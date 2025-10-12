Yerli Yapay Zeka Kumru Tanıtıldı! Sosyal Medyada Gündem Olan Kumru'ya Dair Bilinmeyenler Açıklandı
Hayatımızda büyük bir yer kaplayan ve günlük yaşantımızdan iş hayatımıza pek çok alanda desteğini göz ardı edemeyeceğimiz yapay zeka, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Daha çok ChatGPT, Gemini, Grok'u kullanırken bugün sosyal medyada karşımıza yerli yapay zekamız Kumru çıktı!
Sosyal medyada gündem olan ve çok konuşulan Kumru'yla ilgili bilinmeyenleri ve detayları @VNGRS adlı Türk teknoloji girişimi açıkladı.
Yerli Yapay Zeka Kumru Nedir, Nasıl Çalışır?
Kumru'nun geliştiricisi VNGRS, Kumru'yla ilgili merak edilen sorulara cevap vererek ilgiye teşekkür etti.
Kumru'nun B2C (Business to Costumer) yani doğrudan müşterilere satış yapma amacı taşımadığını açıklayan VNGRS, bir floodla Kumru'yu anlattı.
Kumru, ChatGPT'ye rakip mi?
Kumru'nun Güçlü ve Zayıf Olduğu İşler Neler?
Kumru'ya Verdiğim Kelimedeki Harfleri Sorunca Yanlış Cevap Veriyor, Neden?
Kumru Nasıl Geliştirildi?
