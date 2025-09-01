1–7 Eylül 2025 Haftanın Gökyüzü Mesajı

Gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı:

Görünmekten korkma. Bu kez sahne senin. Kalbini, vizyonunu, gerçeğini göster. Evren senin dileğini duyuyor.

Senin için yılın en güçlü haftalarından biri başlıyor. Çünkü 7 Eylül’de burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ve Ay Tutulması, seni, hayatının merkezine yerleştiriyor. Artık perde arkasında kalma zamanı değil; kim olduğunu, neye inandığını ve nasıl bir yaşam istediğini netleştirip hayata geçirme zamanı. Başak burcundaki Güneş ise tüm bu dönüşümün karşı cephesinde yer alarak, ikili ilişkilerini, evliliğini, ortaklıklarını da bu büyük dönüşümle birlikte yeniden yapılandırmanı istiyor. Bu hafta sadece sen değişmeyeceksin; hayatındaki herkes seni yeni bir gözle görmeye başlayacak.

Aşk & İlişkiler:

İlişkisi olan Balık burçları için bu tutulma dönemi çok belirleyici olacak. Artık “yarım kalan duygular” taşıyamayacaksın. Gerçek bir bağ mı var yoksa bir alışkanlık mı, buna karar vereceksin. Bekâr Balıklar için ruhsal bir eşin kapıda olduğunun işaretleri geliyor. Fakat önce sen, kendine sadık olmalı, kendi değerini fark etmelisin.

Kariyer & Para:

Bu hafta önemli bir başarı elde edebilir, geçmişte başvurduğun bir iş ya da proje ile ilgili güzel haberler alabilirsin. Kendine güvenin arttıkça, sahneye çıkmak, görünür olmak, yaptığın işi duyurmak için çok doğru bir zamandasın. Özellikle sanatsal, sezgisel ve yaratıcı alanlarda çalışan Balıklar için bu tutulma bir dönüm noktası olabilir.

Sağlık & Ruh Hali:

Bu hafta çok hassas, duygusal ve açık bir alandasın. Uyku düzeni bozulabilir, rüyaların artabilir. Aynı zamanda bedenin de sana “dinlen” sinyalleri gönderebilir. Bu sinyalleri dikkate almakta fayda var. Ayaklar, bağışıklık sistemi ve hormonlar hassas olabilir. Bol su iç, sakinleştirici bitkisel çaylar tüket, ve uyumadan önce dua/şükür pratiği yap.

AstrodehA Tavsiyesi:

7 Eylül gecesi, ay gökyüzünde belirirken bir ayna karşısına geç. Elini kalbine koyarak şu cümleyi yüksek sesle 3 kez tekrarla:

“Ben artık ışığımı saklamıyorum. Ben, olduğum gibi güzelim. Hayatımda ilahi planla uyumlu mucizeleri kabul ediyorum.”

Ardından beyaz bir mum yak ve bir parça beyaz taşı (ay taşı, selenit veya kuvars) o mumun yanında şarj et. Bu taş sana bu dönüşüm sürecinde rehberlik edecektir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA