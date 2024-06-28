Yeni Bebekler Hoş Geldi: Kediniz Doğum Yaptıktan Sonra Yapmanız Gereken 10 Şey

Patili dostunuzun büyüyüp anne olması eminim sizi çok duygulandırmıştır. Kendi yavrunuz gibi sahiplendiğiniz patili dostunuzun da yavruları olunca bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Stresten uzaklaşmasını sağlayacak ve hem patili dostunuzun hem de yavruların rahat edebileceği bir ortam hazırlamalısınız. Gelin beraber bu ortamın nasıl hazırlanacağına bakalım!