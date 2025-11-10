onedio
10 - 16 Kasım 2025 Haftanın Yantrası: Tuva Aruz Şaman Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
10.11.2025 - 09:04

🔱 Kozmik Enerjilerin Birleşimi

Tuva Aruz Şaman Yantra, kadim Türk şamanik sembolizmi ile göksel ilimlerin birleştiği kutsal bir mühürdür. Bu yantra, her bir çizgisinde gezegenlerin enerjisel kodlarını taşır ve bu hafta boyunca denge, korunma ve bilgelik akışını aktive eder.

Merkezdeki kesişim noktaları Güneş’in yaşam gücü, Ay’ın sezgisel rehberliği ve Satürn’ün zamana hükmeden disiplini ile birleşir. Yatay çizgiler Merkür’ün iletişim ve akıl, dikey hatlar ise Mars’ın irade ve eylem enerjisini temsil eder.

Üstteki dairesel halkanın her sembolü, Venüs’ün sevgi frekansı, Jüpiter’in ilahi genişleme alanı, Neptün’ün rüya bilinci ve Uranüs’ün devrimci uyanışı ile bütünleşir. Tuva Aruz Yantrası’nın çevresini saran daire, kutsal koruma kalkanıdır; bu halka, enerjinin dağılmadan merkeze akmasını sağlar.

🌌 Sembolün Gizli Geometrisi

Tuva Aruz, “Tuva” kelimesiyle kutsal topraklar ve kök enerji, “Aruz” kelimesiyle ilahi düzenin sesi anlamlarını taşır. Bu nedenle bu yantra, insanın hem dünya hem gök arasındaki dengesini kuran şaman mührüdür.

  • Ortadaki kesişim çizgileri: İlahi Denge Eksenini temsil eder.

  • Yukarı yön: Ruhsal yükseliş

  • Aşağı yön: Topraklanma

  • Sol hat: Geçmiş yaşamların bilgeliği

  • Sağ hat: Geleceğe açılan kader yolu

Bu dört yön birleştiğinde, Kainat’ın merkezinde insanın ışık noktası aktive olur.

🔢 Sayı Sekansı: 713649852

Bu sekans, Tuva Aruz Yantrası’nın aktifleşme kodudur:

  • 7: İlahi bilgelik ve koruma

  • 1: Başlangıç enerjisi ve özgüven

  • 3: Ruhsal ifade ve yaratım

  • 6: Aile, sevgi, uyum

  • 4: Disiplin, sabır ve denge

  • 9: Karmanın çözülmesi

  • 8: Sonsuz bolluk döngüsü

  • 5: Değişim ve özgürlük

  • 2: Duygusal uyum ve birlik

Bu sayıları Tuva Aruz Yantrası’nın merkezine odaklanarak zihninizde ya da sesli olarak tekrar edin. Her sayı, sembolün ışık kodlarını aktive eder ve kişisel enerji alanınızı güçlendirir.

🔮 Kullanım Rehberi

  • Yantranın karşısına geçin, üç derin nefes alın.

  • “713649852” sayı sekansını kalpten 3 kez tekrarlayın.

  • Niyetinizi belirleyin: “Tüm ilahi güçlerle dengede, koruma altında ve bilgelikle rehberleniyorum.”

Bu çalışmayı sabah saatlerinde ya da Dolunay günlerinde yapmak enerjiyi artırır.

⚖️ Yasal Uyarı

Tüm yantra görselleri, semboller ve içerikler AstrodehA adına tescillidir. Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanım, çoğaltma veya paylaşım halinde hukuki işlem başlatılacaktır.

🌠 Son Mesaj

Her yantra bir duadır, her sembol bir bilgeliktir. Tuva Aruz Şaman Yantra, seni göksel dengeye ve içsel güce çağırır. Unutma: Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

