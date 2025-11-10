10 – 16 Kasım 2025 Haftanın Kristali: Kristal Kuvars

♈ Koç
Kalp formunu her sabah 5 dakika kalp üzerinde tutarak öfke, sabırsızlık ve ilişkilerdeki gerginlikleri çözebilirsin. Kule formunu çalışma alanına koy; iş fırsatları hızla netleşecek.
♉ Boğa
Kalp formu, aile içi kırgınlıkları ve partnerle aradaki soğukluğu yumuşatır. Kule formu ev ortamında enerjiyi temizler, huzuru güçlendirir.
♊ İkizler
Kalp formu, zihinsel karmaşayı azaltır ve iletişimde berraklık sağlar. Kule formunu telefonun veya bilgisayarının yakınına koy; bilgi akışındaki gürültüyü keser.
♋ Yengeç
Kalp formunu gece yastığının altına koyman duygusal yükleri çözmeye yardımcı olur. Kule formu aile içi enerjiyi düzenler ve evde güven hissini artırır.
♌ Aslan
Kalp formu, ego – kalp dengeni kurarak ilişkilerde seni güçlendirir. Kule formunu salon veya çalışma alanına koyduğunda liderlik enerjin parlayacak.
♍ Başak
Kalp formu, içsel kaygıları ve eleştirel sesleri bastırır. Kule formu düzen, iş akışı ve planlamada netlik sağlar.
♎ Terazi
Kalp formunu her gün meditasyon sırasında tut; ilişkilerde denge ve uyum enerjisini artırır. Kule formu iş görüşmelerinde ve iletişimlerinde şans getirir.
♏ Akrep
Kalp formu duygularındaki derinliği yumuşatır, korkuları çözer. Kule formu kişisel alanındaki gizli negatifleri temizler.
♐ Yay
Kalp formu, sabırsızlık ve dağınık duygular üzerinde denge kurar. Kule formu seyahat, eğitim ve iş planlarında netlik getirir.
♑ Oğlak
Kalp formu, iş baskısını ve zihinsel gerginlikleri hafifletir. Kule formu kariyer alanında görünmeyen engelleri çözer.
♒ Kova
Kalp formu dostluk ve ilişkilerdeki mesafeyi yumuşatır. Kule formu yaratıcılığı, fikir üretimini ve sezgileri yükseltir.
♓ Balık
Kalp formu duygusal dalgalanmaları sakinleştirir, daha net hissetmeni sağlar. Kule formu spiritüel çalışmalarda enerjiyi güçlendirir.
Haftanın Kristal Mesajı (Tüm Burçlar İçin)
“Kalbin berraklaştığında sözlerin, yolun ve niyetin de berraklaşır. Bu hafta Kristal Kuvars, hem iç dünyanı hem yaşam alanını ışıkla mühürlemek için seninle.”
📌 Haftanın Mesajı
“Kalbini arındırırsan yolun da arınır. Niyetini berraklaştırırsan kaderin hızlanır. Bu hafta hem içsel ışığını hem çevrendeki enerjiyi yükselt.”
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA