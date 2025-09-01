onedio
1–7 Eylül 2025 Haftanın Gökyüzü Mesajı

etiket 1–7 Eylül 2025 Haftanın Gökyüzü Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
01.09.2025 - 11:20

“Ruhunu ve Kalbini ARAF’ta Bırakma. Şifalanmak da, Seçim Yapmak da SENİN Elinde!”

✨ Bu hafta gökyüzü bizlere fısıldıyor:

Zanlarla hüküm verme, yargı dağıtma!

İçinde büyüttüğün korkularla, belki de en saf sevgiyi ellerinle mahkum ediyorsun... Kalbinde taşıdığın her şeyin sorumluluğu sana ait; çünkü şifalanmak, yeniden yapılanmak ve sevmeyi öğrenmek bir tercih, bir cesaret meselesi!

Karşındakiler adına karar verme!

Onların suskunluklarını doldurma, onların yüreğini kendi acılarına göre yorumlama.

Konuş. Anlat. Ama en çok da DİNLE!

Çünkü bazı kalpler konuşmaz, sadece bekler…

Ve senin sabrında, nezaketinde, sevginde yankı bulmayı umut eder.

Yeniden yapılanmak istiyorsan, “Güzel ve Sevgi Dolu Olanı” hayatının merkezine almayı seç.

Bu hafta bunun için bir fırsat, bir geçit…

Arafa takılı kalan ruhunu, kalbini niyetinle özgürleştir.

💫 Çünkü gökyüzü diyor ki:

“Şifa senin seçiminle başlar. Affetmek, anlamak, yargılamamakla güçlenirsin.”

Ve sen bu güce sahipsin.

Şimdi karanlıkla yüzleş, yargıyı bırak, sevgiyi seç.

AstrodehA

♈ Koç Burcu

♈ Koç Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Hayatınızdaki perdeyi aralayın, sezgilerinizin rehberliğinde görünmeyen gerçekleri fark edin ve içsel bilgeliğinize güvenerek ilerleyin.

Bu hafta, Başak burcundaki Güneş transitinin etkisiyle iş, sağlık ve günlük sorumluluklarınız ön plana çıkarken; 7 Eylül’de burcunuzun karşısında gerçekleşecek olan Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, gizli kalan, bastırdığınız ya da farkına varmadığınız konularla yüzleşmenize aracılık edecek. Geçmişten taşıdığınız bir yük, bir duygu ya da hala kapanmamış bir kapı bu tutulmayla birlikte kapanabilir. Bu ruhsal bir uyanış haftası olabilir. Mars’ın Terazi burcundaki hareketi, bireysel hedeflerinizde denge kurmayı öğrenmenizi isterken, başkalarının etkisine fazla açık olmamaya dikkat etmelisiniz.

Aşk & İlişkiler:

Bu hafta ilişkilerdeki görünmeyen gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Eski bir ilişkinin gölgesi, hâlâ kapanmamış bir yara veya bir iletişim eksikliği gündeme gelebilir. İlişkinizde her iki tarafın da iç dünyasına saygı duyulmalı, sabırla dinlemeye açık olunmalıdır. Bekâr Koç burçları için ise, içe dönük bu hafta bir “geçmişin kapanışı” süreci olabilir.

Kariyer & Para:

İş hayatınızda tamamlanması gereken detaylı işler, projeler ön planda olabilir. Göz ardı ettiğiniz bir dosya, eksik teslim edilmiş bir sorumluluk ya da çözülmemiş bir görev, tekrar karşınıza çıkabilir. Maddi alanda gereksiz harcamalardan kaçınmalı, olası bir ödeme krizine karşı planlı olmalısınız.

Sağlık & Ruh Hali:

Uykusuzluk, baş ağrıları, sezgisel dalgalanmalar görülebilir. Bu hafta özellikle enerji çalışmaları, meditasyon, dua ve içsel arınma size çok iyi gelir.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül günü, bir bardak suya niyetlerinizi okuyarak, içine 21 kez “Bismillahirrahmanirrahim” fısıldayın ve ardından bu suyu toprağa dökün. Arınmak, yüklerden kurtulmak ve yeniden doğmak için ideal bir ritüel olacaktır.

♉ Boğa Burcu

♉ Boğa Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Yaratıcılığınızı görünür kılmaktan çekinmeyin, kalbinizin sesini bastırmayın ve ilhamla dolu bir yeniden doğuşa kendinizi açın.

Bu hafta sizin için büyük bir içsel dönüşüm enerjisi taşıyor. Başak’taki Güneş transiti, aşk hayatınızı, yaratıcılığınızı ve çocuklarla ilgili konuları aydınlatırken; 7 Eylül Balık Dolunayı, sosyal çevrenizle ilgili önemli farkındalıklar yaşamanıza neden olabilir. Yıllardır içinde olduğunuz bir grubun amacıyla artık örtüşmediğinizi hissedebilir ya da yeni bir projeyi kolektife sunmak isteyebilirsiniz. Venüs’ün Aslan burcundaki hareketi sizi merkezde tutuyor; dikkat çeken, cazibeli, yaratıcı tarafınız parlıyor.

Aşk & İlişkiler:

Bu hafta romantizm yükseliyor. Evli olanlar çocuklarıyla daha yoğun zaman geçirirken, bekar Boğa burçları yeni biriyle tanışabilir. Ancak kalbinizle aklınız arasında ikilem yaşarsanız, kararlarınızı aceleye getirmemeli, zamana yaymalısınız.

Kariyer & Para:

Yaratıcılıkla ilgili işler, sahne önünde olmanız gereken sunumlar ya da sanatsal projelerde başarı potansiyeliniz yüksek. Ürettiğiniz her şey size maddi kazanç olarak dönebilir. Bu hafta ilgi odağı olabilirsiniz; bunu iyi değerlendirin.

Sağlık & Ruh Hali:

Fiziksel enerjiniz oldukça yüksek, ancak bu enerjiyi doğru yönlendirmek önemli. Aşırı yüklenmeden kaynaklı bel ve sırt bölgesinde ağrılar görülebilir.

AstrodehA Tavsiyesi:

5 Eylül’de yaratıcı bir köşe hazırlayın. Boya, yazı, müzik… İlham gelen ne varsa orada üretin. 7 Eylül’de bir mum yakarak, kalbinizin dileğini yüksek sesle evrene söyleyin.

♊ İkizler Burcu

♊ İkizler Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Evren sana büyük bir geçiş süreci sunuyor: köklerinle bağ kur, işinle hedef belirle, iç sesinle yön bul. Kendi hayatına gerçek bir liderlik yapmanın zamanı geldi.

Bu hafta gökyüzü, ailevi konular ile kariyer hedeflerin arasında sağlam bir denge kurmanı istiyor. Başak burcundaki Güneş, ev yaşamını, ailevi sorumlulukları, duygusal köklerini ön plana çıkarıyor. Özellikle taşınma, aile içinde görev paylaşımı, evdeki düzenin yeniden yapılandırılması gibi temalar gündeme gelebilir. 7 Eylül Balık Dolunayı, kariyer evinizde gerçekleşerek, iş yaşamında tamamlanması gereken bir süreci ya da toplum önünde görünürlüğünüzü yeniden şekillendirecek bir olayı tetikleyebilir. Aynı zamanda Uranüs burcunuzda geri harekete geçerken, içsel bir huzursuzluk hissi doğabilir. Fakat bu his seni içgörüye ve yenilenmeye götürecek çok değerli bir süreçtir.

Aşk & İlişkiler:

Partnerinizle aranızda ailevi meseleler nedeniyle bazı gerginlikler olabilir. Eski meselelerin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte geçmişte kapanmamış konular netleşebilir. Bekar İkizler burçları için ev bağlantılı bir tanışma gündeme gelebilir – ev değişimi, aile ziyaretleri veya komşu ortamı bu tanışmanın zemini olabilir.

Kariyer & Para:

7 Eylül’deki Ay Tutulması kariyerinizde önemli bir projeyi tamamlamanıza neden olabilir. İş yerinde üst düzey bir değişim, pozisyon değişikliği ya da yeni bir yöneticilik teklifi gündeme gelebilir. Fakat kararsız kalırsanız, değişimi geciktirebilirsiniz. Bu hafta içe çekilerek düşünmek ve acele karar vermemek en sağlıklısıdır.

Sağlık & Ruh Hali:

Sinir sisteminiz bu hafta biraz yıpranabilir. Kafanızda dönen düşünceler, uykuya geçişi zorlaştırabilir. 22:00 sonrası ekransız bir zaman dilimi oluşturmak ve bitki çayları tüketmek, zihninizi sakinleştirebilir.

AstrodehA Tavsiyesi:

6 Eylül akşamı, sessiz bir ortamda 3 sorunun cevabını yazın: “Neye sahip çıkmak istiyorum?”, “Neyi bırakmalıyım?”, “Nereye yönelmeliyim?” 7 Eylül Dolunayı’nda bu cevapları yüksek sesle okuyarak bir niyet kâğıdı oluşturun. Bu, ruhsal kararlılık oluşturmanıza destek olacaktır.

♋ Yengeç Burcu

♋ Yengeç Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Sözlerinle şifa dağıtabilirsin ama önce kendi zihnini sakinleştir. Her duyduğuna değil, hissettiğine kulak ver. Bu hafta seni bekleyen mesajlar, kalbinin derinliğinde gizli.

Bu hafta, iletişim, yakın çevre ilişkileri, kısa yolculuklar, eğitim ve bilgi akışı gibi konular senin hayatında fazlasıyla aktif olacak. Başak burcundaki Güneş bu alanları aydınlatırken, zihinsel yoğunluk artabilir. E-posta trafiği, telefon görüşmeleri, kardeşlerle ilgili gündemler, teknik cihazlarla ilgili aksaklıklar yaşanabilir. 7 Eylül’de gerçekleşecek Balık Dolunayı, ruhsal inançlarını, hayata bakış açını ve vizyonunu sorgulatabilir. Hayat felsefeni değiştirecek önemli bir kitap, film ya da kişi karşına çıkabilir.

Özellikle 1 Eylül itibariyle Satürn’ün kariyer alanından çıkışıyla birlikte, iş yükünde bir hafifleme hissedebilirsin. Bu, kendini daha huzurlu ve enerjik hissetmeni sağlayabilir.

Aşk & İlişkiler:

İlişki içinde olan Yengeçler için iletişim krizleri gündeme gelebilir. Özellikle yanlış anlama ve yanlış anlaşılmalara açık bir dönem. Mümkünse yazılı iletişimden çok yüz yüze konuşmayı tercih et. Bekâr Yengeçler, online platformlar ya da bir eğitim/sosyal ortam sayesinde biriyle tanışabilir.

Kariyer & Para:

Bilgiye dayalı işler, yazı, çeviri, danışmanlık ya da sosyal medya üzerinden yürüttüğün bir alan varsa bu hafta oldukça verimli geçebilir. Kısa vadeli bir proje sonuçlanabilir, yeni bir teklif gündeme gelebilir. Ancak detayları atlamadan her şeyi dikkatle değerlendirmen gerekir.

Sağlık & Ruh Hali:

Zihinsel gerginlik mide, omuz ve boğaz bölgesine yansıyabilir. Özellikle konuşamadığın duygular bu bölgelerde birikir. Günlük tutmak ya da iç sesine alan açmak bu hafta sana çok iyi gelir.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül Balık Dolunayı akşamı, ay gökyüzünde göründüğünde dua ederek 3 bardak suya niyet oku: “Zihnimdeki karmaşa duruldu, kalbimle uyumdayım.” Bu sulardan biriyle duş al, birini iç, birini de toprağa dök.

♌ Aslan Burcu

♌ Aslan Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Sahip olduklarının kıymetini bilerek, paranın ve enerjinin sadece fiziksel değil ruhsal bir değer olduğunu fark et. Bu hafta senin için hem maddi hem de manevi büyümeyi deneyimleme haftası.

Güneş’in Başak burcundaki seyri seni finansal kaynakların, özdeğer duygun, gelir-gider dengen ve sahip olduklarınla ilgili konularla yüzleştiriyor. Maddi alanla ilgili yeni kararlar almak, gelir arttırıcı bir fırsatı değerlendirmek ya da harcamalarını düzene koymak için oldukça etkili bir dönemdesin. 7 Eylül’de burcunun karşısında Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay Ay Tutulması ise seni derin bir ruhsal temizlikten geçirebilir. Kiminle neyi paylaşmak istediğini yeniden sorgulayacaksın. Beden, zihin ve ruh olarak hafiflemek isteyeceksin.

Aşk & İlişkiler:

Venüs hâlâ burcunda parıldarken, çekiciliğin çok yüksek. Ancak bu hafta ilişkilerde maddi paylaşımlar, sınırlar ve güven temaları ön planda olabilir. Eğer bir ilişki içindeysen, partnerinle maddi konular üzerinden gerilim yaşayabilirsin. Bekâr Aslanlar için sürpriz geri dönüşler var. Ama bu karşılaşma sadece fiziksel değil, ruhsal bir uyum arayışına da tamamlayacak. Eski eş ya da sevgilin ile bir araya gelebilirsin. 

Kariyer & Para:

Yeni bir gelir kaynağı gündeme gelebilir. İş yerinde zam, yeni proje, ekstra kazanç gibi fırsatlara açık bir haftadasın. Ancak harcamalarda kontrolsüzlük, sonradan pişmanlık yaratabilir. Satürn etkisi nedeniyle kredi ve borç konularına dikkat.

Sağlık & Ruh Hali:

Bu hafta bedeninde ağırlık hissedebilirsin. Özellikle finansal stres kaslarında ve omuzlarında birikiyor olabilir. Masaj, meditasyon, topraklanma çalışmaları çok faydalı olur.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül Dolunayı akşamı, bir beyaz mum yakın ve karşısına geçerek şu cümleyi söyleyin: “Artık bana hizmet etmeyen her şeyi sevgiyle bırakıyorum. Ruhsal ve maddi olarak hafifliyorum.” Ardından birkaç damla lavanta yağı ile ellerinizi ovuşturun ve derin bir nefes alın.

♍ Başak Burcu

♍ Başak Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Hayatında artık işe yaramayan tüm yapıları yık, yerine ruhunun ihtiyacına uygun yeni temeller inşa et. Bu hafta senin için derin bir dönüşüm ve yeniden doğuş haftası.

Senin mevsimin aktifken, Güneş burcunda ilerliyor ve seni merkezde tutuyor. Kim olduğunu, ne istediğini, neleri geride bırakman gerektiğini çok net göreceksin. Bu hafta özellikle dış görüntünü, sağlığını, ilişkilerini ya da günlük düzenini yeniden yapılandırma arzusuyla dolu olabilirsin. 7 Eylül’deki Dolunay Ay Tutulması ise tam karşıt burcun olan Balık’ta gerçekleşiyor. Bu da demektir ki ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, geçmiş bağlar ve hayatındaki 'biz' teması artık daha belirgin hale geliyor. Bitişler, yüzleşmeler ve yeniden kararlar kaçınılmaz olacak.

Aşk & İlişkiler:

İlişkin varsa bu hafta çok önemli bir dönüm noktası olabilir. Ya tamam ya devam. Eğer içten içe bir tükenmişlik hissediyorsan, bu tutulma seni o bağdan özgürleştirebilir. Bekâr Başaklar için ise karşılarına çıkan kişi, ruhsal bir kontratı tetikleyebilir. Hemen bağ kurmadan önce “bu kişi bana ne öğretiyor?” sorusunu sormalısın.

Kariyer & Para:

Yeni bir yolculuk seni bekliyor. Kendi işini kurmak isteyenler için fırsatlar doğabilir. Ancak yeniye adım atmadan önce elindekini tamamlaman, geçmiş görevleri kapatman gerekir. İş birlikleri, ortaklıklar veya danışmanlık alarak ilerlemek daha verimli olabilir.

Sağlık & Ruh Hali:

Zihnin çok aktif olabilir. Gece uykularında rüyalar yoluyla mesajlar alman mümkün. Meditasyon, nefes çalışması ve doğada zaman geçirmek çok iyi gelecektir. Bu hafta özellikle böbrekler, bağırsaklar ve sinir sistemi hassas olabilir.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül akşamı bir aynanın karşısına geçin. Gözlerinize bakarak şunları söyleyin: “Ben kendimi tanıyorum. Kendi gücümle ilerliyorum. Hayatıma katkı sunmayan her şey sevgiyle benden uzaklaşıyor.” Ardından bir gül suyu ile yüzünüzü yıkayın. Arınma tamamdır.

♎ Terazi Burcu

♎ Terazi Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Yüzeyin altına bak, kalbinin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu fark et ve başkalarına destek olurken kendini ihmal etmemeyi öğren.

Bu hafta Başak burcundaki Güneş, seni bilinçaltı, içsel dünya, kapanışlar ve teslimiyet alanlarında etkiliyor. Duygusal açıdan hassas ve içe dönük olabilirsin. Geçmişe ait kapanmamış dosyalar, zihinsel tekrarlar ve eski ilişki izleri gündeme gelebilir. Bu, tam anlamıyla bir arınma ve temizlenme haftası. 7 Eylül’de gerçekleşecek Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, günlük yaşam, iş ortamı, sağlık, hizmet alanları gibi konuları güçlü şekilde aydınlatacak. İş arkadaşların, düzenin, günlük alışkanlıklarınla ilgili net farkındalıklar yaşayacaksın.

Aynı zamanda Jüpiter’in kariyer alanını destekliyor olması, bu içsel çalışmaları yaptıktan sonra seni büyük bir başarıya yöneltecek önemli kapıları aralayabilir. Ancak önce biraz durman, içini duyman ve bedeninin sinyallerine kulak vermen gerek.

Aşk & İlişkiler:

Bu hafta ilişkilerde geri çekilme isteği baskın olabilir. Partnerinden uzaklaşmak değil ama duygularını daha içsel bir süreçle sindirmek isteyebilirsin. Fedakarlıklar, özveri ve beklentiler arasında dengeyi yeniden kurma haftası. Bekâr Teraziler için duygusal bağlar kurmak istese de zamanlama hassas olabilir; karşınızdakini tanımak için kendinize alan tanıyın.

Kariyer & Para:

Görünmeyen destekler alabilir, perde arkasında yapılan bir planla ilerleyebilirsiniz. Yine de her detayı kontrol ettiğinizden emin olun çünkü Balık’taki tutulma, iş ortamındaki gizli kalmış bir gerçeği ortaya çıkarabilir. Sağlıkla ilgili küçük sorunlar, iş temponuza doğrudan etki edebilir. İş yavaşlayabilir ama bu da düzenleme için bir fırsat olur.

Sağlık & Ruh Hali:

Bağışıklık sistemin zayıflayabilir. Alerjiler, yorgunluk, uyku düzeninde bozulmalar yaşayabilirsin. Bu hafta bol su tüket, bağırsak ve mide sağlığına özen göster. Ruhsal detoks niteliğinde bir hafta olacak.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül akşamı evinde adaçayı ya da lavanta tütsüsü yak. Tüm odaları bu tütsüyle gezerek şu cümleyi tekrarla: “Artık bana yük olan tüm enerjileri sevgiyle serbest bırakıyorum. İçimde ve evimde şifa hâkim olsun.” Ardından duş alarak negatif enerjiyi bedeninden uzaklaştır.

♏ Akrep Burcu

♏ Akrep Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Hayalini büyüt, hedeflerini kolektife yay, yalnız olmadığını hatırla. Bu hafta seni toplumla birleştiren güçlü bağlantılar kuruluyor.

Güneş’in Başak burcundaki seyri seni sosyal çevren, arkadaş grupları, iş birlikleri ve uzun vadeli projeler konusunda motive ediyor. Yeni ekiplerle bir araya gelmek, vizyon sahibi insanlarla temas kurmak, ortak hedefler için birlikte çalışmak isteyebilirsin. 7 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay ve Ay Tutulması ise kalbinin en derin arzularını, yaratıcılığını, aşk ve çocuklarla ilgili temaları güçlü biçimde aydınlatacak. Yıllardır içinde tuttuğun bir hayalin gerçekleşmesi için cesur bir adım atabilirsin. Sanatsal, yaratıcı, sahne önü işler açısından bu hafta senin için adeta bir vitrin olabilir.

Aşk & İlişkiler:

Bu hafta aşk hayatın oldukça aktif. Romantizm, duygusal derinlik, ruhsal bağlanma isteği artıyor. Devam eden ilişkilerde yakınlaşma ve daha büyük bir adım söz konusu olabilir. Bebek düşünen Akrepler için de olumlu bir hafta. Bekâr Akrepler için sosyal çevrede, arkadaş grubundan biriyle başlayan bir yakınlık kalıcı olabilir.

Kariyer & Para:

Venüs’ün haritanın en tepe noktasında ilerlemesiyle birlikte iş yerinde takdir görme, projelerin görünür olması, bir başarı ödülü ya da üst düzey bir sunum seni bekliyor olabilir. Kariyerde hızlı bir ilerleme kaydedebilirsin. Ancak dinlenmeye de mutlaka zaman ayırmalısın.

Sağlık & Ruh Hali:

Enerjin yükselebilir ama zihinsel dağınıklık ya da dalgınlık yaşanabilir. Özellikle detaylı işlerde hata yapma riskine karşı planlı olmak, yazılı notlar almak seni rahatlatır. Ayak, karaciğer, hormon sistemi bu hafta daha hassas olabilir.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül gecesi, bir kâğıda gerçekleştirmek istediğin bir hayalini net bir dille yaz. Ardından bir mum yakarak o kâğıdın etrafına bir daire çizecek şekilde gül yaprakları veya sevdiğin kokuları bırak. “Hayalim ilahi planla uyum içinde gerçekleşiyor” cümlesini 7 kez oku. Kâğıdı sakla, ama unutma: ilk adımı sen atacaksın.

♐ Yay Burcu

♐ Yay Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Kariyerindeki yol ayrımını sezgilerinle fark et. Artık seni büyütmeyen yapılara vedalaş ve kalbinin yönünü takip ederek kendi başarı tanımını yeniden yaz.

Bu hafta Güneş’in Başak burcundaki etkisiyle kariyer, toplumsal statü, otorite figürleriyle ilişkiler gibi konular ön plana çıkıyor. İş hayatında yeni bir sorumluluk alabilir, önemli bir teklif ya da görüşme gerçekleştirebilirsin. Ancak 7 Eylül’de gerçekleşecek olan Balık Dolunayı ve Ay Tutulması seni ev, yuva, aile temalarıyla yüzleştiriyor. Özellikle aile içi sorumluluklar, yerleşimle ilgili kararlar, yaşanılan mekânla bağlantılı düzenlemeler gündeme gelebilir. Bu hafta hem zirveye oynamak hem de köklerini sağlamlaştırmak istiyorsun. İşte gerçek dönüşüm de burada başlıyor.

Aşk & İlişkiler:

İlişkin varsa bu hafta aileyle tanışma, ev düzeniyle ilgili planlar, birlikte yaşama kararları gibi ciddi adımlar gündeme gelebilir. Fakat ani kararlar yerine adım adım ilerlemen faydalı olur. Bekâr Yay burçları için bu hafta özellikle iş ortamı ya da komşuluk gibi günlük hayat bağlantılarından doğabilecek sıcak bir etkileşim söz konusu olabilir.

Kariyer & Para:

Bu hafta iş hayatında çok net dönüşümler var. 22 Ağustos’ta yaşanan Yeni Ay’ın etkileri hâlâ sürüyor ve şimdi Balık Dolunayı ile tamamlanıyor. Kimi Yay burçları bir projeyi başarıyla sonlandırırken, kimileri için yeni bir kariyer vizyonunun kapısı aralanabilir. Riskli yatırımlardan uzak durmakta fayda var.

Sağlık & Ruh Hali:

Fiziksel olarak oldukça enerjik hissedebilirsin fakat zihinsel olarak dağınıklık oluşabilir. Evde zaman geçirmek, meditasyon yapmak ve uyku kalitesini artırmak sana çok iyi gelecektir. D vitamini takviyesi ve doğa yürüyüşleri bu hafta ruhuna ilaç gibi gelecektir.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül Dolunayı akşamı, evinde en çok zaman geçirdiğin alanı düzenle. Özellikle yatak odasında lavanta kokulu bir temizlik yap. Ardından şu cümleyi fısılda: “Evrenin bana sunduğu tüm güzellikleri, huzurla kabul ediyorum. Evimde, ruhumda, hayatımda dengeyi kuruyorum.” Bu niyet, evindeki enerjiyi dengeleyip sana şifa alanı oluşturacaktır.

♑ Oğlak Burcu

♑ Oğlak Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Bilginin gücünü küçümseme. Gerçekleri öğrenmekten, sorgulamaktan ve kendi zihinsel haritanı yeniden çizmeye başlamaktan korkma. Bu hafta evren sana yeni bir bakış açısı sunuyor.

Başak burcundaki Güneş, senin için yüksek öğrenim, uzak yolculuklar, inançlar, yabancı kültürler, hukuki meseleler ve uluslararası işler alanını aydınlatıyor. Kendini geliştirmek, sınırlarını aşmak, yeni bilgiler öğrenmek ya da uzun süredir düşündüğün bir akademik ya da hukuki konuda adım atmak için bu hafta çok verimli. 7 Eylül Balık Dolunayı ise iletişim, haberleşme, yakın çevre, kardeşler ve düşünce kalıplarınla ilgili derin bir farkındalık getiriyor. Yanlış anlaşılan bir konu netleşebilir ya da zihninde taşıdığın bir yük artık serbest kalabilir.

Aşk & İlişkiler:

İlişkin varsa, birlikte çıkılacak bir seyahat, ortak bir eğitim ya da felsefi bir konuşma sizi birbirinize daha da yaklaştırabilir. Fakat beklentileri açıkça konuşmadığınız sürece gereksiz kırgınlıklar doğabilir. Bekâr Oğlaklar için bu hafta uzak mesafeli, farklı kültürlerden biriyle ruhsal bağlantı kurma potansiyeli taşıyor.

Kariyer & Para:

İletişim, yayıncılık, hukuk, eğitim, medya, akademi gibi alanlarda çalışıyorsan bu hafta senin için yükseliş enerjisi taşıyor. Özellikle 7 Eylül Dolunayı bir başvurunun, teklifin ya da eğitimin sonucunu getirebilir. Kısa vadeli seyahatler, toplantılar ya da sunumlarda öne çıkabilirsin.

Sağlık & Ruh Hali:

Boyun, omuz ve sırt bölgende gerginlik hissedebilirsin. Bu hafta zihinsel yükünü hafifletmek, düşüncelerini yazıya dökmek çok faydalı olacaktır. Günlük tutmak ya da planlama defteri kullanmak zihnini toparlamana yardımcı olur.

AstrodehA Tavsiyesi:

6 Eylül gecesi bir kâğıda seni en çok yoran 3 düşünceyi yaz ve altına “Bu düşünceleri sevgiyle serbest bırakıyorum” cümlesini ekle. 7 Eylül Dolunayı gecesi bu kâğıdı yakıp külleri toprağa göm. Ardından 3 yeni olumlama yaz: “Bilgim güçtür. Huzurum rehberimdir. Yolum aydınlıktır.” Bunları 21 gün boyunca sabahları tekrarla.

♒ Kova Burcu

♒ Kova Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Derin bağlarını yeniden tanımla. Kimi hayatından çıkarmak, kime ruhunu açmak istediğine sezgilerinle karar ver. Paylaştıkların seni büyütmeli, tüketmemeli.

Bu hafta Başak burcundaki Güneş, seni ruhsal dönüşüm, krizleri aşma, borç-alacak, miras, ortak kaynaklar ve duygusal derinlik alanında etkiliyor. Hayatındaki bazı bağları daha yakından değerlendirmek isteyebilirsin. Finansal veya duygusal bir alışverişte adil olmayan bir durum artık daha net görünebilir. 7 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay ve Ay Tutulması ise gelir-gider dengesinde, özdeğer duygunda, kazanç modelinde bir aydınlanma getiriyor. Kendini daha fazla ifade etmek, emeğinin karşılığını almak ve güvende hissetmek için ne yapman gerektiğini sorgulayacaksın.

Aşk & İlişkiler:

İlişkinde derinleşmek mi, özgürleşmek mi istediğini anlaman için güçlü enerjiler devrede. İlişkilerde duygusal manipülasyona ya da gizli kalan konulara karşı dikkatli olmalısın. Bekâr Kova burçları içinse ruhsal bağ kurabileceğiniz, sizi dönüştürecek bir kişiyle tanışma ihtimali çok yüksek. Fakat bu bağa girmeden önce, kendinle olan bağını gözden geçir.

Kariyer & Para:

Finansal alanda önemli bir tamamlanma yaşayabilirsin. Alacak-verecek dengesi, ortak yatırımlar, kredi başvuruları veya sigorta-miras gibi konular bu hafta netlik kazanabilir. Özellikle 7 Eylül tutulması ile birlikte seni maddi olarak yoran bir alan sona erebilir. Yeni bir kazanç modeline geçebilirsin. Bu da daha sade ve kontrollü bir para akışını getirir.

Sağlık & Ruh Hali:

Enerjin zaman zaman düşebilir. Ruhsal olarak yoğunluk hissedebilirsin. Bu hafta bedeninde özellikle karın, cinsel sağlık, su dengesine dikkat etmelisin. Detoks, terapi, meditasyon gibi şifa çalışmalarına yönelmen iyi olur.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül gecesi, sol elinin içine bir parça kaya tuzu koy ve 3 kez derin nefes al. Ardından şu cümleyi 7 kez tekrar et: “Ruhumda, zihnimde ve bedenimde arınmaya niyet ediyorum. Artık bana hizmet etmeyen her şeyi sevgiyle bırakıyorum.” Sonra tuzu akan suya dök ve niyetini evrene teslim et.

♓ Balık Burcu

♓ Balık Burcu

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Görünmekten korkma. Bu kez sahne senin. Kalbini, vizyonunu, gerçeğini göster. Evren senin dileğini duyuyor.

Senin için yılın en güçlü haftalarından biri başlıyor. Çünkü 7 Eylül’de burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ve Ay Tutulması, seni, hayatının merkezine yerleştiriyor. Artık perde arkasında kalma zamanı değil; kim olduğunu, neye inandığını ve nasıl bir yaşam istediğini netleştirip hayata geçirme zamanı. Başak burcundaki Güneş ise tüm bu dönüşümün karşı cephesinde yer alarak, ikili ilişkilerini, evliliğini, ortaklıklarını da bu büyük dönüşümle birlikte yeniden yapılandırmanı istiyor. Bu hafta sadece sen değişmeyeceksin; hayatındaki herkes seni yeni bir gözle görmeye başlayacak.

Aşk & İlişkiler:

İlişkisi olan Balık burçları için bu tutulma dönemi çok belirleyici olacak. Artık “yarım kalan duygular” taşıyamayacaksın. Gerçek bir bağ mı var yoksa bir alışkanlık mı, buna karar vereceksin. Bekâr Balıklar için ruhsal bir eşin kapıda olduğunun işaretleri geliyor. Fakat önce sen, kendine sadık olmalı, kendi değerini fark etmelisin.

Kariyer & Para:

Bu hafta önemli bir başarı elde edebilir, geçmişte başvurduğun bir iş ya da proje ile ilgili güzel haberler alabilirsin. Kendine güvenin arttıkça, sahneye çıkmak, görünür olmak, yaptığın işi duyurmak için çok doğru bir zamandasın. Özellikle sanatsal, sezgisel ve yaratıcı alanlarda çalışan Balıklar için bu tutulma bir dönüm noktası olabilir.

Sağlık & Ruh Hali:

Bu hafta çok hassas, duygusal ve açık bir alandasın. Uyku düzeni bozulabilir, rüyaların artabilir. Aynı zamanda bedenin de sana “dinlen” sinyalleri gönderebilir. Bu sinyalleri dikkate almakta fayda var. Ayaklar, bağışıklık sistemi ve hormonlar hassas olabilir. Bol su iç, sakinleştirici bitkisel çaylar tüket, ve uyumadan önce dua/şükür pratiği yap.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül gecesi, ay gökyüzünde belirirken bir ayna karşısına geç. Elini kalbine koyarak şu cümleyi yüksek sesle 3 kez tekrarla:

“Ben artık ışığımı saklamıyorum. Ben, olduğum gibi güzelim. Hayatımda ilahi planla uyumlu mucizeleri kabul ediyorum.”

Ardından beyaz bir mum yak ve bir parça beyaz taşı (ay taşı, selenit veya kuvars) o mumun yanında şarj et. Bu taş sana bu dönüşüm sürecinde rehberlik edecektir. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

