla dans etmek senin en büyük korkun... Evet, doğru duydun, senin derdin yalnızlıkla. Yalnızlık, senin için bir kabus gibi, her an üzerine çökebilecek bir gölge. Onunla yüzleşmek yerine, her zaman ondan kaçmayı tercih ediyorsun. Geleceği düşündüğünde, yalnız kalmaktan duyduğun o derin korku, içini bir endişe dalgasıyla kaplıyor. Kimi zaman bu korku, senin hayatında birden fazla kişiye yer açmana neden oluyor. Çünkü sen, hayatını paylaşmayı, insanlarla güçlü bağlar kurmayı seviyorsun. Bu özelliğin, seni her zaman insanlarla dolu bir yaşama sürüklüyor. Bu sayede, yalnızlıkla yüzleşmek zorunda kalmadan, hayatını dolu dolu yaşama şansı elde ediyorsun. Ancak unutma, yalnızlık da tıpkı hayatın diğer yönleri gibi, kabul etmek ve anlamak gereken bir durum. Belki de yalnızlıkla dans etmeyi öğrenmek, senin için yeni bir başlangıç olabilir.

Senin derdin sevgi!

Hayatın senin için biraz karmaşık ve zorlu bir labirent olduğunu biliyoruz. Her köşede yeni bir sorun, her adımda yeni bir engel ve her gün yeni bir dert. Ancak bu karmaşa içinde senin için bir ışık var, bir kurtuluş reçetesi: Sevgi. Sevgi, senin hayatının en büyük ilacı, en büyük kurtarıcısı. Senin için sevgi, bir nevi yaşam suyu, bir nevi iyileştirici bir merhem. Sevgiye olan bu derin bağlılığın, sevgisiz kalmaktan duyduğun derin korku ile de birleşince, bazen panik olabiliyorsun. Sevgiye olan bu tutkun, bu aşk, bazen seni korkutabiliyor. Ancak bu korku, sevginin değerini daha da arttırıyor gözünde. Çünkü sevgisiz bir hayatın, sevgisiz bir dünyanın ne kadar anlamsız ve boş olacağını çok iyi biliyorsun. Sevgiye olan bu derin bağın, bu tutkunluk, senin en büyük derdin. Çünkü sevgi olmadan hayatın renklerini, tatlarını, kokularını hissetmek mümkün değil. Sevgi olmadan hayatın, bir resmin siyah beyaz hali gibi, bir yemeğin tatsız tuzsuz hali gibi, bir çiçeğin kokusuz hali gibi olacağını biliyorsun. İşte bu yüzden, senin derdin sevgi... Çünkü sen, sevgisiz bir hayatın, sevgisiz bir dünyanın olmayacağını çok iyi biliyorsun.

Senin derdin maddiyat!

Hayatın ritmi, senin kalbinin atışlarına eşlik ediyor. Her gün, her saat, hatta her dakika senin için bir mücadele... Bu mücadele, senin hayatını şekillendiriyor, seni daha da güçlendiriyor. Ve evet, senin derdin maddiyat. Ancak bu, senin hırslı biri olduğun anlamına gelmiyor. Sadece hayatın zorluklarına karşı kendini ve sevdiklerini koruma içgüdüsünün bir yansıması. Senin için hayat, biraz daha fazla kazanmayı gerektiriyor. Çünkü sen, daha fazlasını hak ettiğine inanıyorsun. Belki de bu, senin en büyük motivasyon kaynağın. Kendi çabanla elde ettiğin her şey, senin için değerli. Ve bu değerli şeyler arasında para, mal, mülk de var. Bunların hepsini hak ettiğini düşünüyorsun ve bu düşünce, seni daha da ileriye taşıyor. Kendi yolunu bulup, sevdiklerini rahat ettirmek istiyorsun. Bu, senin en büyük hedefin, en büyük hayalin. Ve bu hayale ulaşmak için durmaksızın çalışıyorsun. Sonuçta, senin derdin maddiyat. Ama bu, senin hikayenin sadece bir parçası. Çünkü sen, hayatın zorluklarına karşı duran, sevdiklerini korumak için mücadele eden ve her zaman daha fazlasını hak ettiğine inanan bir kahramansın.

Senin derdin başarı!

Başarıya olan aşkınla, adeta bir aşk hikayesi yazıyorsun Sein. Bu hikayenin kahramanı sen, kahramanın tek derdi ise başarı. Kendini bu uğurda adadığın gibi, her gününü bu hedefe ulaşmak için çabalayarak geçiriyorsun. Bilgiye olan açlığın ve öğrenme tutkun, sana enerji veriyor, seni daha da güçlendiriyor. İçinde bulunduğun boşluk değil, bilginin sonsuz okyanusunda yüzme arzusu seni harekete geçiriyor. Donanımlı olmak, bilgiye sahip olmak, her konuda bilgi sahibi olmak istiyorsun. Bu yüzden kendini sürekli geliştiriyor, her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Başarının peşinden koşarken, kendini bu uğurda feda etmekten çekinmiyorsun. Çünkü senin için en önemli şey, başarıya ulaşmak. Bu yolda karşılaştığın her zorluğu birer basamak olarak görüyor, her engeli aşmayı bir zafer olarak kabul ediyorsun. İşte bu yüzden Sein, senin derdin başarı ve bu dert seni her geçen gün daha da güçlü kılıyor.

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