Yerli Yapay Zeka Kumru Tanıtıldı! Sosyal Medyada Gündem Olan Kumru'ya Dair Bilinmeyenler Açıklandı

Hayatımızda büyük bir yer kaplayan ve günlük yaşantımızdan iş hayatımıza pek çok alanda desteğini göz ardı edemeyeceğimiz yapay zeka, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Daha çok ChatGPT, Gemini, Grok'u kullanırken bugün sosyal medyada karşımıza yerli yapay zekamız Kumru çıktı!

Sosyal medyada gündem olan ve çok konuşulan Kumru'yla ilgili bilinmeyenleri ve detayları @VNGRS adlı Türk teknoloji girişimi açıkladı.