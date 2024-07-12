10 Soruda Zihin Yaşını Ortaya Çıkarıyoruz!
10 Soruda Zihin Yaşını Ortaya Çıkarıyoruz!
10 soruda zihin yaşını ortaya çıkarıyoruz!
Haydi testeee!
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1. Önünde iki yol var hangisini seçersin?
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2. Bir yarıştasın ve kaybetmek üzeresin ne yaparsın?
3. Etrafındaki insanlar senden fikir alır mı?
4. Sabah kalktığın ilk olarak ne yapıyorsun?
5. Karşındaki birinin sana yalan söylediğini nasıl anlarsın?
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6. Yalnız kaldığında kafan neyle meşgul oluyor?
7. Doğduğun yılın son rakamı nedir?
8. Kaç saat uyuyorsun?
9. Bir sınavdasın ve belli bir süre var bu süreyi nasıl kullanırsın?
10. Son olarak ne sıklıkla kitap okuyorsun?
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Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
Senin zihin yaşın;👇
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