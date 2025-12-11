Yılbaşı Hediyesi İçin Fikir Arayanlara: Aksesuar Gibi Kulaklık Huawei FreeClip 2
Yeni yıl yaklaşırken çoğumuzun aklında aynı soru dönüp duruyor: Hem şık, hem işe yarar, hem de alan kişinin gerçekten kullanacağı bir hediye bulmak mümkün mü? Huawei’nin yeni açık kulak modeli FreeClip 2, böyle bir arayışı olanlar için oldukça güçlü bir aday.
Tasarımı bir kulaklıktan çok aksesuarı andırıyor, gün boyu takılı kalabiliyor, spor ve şehir hayatıyla uyumlu çalışıyor. Üstelik yalnızca tasarımıyla değil, sahip olduğu ses teknolojileri ve kullanım kolaylıklarıyla da dikkat çekiyor.
Huawei FreeClip 2’yi elinize aldığınız anda fark ettiğiniz ilk şey, klasik bir kablosuz kulaklık formunda olmayışı.
Açık kulak tasarımında güçlü ses performansı...
FreeClip 2 yalnızca dokunma komutlarıyla değil, baş hareketleriyle de kontrol edilebiliyor.
FreeClip 2, IP57 su ve toz korumasıyla geliyor.
FreeClip 2, ilk nesle göre daha hafif, daha esnek ve daha güçlü bir yapıya sahip.
Neden iyi bir yılbaşı hediyesi?
FreeClip 2 için bir de kampanya var. 99 TL’lik ön ödeme ile ürünü satın alırken kullanabileceğiniz 1.099 TL'lik indirim kuponu kazanabilirsiniz.
12 Aralık günü 12:12'de ön ödeme süreci başlayacak.
17 Aralık saat 12:12’den itibaren 25 Aralık gün sonuna kadar ise ödemenizi tamamlayıp sipariş oluşturmanız gerekecek.
Ödeme sürecini tamamlayan kullanıcılar için kargolama işlemi hemen başlayacak.
Ayrıca marka, bu kampanya kapsamında kullanıcılara ek bir güvence olarak 1 Yıl Kayıp Kulaklık Desteği sunacağını da duyurdu. Tüm bu avantajlarla FreeClip 2'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!
