10–16 Kasım 2025 Haftalık Burç Yorumları

10–16 Kasım 2025 haftasında gökyüzü kartlarını sizin için açıyor! Bu hafta her burç için aşk, para, kariyer ve sağlık alanında neler var? Mars'ın cesaret veren enerjisi ve Venüs'ün denge arayışı arasında, yıldızların size özel rehberliği ve bu yedi günde atmanız gereken en kritik adımlar bu yazıda. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun!