10 Soruda Senin Cinsel Auranı Ölçüyoruz!
Bazı insanlar bir ortama girdiği anda bir elektrik yayar… Kimisi bir bakışıyla büyüler, kimisi sessizce etkiler. Peki ya sen hangisisin? Çekiciliğin göz önünde mi yoksa gizli mi? Hazırsan cevabı birlikte öğrenelim. 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Biri sana uzun uzun baktığında ilk düşüncen ne olur?
3. Flört ederken en güçlü silahın hangisi?
4. Kendini en seksi hissettiğin an hangisi?
5. Peki, senin flört tarzın hangi Sex and The City karakteriyle aynı?
6. Sosyal medyada seni tanımayan biri profiline baktığında ilk olarak ne düşünür?
7. Bir ortamda ilgi odağı olduğunda ne yaparsın?
8. Giydiğin kıyafet seni nasıl hissettirmeli?
9. Biri seninle flört etmeye başladığında ne yaparsın?
10. Birinin seni “çekici” bulduğunu öğrendiğinde ne hissedersin?
Çekim gücün 10 metre öteden belli oluyor!
Auranda gizli bir cazibe var!
Auranda doğallık var!
Sen daha yeni ısınıyorsun!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
