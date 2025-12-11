onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
Yılbaşı Hediyesi İçin Fikir Arayanlara: Aksesuar Gibi Kulaklık Huawei FreeClip 2

Yılbaşı Hediyesi İçin Fikir Arayanlara: Aksesuar Gibi Kulaklık Huawei FreeClip 2

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
11.12.2025 - 19:01

Yeni yıl yaklaşırken çoğumuzun aklında aynı soru dönüp duruyor: Hem şık, hem işe yarar, hem de alan kişinin gerçekten kullanacağı bir hediye bulmak mümkün mü? Huawei’nin yeni açık kulak modeli FreeClip 2, böyle bir arayışı olanlar için oldukça güçlü bir aday.

Tasarımı bir kulaklıktan çok aksesuarı andırıyor, gün boyu takılı kalabiliyor, spor ve şehir hayatıyla uyumlu çalışıyor. Üstelik yalnızca tasarımıyla değil, sahip olduğu ses teknolojileri ve kullanım kolaylıklarıyla da dikkat çekiyor.

Huawei FreeClip 2’yi elinize aldığınız anda fark ettiğiniz ilk şey, klasik bir kablosuz kulaklık formunda olmayışı.

Huawei FreeClip 2’yi elinize aldığınız anda fark ettiğiniz ilk şey, klasik bir kablosuz kulaklık formunda olmayışı.

C-bridge adı verilen köprü tasarımı kulağı tamamen kapatmıyor, daha çok küpe benzeri bir görünüm yaratıyor. Bu görünüm yalnızca estetik açısından değil, kullanım amacı açısından da önemli; kulak kanalını doldurmadığı için uzun süreli kullanımda baskı veya rahatsızlık oluşmuyor.

Her bir kulaklık yalnızca 5.1 gram ağırlığında. Bu değer önceki modelden daha hafif ve kullanımda fark edilir seviyede rahatlık sağlıyor. Materyal tarafında da değişiklik var; daha yumuşak sıvı silikon kaplama ve şekil hafızalı alaşım sayesinde kulakta kaymadan oturan, hareket halinde bile düşmeyen bir form hazırlanmış.

Renk seçenekleri arasında siyah ve beyazın yanı sıra mavi bulunuyor.

Açık kulak tasarımında güçlü ses performansı...

Açık kulak tasarımında güçlü ses performansı...

Açık kulak formundaki kulaklıklarda en sık görülen zayıflıklardan biri bas performansıdır. FreeClip 2 burada belirgin bir iyileştirme sunuyor. Yeni çift diyaframlı sürücü yapısı sayesinde ses gücü artırılmış, bas tepkisi ise önceki nesle kıyasla gözle görülür derecede yükseltilmiş. Reverse Sound Field teknolojisi, sesin dışarı sızmasını azaltarak çevreye fazla rahatsızlık vermeden müzik dinlemeyi mümkün kılıyor.

Uyarlanabilir ses seviyesi özelliği de dikkat çekici. Kulaklık, ortam gürültüsüne göre sesini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Metroda, kütüphanede ya da kafede dinlerken sürekli ses açıp kısmayı düşünmek gerekmiyor. Bu özellik özellikle podcast, kitap dinleme ve video izleme gibi içeriklerde pratik bir avantaj sağlıyor.

FreeClip 2 yalnızca dokunma komutlarıyla değil, baş hareketleriyle de kontrol edilebiliyor.

FreeClip 2 yalnızca dokunma komutlarıyla değil, baş hareketleriyle de kontrol edilebiliyor.

Başınızı yukarı aşağı salladığınızda arama yanıtlanabiliyor, yana doğru salladığınızda reddedilebiliyor; ayrıca müzik çalma yönetimi de yapabiliyorsunuz. Ses seviyesini kulaklık üzerindeki yüzeye kaydırarak değiştirmek mümkün. Şarkı atlama, durdurma, çağrı kontrolü gibi komutlar da dokunarak yönetilebiliyor.

Bunun yanında sağ-sol ayrımı ortadan kaldırılmış durumda. Kulaklık hangi kulağa takıldıysa otomatik olarak bunu algılıyor ve ses kanallarını ona göre değiştiriyor. Tek kulak kullanımının kolaylaşması, cihazı daha “günlük hayata karışan” bir noktaya çekiyor. Hem iOS hem Android ile uyumlu olup iki cihaza aynı anda bağlanabilmesi de çalışırken müzik, telefonda görüşme, bilgisayarda toplantı gibi senaryolarda kesintisiz bir deneyim sağlıyor.

FreeClip 2, IP57 su ve toz korumasıyla geliyor.

FreeClip 2, IP57 su ve toz korumasıyla geliyor.

Yağmur altında yürürken, bisiklete binerken, spor sırasında terle temas ederken güvenle kullanılabiliyor.

Pil tarafında 9 saatlik tek şarj süresi ve kutuyla birlikte toplam 38 saate çıkan kullanım süresi sunuluyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile yaklaşık 3 saatlik kullanım elde edilebilmesi, gün içinde şarj yetiştirme stresini önemli ölçüde azaltıyor.

FreeClip 2, ilk nesle göre daha hafif, daha esnek ve daha güçlü bir yapıya sahip.

FreeClip 2, ilk nesle göre daha hafif, daha esnek ve daha güçlü bir yapıya sahip.

5.6 gramdan 5.1 grama düşen ağırlık kulağa takıldığında fark edilir ölçüde daha rahat hissettiriyor. Ses tarafındaki en belirgin iyileştirme çift diyaframlı yeni sürücüyle geliyor; bas gücü ve genel ses seviyesi önceki modele kıyasla belirgin şekilde yükselmiş. Pil ömrü de 8 saatten 9 saate, kutuyla birlikte toplam kullanım süresi 36’dan 38 saate çıkmış. IP57 dayanıklılık seviyesi sayesinde spor ve yağışlı hava gibi durumlarda daha güvenli kullanılabiliyor. Kısaca, FreeClip 2 aynı kullanım tarzını daha konforlu, daha güçlü ve daha uzun süre sunan bir üst seviye olarak öne çıkıyor.

Neden iyi bir yılbaşı hediyesi?

Neden iyi bir yılbaşı hediyesi?

Yeni yılda hem estetik hem fonksiyon içeren, kutusu açılıp kenara bırakılmayacak bir hediye arayanlar için Huawei FreeClip 2 rahatlıkla listenin üst sıralarına yazılabilir.

Tasarımı dikkat çekici, teknik olarak güçlü, kullanım deneyimi pratik ve gündelik hayata hızlıca uyum sağlayan bir ürün olması onu “hediyelik” kategorisinde ikna edici kılıyor.

FreeClip 2 için bir de kampanya var. 99 TL’lik ön ödeme ile ürünü satın alırken kullanabileceğiniz 1.099 TL'lik indirim kuponu kazanabilirsiniz.

  • 12 Aralık günü 12:12'de ön ödeme süreci başlayacak.

  • 17 Aralık saat 12:12’den itibaren 25 Aralık gün sonuna kadar ise ödemenizi tamamlayıp sipariş oluşturmanız gerekecek.

  • Ödeme sürecini tamamlayan kullanıcılar için kargolama işlemi hemen başlayacak.

Ayrıca marka, bu kampanya kapsamında kullanıcılara ek bir güvence olarak 1 Yıl Kayıp Kulaklık Desteği sunacağını da duyurdu. Tüm bu avantajlarla FreeClip 2'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark