Yeni Yönetim Açıkladı: Ali Koç Fenerbahçe'den Alacağı 3.5 Milyar Liradan Vazgeçti

Yeni Yönetim Açıkladı: Ali Koç Fenerbahçe’den Alacağı 3.5 Milyar Liradan Vazgeçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
25.10.2025 - 14:51

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, bugün yapılan Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada eski başkan Ali Koç’un, kulüpten alacağı 3.5 milyar liradan vazgeçtiğini söyledi.

Fenerbahçe’nin Olağanüstü Genel Kurulu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapıldı.

Fenerbahçe’nin Olağanüstü Genel Kurulu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapıldı.

Fenerbahçe’nin Eylül 2025 itibarıyla toplam 28.7 milyar TL borcu olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar ise 'Diğer borçlar kalemindeki 4.1 milyar TL'nin yaklaşık 3.5 milyar TL'si, Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcudur. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti.' ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
