1 Aralık Pazartesi İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
01.12.2025 - 08:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 1 Aralık Pazartesi'ye ait hava tahmin raporunu yayınladı. Yeni bir haftaya başlarken 'bu hafta hava nasıl olacak?' sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu yakından takip ediliyor. MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İzmir, nemli bir güne başlangıç yapıyor. Peki İzmir'de hava kaç derece?

İşte 1 Aralık 2025 İzmir hava durumu.

Meteoroloji, İzmir hava durumunu paylaştı. 1 Aralık Pazartesi günü İzmir'in  hava tahmin raporuna göre bugün İzmir'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Nem oranı yüzde 96 seviyesinden gün içerisinde yüzde 64 seviyesine kadar düşecek. Hissedilen sıcaklıklar ise 11 dereceden 18 dereceye kadar artacak. 

İzmir'de bugün maksimum hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor. İlerleyen günlerde ise benzer bir hava durumu bekleniyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
