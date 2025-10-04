Yola Çıkarken Yanına Mutlaka Alman Gereken Şey Ne?
Yola çıkmak heyecanlıdır kimi valizini günler önceden hazırlar, kimi son dakika çorap bile bulamaz. Ama işin püf noktası aslında şudur “Yanına ne alacaksın?” Çünkü o küçük detaylar yolculuğunu unutulmaz kılar. Bazen bir kahve termosu, bazen kulaklığın, bazen de sadece iyi bir ruh hali… Hadi birlikte yola çıkarken olmazsa olmaz eşyanı bulalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yolculuk öncesi bavul hazırlığın nasıl olur?
2. Yolculukta bunlardan hangisini tercih edersin?
3. Yolculukta sen genelde hangisi olursun?
4. Genel olarak yolculuklar senin için nasıldır?
5. Yol üstü molalarında senin için en önemli şey nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kiminle yolculuk etmekten keyif alırsın?
7. Yolculukta sen hangi karaktere bürünürsün?
8. Seyahatlerin genelde bunlardan hangisi kaynaklı olur?
Sen planlı bir yolcusun, atıştırma çantan ve haritan olmadan yola çıkmazsın.
Sen keyifli bir yol arkadaşısın, playlistin ve fotoğraf makinan her yolun vazgeçilmez eğlencesi.
Sen kendi keyfine düşkün bir yolcusun, kulaklığın ve kitabın sana yolun en tatlı eşlikçisi olur.
Sen meraklı ve çalışkan bir yolcusun, powerbank’in ve yapılacaklar listenle yolda bile işlerin peşindesin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın