10 Soruda Senin Cinsel Auranı Ölçüyoruz!

Senin enerjin biraz daha içe dönük, temkinli ve mesafeli. Bu da seni çekici olmaktan uzaklaştırmaz, sadece farklı bir havan olduğunu gösterir. Belki cinsellikle ilgili çok rahat bir alanın yok ya da henüz kendini tam keşfetmedin. Bu test sana şunu söylüyor: Cinsellik sadece dış görünüş ya da davranışla ilgili değildir. Kendinle kurduğun bağ ne kadar güçlenirse, auran da o kadar parlar. Belki biraz kabuğunu kırmaya ihtiyacın var. Çünkü sende potansiyel var, sadece keşfetmen lazım!