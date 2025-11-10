10 – 16 Kasım 2025 Haftanın Kristali: Kristal Kuvars

Kasım’ın ikinci haftasında gökyüzü; geçmiş defterlerin kapanması, alan temizliği, niyetlerin berraklaşması ve şans fırsatlarının görünür hâle gelmesi için güçlü bir dalga yaratıyor. Kristal Kuvars da bu enerjilerin tamamına karşılık veren, evrensel 'amplifikatör' kristal olarak öne çıkıyor. Bu kristalin titreşimi:

Enerjiyi büyütür

Düşük frekansları temizler

Niyeti kristal berraklığında güçlendirir

Kalp ve zihin entegrasyonunu sağlar

Şansı, iletişimi ve ruhsal korumayı artırır

Bu nedenle haftanın en doğru taşı tamamen Kristal Kuvars kalp ve kule enerji birliğidir.