11 Eylül Perşembe Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, hayatının ritmini belirleyen düzen, senin en büyük ilacın. Bugün, belki de bir süredir ertelediğin oda düzenlemeni gerçekleştirmenin tam zamanı. Belki de biraz dağılmış olan çalışma masanı sadeleştirmek, gereksiz eşyaları ayıklamak ve her şeyi yerli yerine koymak, senin enerjini ve sağlığını doğrudan olumlu yönde etkileyecek.

Unutma, fiziksel çevrenin düzeni, zihinsel huzurunla doğrudan bağlantılı. O yüzden, odanı toplamak ve çalışma alanını sadeleştirmek, aslında iç dünyanı da düzene sokmanın bir yolu. Belki de bu düzenleme süreci, senin için bir meditasyon seansı gibi olacak. Her eşyayı yerine koyarken, belki de zihnindeki düşünceleri de yerli yerine koyacaksın. Bu sayede, hem daha düzenli bir yaşam alanına, hem de daha huzurlu bir zihne kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…