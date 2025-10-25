Yeni Yönetim Açıkladı: Ali Koç Fenerbahçe’den Alacağı 3.5 Milyar Liradan Vazgeçti

Fenerbahçe’nin Eylül 2025 itibarıyla toplam 28.7 milyar TL borcu olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar ise 'Diğer borçlar kalemindeki 4.1 milyar TL'nin yaklaşık 3.5 milyar TL'si, Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcudur. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti.' ifadelerini kullandı.