Zayıf Rakibe Karşı Buruk Zafer
Bazı teknik direktörler için hedefe ulaşmak yeterlidir; sahada oynanan futbolun kalitesi ise ikinci plandadır. Ole Gunnar Solskjaer de bu anlayıştaki isimlerden biri. Transfermarkt verilerine göre, rakibimiz St. Patrick’s’in piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro. Beşiktaş’ın değeri ise 155 milyon Euro. Sadece Orkun’un yıllık maaşı bile bu takımın toplam değerinin yüzde 40 fazlasına denk geliyor. Böyle bir rakibe karşı iki gol geriye düşmek, ardından geri dönüp kazanmak elbette değerli… Ancak böylesine zayıf bir takımdan iki gol birden yemek Beşiktaş’a yakışmıyor.
Geçen haftaki maçın ilk yarısında bambaşka bir Beşiktaş vardı.
Stoper Sorunu Alarm Veriyor
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!