onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
10–16 Kasım 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 10–16 Kasım 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
10.11.2025 - 11:01

10–16 Kasım 2025 haftasında gökyüzü kartlarını sizin için açıyor! Bu hafta her burç için aşk, para, kariyer ve sağlık alanında neler var? Mars'ın cesaret veren enerjisi ve Venüs'ün denge arayışı arasında, yıldızların size özel rehberliği ve bu yedi günde atmanız gereken en kritik adımlar bu yazıda. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç

Koç

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Cesaretini ateşle ama direksiyon daima bilinçte kalsın.” Mars, içindeki savaşçıyı uyandırırken ertelediğin işleri tamamlaman için itici güç veriyor. 13 Kasım’da artan sezgilerin perde arkasını açıyor; bir projedeki gizli dinamikleri fark edip güç dengesini kendi lehine çevirebilirsin. 

Aşk/İlişkiler: 

15 Kasım civarı yanlış anlaşılmaların gölgesi görünebilir. Tonu yumuşat, kanıt yerine empatiyi öne koy; açıklık, ilişkilerde hızlı iyileşme getirir. 

Para: 

Küçük ama verimli bir fırsat kapıda. Duygu temelli harcamalara set çek, kısa vade yerine orta vadeli planlara yönel. 

İş/Kariyer: 

Görünmeyeni görme yeteneğin artıyor. Toplantılarda “özü” konuş; yan detaylar yerine sonuç odaklı maddelerle masaya gel. 

Sağlık: 

Yoğun enerjiyi fiziksel rutine aktar; kısa, yoğun egzersizler sinir sistemini dengelemeye yardımcı olur. 

Hafta Sonu: 

Yaratıcılık kapıları açılıyor. Kısa bir taslak ya da sunum, ileride büyük bir projeye dönüşebilir.

Boğa

Boğa

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Güvende kal ama kendini kilitleme; sağlam temeli olan yenilik uzun vadeli kazanç getirir.” Venüs cazibeni ve ikna gücünü artırıyor. 12 Kasım’da kariyerde sürpriz bir haber; ilk şok geçince bunun kalıcı bir fırsat olduğunu göreceksin. 

Aşk/İlişkiler: 

Derinleşme arzusu var. Cümlelerin ardındaki niyetleri okumak ilişkinin ritmini belirleyecek. 

Para: 

Haftanın ana konusu denge. Dürtüsel alışveriş yerine ihtiyaç listesi ve tavan bütçe belirle. 

İş/Kariyer: 

Yavaş ve istikrarlı ilerleme avantaj sağlar. Yetki devri ve süreç sadeleştirme verimi artırır. 

Sağlık: 

Mars enerjini yükseltiyor; düzenli yürüyüş veya ağırlık çalışması, birikmiş gerginliği dağıtır. 

Hafta Sonu: 

Zihnindeki sis kalkıyor; yön tayini, hedef güncellemesi ve net “evet/hayır” kararları kolaylaşıyor.

İkizler

İkizler

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Sözcüklerin yol açar ya da kapatır; netlik ve ritim senin gücün.” Merkür zihini keskinleştiriyor. Haftanın ortasında küçük bir detay büyük bir kapı aralayabilir; bu fark ediş kariyer/eğitim planını üst lige taşıyabilir. 

Aşk/İlişkiler: 

Venüs yumuşatıyor fakat 13 Kasım hassas bir eşik. Varsayım yerine soru sormayı seç. 

Para: 

Analitik bakışın kuvvetli; senaryoları yaz, riskleri puanla, sonra karar ver. 

İş/Kariyer: 

Müzakere, sunum, sözleşme işlerinde avantajlısın. Yazılı teyit almayı unutma. 

Sağlık: 

Enerji dalgalanabilir; uyku saatini sabitle ve kafein dengesini koru. 

Sosyal: 

14 Kasım’da beklenmedik bir davet bakış açını genişletebilir. 

Hafta Sonu: 

Karmaşık konularda net bir ışık yakalanıyor; öncelik listeni buna göre güncelle. 

Yengeç

Yengeç

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Duyguların pusulan; susturmak yerine dinlersen yolun kısalır.” Ay’ın etkisi içsel yolculuğu derinleştiriyor; ilham ve sezgi yüksek. Hafta ortasında yaratıcı kabiliyetlerin zirvede, özellikle sanatsal üretim ve tasarımda akış yakalanır. 

Aşk/İlişkiler: 

Kırılganlık yüzeye çıkabilir; görülme ihtiyacını sakince ifade et. Ortak payda hızla bulunacak. 

İş/Kariyer: 

14 Kasım’da işbirliği fırsatları beliriyor. Bağlantı kuran yaklaşımın kapı açar. 

Para: 

Planlarken kazanırsın; bütçe kalemlerini sadeleştir. 

Sağlık: 

Su tüketimi, magnezyum dengesi ve düzenli nefes egzersizi duygusal dalgayı dengeler. 

Hafta Sonu: 

Eski bir korkuyu bırakıp yeni bir güce geçiş yapıyorsun; iç huzuru artıyor. 

Aslan

Aslan

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Parla ama ışığını stratejik yönlendir.” Güneş özgüveni ve görünürlüğü artırıyor. 12 Kasım’da önemli bir proje ya da sunumla ivme yakalayabilirsin. 

Aşk/İlişkiler: 

Venüs sıcaklığı yükseltiyor; samimi yaklaşım ilişkileri derinleştirir. 

Para: 

Kısa vadeli heves yerine uzun vadeli yatırım planı oluştur; çeşitlendirme kilit. 

İş/Kariyer: 

Vizyonunu somut adımlara çevir; zaman planı ve sorumluluk matrisi hazırla. 

Sağlık: 

Yüksek enerji; bedeni dinleyerek çalış, aşırıya kaçma. 

Hafta Sonu: 

İç sesin yaratıcı bir fikir fısıldıyor; bir “taslak” ileride amiral projene dönüşebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak

Başak

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Düzen ruhuna şifa, zihinine netlik getirir.” Merkür sorun çözme kaslarını güçlendiriyor; bu hafta listeler, takvim ve süreçler yeniden yapılandırma için ideal. 

Aşk/İlişkiler: 

13 Kasım’da nazik ama doğrudan bir ifade büyük rahatlama getirir. 

Para: 

Tabloyu güncelle, gereksiz abonelikleri kes, yatırım stratejini revize et. 

İş/Kariyer: 

Küçük iyileştirmeler büyük verim artışı sağlar; standardizasyon ve dokümantasyon öne çıkar. 

Sağlık: 

Düzenli beslenme/uyku, sindirim ve zihinsel berraklığa katkı sağlar. 

Hafta Sonu: 

Eksik parçalar yerine oturuyor; karar yorgunluğu azalıyor.

Terazi

Terazi

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Denge bulunmaz, inşa edilir.” Venüs diplomatik zekanı öne çıkarıyor; iletişimde zarafet, içerikte netlik kazandır. 13 Kasım’da derin bir konuşma bağları yenileyebilir. 

Para: 

Yeni bir teklif gelebilir; acele etme, şartları yazılılaştır. 

Yaratıcılık: 

Sanatsal üretim ve yazılı projelerde ilham güçlü. 

Sağlık: 

Zihinsel denge için meditasyon ve nefes rutinini haftaya yayıp sürdür. 

Sosyal: 

Hafta sonu kuracağın bir bağlantı uzun vadeli dostluğa ve işbirliğine dönüşebilir.

Akrep

Akrep

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Yeniden doğum, bırakma cesaretiyle başlar.” Güneş burcundayken odak ve sezgi yüksek. 12 Kasım kariyer alanında kapı aralayabilir; stratejik ittifak kur, süreci tek başına taşımaya çalışma. 

Aşk/İlişkiler: 

Venüs duyguyu yoğunlaştırıyor; 14 Kasım yakınlaşma ve şefkat zamanı. 

Para: 

Sabır getiriyi büyütür; hızlı sonuç yerine kademeli büyümeyi seç. 

Sağlık: 

Enerji artıyor; düzenli hareket bedensel hafızayı güçlendirir. 

Hafta Sonu: 

Eski bir döngüyü kapatıp yeni bir niyetle yola çıkıyorsun; iç otorite hissin artıyor. 

Yay

Yay

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Ufkun geniş, hedefin net olsun.” Jüpiter plan, araştırma ve vizyon kurma gücünü büyütüyor. 

Kariyer: 

12 Kasım’da güçlü bir teklif veya yeni rota belirir; öğrenme ve keşif odaklı fırsatlara yakın dur. 

Aşk/İlişkiler: 

Spontane jestler bağları güçlendirir; içtenlik en büyük mıknatısın. 

Para: 

Kontrolü koru; “istek” ile “ihtiyaç” ayrımını netleştir. 

Sağlık: 

Yeni bir rutine başlamak için elverişli dönem; küçük ama sürdürülebilir adımlar seç. 

İşbirliği: 

14 Kasım’da ortak hedefler lehine sinerji doğabilir. 

Hafta Sonu: 

İçsel bir farkındalık yeni bir başlangıcın işaret fişeği olur. 

Oğlak

Oğlak

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Büyük plan sabır ister; strateji, emeği kalıcı kılar.” Satürn uzun vadeli hedeflerine omurga oluyor. 12 Kasım’da işbirliği kaynaklı bir haber yeni bir pencere açabilir. 

Aşk/İlişkiler: 

Sorumluluk teması ağır basıyor; birlikte belirlenen kurallar huzur getirir. 

Para: 

İstikrar arayışı doğru; nakit akışı ve tasarruf planını netleştir. 

İş/Kariyer: 

Yol haritası, kilometre taşları ve ölçülebilir hedefler belirle. 

Sağlık: 

Disiplinli rutinle enerji dengesi korunur. 

Hafta Sonu: 

Yaratıcı kıvılcım, kronik bir soruna beklenmedik çözüm üretebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova

Kova

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Farklı düşünen, farklı sonuç alır.” Yenilikçi fikirlerin kolektife hizmet ederken sana da yeni kapılar açıyor. 12 Kasım’da kariyerde şaşırtan bir gelişme olası. 

Aşk/İlişkiler: 

Daha sıcak, daha açık iletişim dönemi; ortak deneyimler bağı derinleştirir. 

Para: 

Sürpriz harcama tetikleyicilerine dikkat; esnek ama kontrollü bütçe kur. 

Sağlık: 

Zihinsel dengeyi destekleyen bütünsel pratikleri haftaya yay. 

Hafta Sonu: 

İçsel sorgulama netleşir; bir hedefi güncelleyip daha işlevsel bir rotaya geçebilirsin.

Balık

Balık

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Gökyüzü diyor ki: “Hayaller, onayını bekleyen taslaklardır; imzan niyetindir.” Sezgi gücün olağanüstü. Hafta ortasında ilham kapısı açılıyor; yaratıcı projelerde akış yakalanır. 

Aşk/İlişkiler: 

13 Kasım’da kalbini açmak cesaret isteyebilir; karşılığı şefkat ve yakınlık olabilir. 

İş/Kariyer: 

Detay odaklı yaklaşım başarı getirir; süreç ve kalite kontrolü ihmal etme. 

Para: 

Aceleci kararlardan kaçın; uzun vadeli güvenlik şemsiyesi kur. 

Sağlık: 

Meditasyon, nefes ve su elementine temas duygusal dengeyi geri getirir. 

Hafta Sonu: 

Uzun zamandır saklı kalan bir arzunun neden önemli olduğunu idrak ediyor, adını koyuyorsun. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA  

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam