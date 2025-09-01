1–7 Eylül 2025 Haftanın Gökyüzü Mesajı
“Ruhunu ve Kalbini ARAF’ta Bırakma. Şifalanmak da, Seçim Yapmak da SENİN Elinde!”
✨ Bu hafta gökyüzü bizlere fısıldıyor:
Zanlarla hüküm verme, yargı dağıtma!
İçinde büyüttüğün korkularla, belki de en saf sevgiyi ellerinle mahkum ediyorsun... Kalbinde taşıdığın her şeyin sorumluluğu sana ait; çünkü şifalanmak, yeniden yapılanmak ve sevmeyi öğrenmek bir tercih, bir cesaret meselesi!
Karşındakiler adına karar verme!
Onların suskunluklarını doldurma, onların yüreğini kendi acılarına göre yorumlama.
Konuş. Anlat. Ama en çok da DİNLE!
Çünkü bazı kalpler konuşmaz, sadece bekler…
Ve senin sabrında, nezaketinde, sevginde yankı bulmayı umut eder.
Yeniden yapılanmak istiyorsan, “Güzel ve Sevgi Dolu Olanı” hayatının merkezine almayı seç.
Bu hafta bunun için bir fırsat, bir geçit…
Arafa takılı kalan ruhunu, kalbini niyetinle özgürleştir.
💫 Çünkü gökyüzü diyor ki:
“Şifa senin seçiminle başlar. Affetmek, anlamak, yargılamamakla güçlenirsin.”
Ve sen bu güce sahipsin.
Şimdi karanlıkla yüzleş, yargıyı bırak, sevgiyi seç.
