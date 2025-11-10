10 - 16 Kasım 2025 Haftanın Yantrası: Tuva Aruz Şaman Yantra

🔱 Kozmik Enerjilerin Birleşimi

Tuva Aruz Şaman Yantra, kadim Türk şamanik sembolizmi ile göksel ilimlerin birleştiği kutsal bir mühürdür. Bu yantra, her bir çizgisinde gezegenlerin enerjisel kodlarını taşır ve bu hafta boyunca denge, korunma ve bilgelik akışını aktive eder.

Merkezdeki kesişim noktaları Güneş’in yaşam gücü, Ay’ın sezgisel rehberliği ve Satürn’ün zamana hükmeden disiplini ile birleşir. Yatay çizgiler Merkür’ün iletişim ve akıl, dikey hatlar ise Mars’ın irade ve eylem enerjisini temsil eder.

Üstteki dairesel halkanın her sembolü, Venüs’ün sevgi frekansı, Jüpiter’in ilahi genişleme alanı, Neptün’ün rüya bilinci ve Uranüs’ün devrimci uyanışı ile bütünleşir. Tuva Aruz Yantrası’nın çevresini saran daire, kutsal koruma kalkanıdır; bu halka, enerjinin dağılmadan merkeze akmasını sağlar.