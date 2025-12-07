Yılın Kelimesi Yine Değişmedi: Şiddet

Parasosyal: Temas yokken bağımlılık yaratmak şiddetli bir gerilim değil mi?

Rage Bait (Öfke Yemi): Kasıtlı olarak kızgınlık veya öfkeyi çevrim içi içeriklerle uyandırmak şiddetin kaynaklarına hızlı ulaşılabilirliğin kanıtı değil mi?

Söz hakkını yok saydığımız ontolojik şiddet;

Raporlanabilen ama tarif edilemeyen, bir bildirim sesiyle tetikleyen dijital şiddet;

Cinsiyet rollerinin dahi tanımlandığı sistemik şiddet;

Sözcüklerin yok etme kapasitesiyle en derinde yankılanan duygusal şiddet ve iz bırakan eylemsel şiddet…

Şiddet maalesef bir tür canlı organizma gibi ve her tarihsel dönemde yeniden doğan, medeniyet! kurucu bir enerji gibi kendini sözde 'modern' bir yapıda sessiz, steril, görünmez bir paravanda üremekten vazgeçmiyor.

Yılın kelimelerinin anonsunu, kelime açılımlarını dehşetle takip ederken 'Ya Şiddet insanın Ürettiği En Eski Teknolojisiyse?' sorusundan kendimi alamıyorum. Ya elimizden önce niyetimiz şiddet içeriyorsa? Ya tarihin ilk resmi, ilk eylemi, ilk sözü şiddetse? Ya biz şiddetsiz insan kalamamayı normalleştirdiysek?

Çocuk işçilere dair haberler, çocuk kelimesiyle yan yana kullanmaktan utanç duyduğumuz akran zorbalığı görüntüleri, kadın-erkek ilişkilerindeki güven zemininde deprem etkisi yaratan eylemler, dijital mecradaki filtreli maskeler, çevrim içi şiddet kimlikleri, yetişkin-çocuk rollerini alt üst eden orantısız șiddet ekosistemi.