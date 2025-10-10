Zihinsel Yorgunluğunun Kaynağı Ne?
Bazı günler sadece bedenimiz değil, zihnimiz de ağır bir yük taşır. Düşünceler, planlar, sorumluluklar derken beyin sanki hiç durmaz. Peki seni en çok yoran şey ne?
1. Günün sonunda beynin mi, kalbin mi daha çok yoruluyor?
2. Sürekli düşünür müsün, yoksa düşünmemeye mi çalışırsın?
3. Küçük detayları büyütür müsün?
4. Dinlenmek için bile plan yapar mısın?
5. Zihninde hiç bitmeyen bir yapılacaklar listesi var mı?
6. Gece yatağa uzandığında ne olur?
7. Bir problem olduğunda ilk refleksin ne olur?
8. Başkalarının sorunlarını dinlemek seni nasıl etkiler?
9. Hata yaptığında zihninde neler olur?
10. İnsanlarla yaşadığın sorunlar seni uzun süre meşgul eder mi?
Senin zihnin hiç durmayan bir makine gibi çalışıyor!
Senin yorgunluğun duygusal tükenmişlik!
Senin yorgunluğun hem tükenmişlikten hem de aşırı düşünmekten!
