10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Senin Derdin Ne?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Senin Derdin Ne?
10 soruluk psikoloji testine göre senin derdin ne?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım derdini en çok kiminle paylaşırsın?
4. Sen sevdiklerin için her şeyi yapar mısın?
5. Hayatında her şeyin yoluna girmesi için neye ihtiyacın var?
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6. Bazen her şeyi bırakıp uzaklaşmak istediğin oluyor mu?
7. Senin yaşlılığın...?
8. Sürekli mücadele etmen gerektiğini düşünüyor musun?
9. Kendini en son ne zaman huzurlu hissettin?
10. Son olarak senin dertlerinin dermanı sence çok uzakta mı?
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Senin derdin yalnızlık!
Senin derdin sevgi!
Senin derdin maddiyat!
Senin derdin başarı!
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