10 Soruda Senin Cinsel Auranı Ölçüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.09.2025 - 23:48

Bazı insanlar bir ortama girdiği anda bir elektrik yayar… Kimisi bir bakışıyla büyüler, kimisi sessizce etkiler. Peki ya sen hangisisin? Çekiciliğin göz önünde mi yoksa gizli mi? Hazırsan cevabı birlikte öğrenelim. 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Biri sana uzun uzun baktığında ilk düşüncen ne olur?

3. Flört ederken en güçlü silahın hangisi?

4. Kendini en seksi hissettiğin an hangisi?

5. Peki, senin flört tarzın hangi Sex and The City karakteriyle aynı?

6. Sosyal medyada seni tanımayan biri profiline baktığında ilk olarak ne düşünür?

7. Bir ortamda ilgi odağı olduğunda ne yaparsın?

8. Giydiğin kıyafet seni nasıl hissettirmeli?

9. Biri seninle flört etmeye başladığında ne yaparsın?

10. Birinin seni “çekici” bulduğunu öğrendiğinde ne hissedersin?

Çekim gücün 10 metre öteden belli oluyor!

Sen bir ortama girdiğin anda bile oranın havasını değiştiren birisin. Bakışların, yürüyüşün, oturuşun… Her şeyin birer mesaj gibi. İnsanlar seni fark ettiğinde gözlerini senden alamıyor. Auran fiziksel değil sadece, özgüvenin ve kendinden emin halin seni fark edilir kılıyor. Ama dikkat! Bu manyetizmanın farkında olmak sana avantaj sağlasa da bazen ego ile karıştırılabiliyor. Yine de çekiciliğin inkar edilemez bir gerçek!

Auranda gizli bir cazibe var!

Senin cinsel çekiciliğin anında göz önüne serilen cinsten değil. Yavaş yavaş ortaya çıkan, detaylarla fark edilen bir aura! Gözlemci yapın, konuşmandaki ritmin, dinlemeyi bilen tavrın insanlarda merak uyandırıyor. Seninle ilgili asıl etki, biri seni tanımaya başladıktan sonra oluşuyor. Kısacası sen, yavaşça etki bırakıyorsun. Bu da seni çok daha akılda kalıcı ve derin biri yapıyor. Sana yaklaşmak isteyenler bir süre sonra kendilerini çözülmeye çalışan bir yapboz gibi hissediyor. Ve bu da seni çok çekici kılıyor.

Auranda doğallık var!

Senin auran “Ben buradayım!” diye bağırmaz ama, bunu hissettirdiği çok net! Ne yapmacıklık var ne fazla kasıntı. Rahatlığın, içtenliğin ve eğlenceli enerjin seni başlı başına çekici kılıyor, seninle flört etmek insanlara konforlu bir alan yaratıyor. Ama şunu unutmamalısın; çekicilik her zaman gösterişli olmakla ilgili değil. Belki ilk bakışta fark edilmese de zamanla “İyi ki tanımışım.” dedirtiyor. Ve bu da gerçek bir auradır!

Sen daha yeni ısınıyorsun!

Senin enerjin biraz daha içe dönük, temkinli ve mesafeli. Bu da seni çekici olmaktan uzaklaştırmaz, sadece farklı bir havan olduğunu gösterir. Belki cinsellikle ilgili çok rahat bir alanın yok ya da henüz kendini tam keşfetmedin. Bu test sana şunu söylüyor: Cinsellik sadece dış görünüş ya da davranışla ilgili değildir. Kendinle kurduğun bağ ne kadar güçlenirse, auran da o kadar parlar. Belki biraz kabuğunu kırmaya ihtiyacın var. Çünkü sende potansiyel var, sadece keşfetmen lazım!

