Yeni Yönetim Açıkladı: Ali Koç Fenerbahçe’den Alacağı 3.5 Milyar Liradan Vazgeçti
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, bugün yapılan Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada eski başkan Ali Koç’un, kulüpten alacağı 3.5 milyar liradan vazgeçtiğini söyledi.
Fenerbahçe’nin Olağanüstü Genel Kurulu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapıldı.
