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Yeni Bebekler Hoş Geldi: Kediniz Doğum Yaptıktan Sonra Yapmanız Gereken 10 Şey

etiket Yeni Bebekler Hoş Geldi: Kediniz Doğum Yaptıktan Sonra Yapmanız Gereken 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 18:01

Patili dostunuzun büyüyüp anne olması eminim sizi çok duygulandırmıştır. Kendi yavrunuz gibi sahiplendiğiniz patili dostunuzun da yavruları olunca bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Stresten uzaklaşmasını sağlayacak ve hem patili dostunuzun hem de yavruların rahat edebileceği bir ortam hazırlamalısınız. Gelin beraber bu ortamın nasıl hazırlanacağına bakalım!

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1. Doğum yaptığı yeri temizleyerek rahat pozisyon alabileceği bir yer ayarlayın.

Patili dostunuzun doğum yaptığı bölgenin tekrar hijyenik bir hale getirilmesi gerekiyor. Tertemiz olan yere yumuşak bir battaniye ya da yastık koyarsanız rahatça oturup yatabilir. Yavrularını kolayca emzirebileceği pozisyonu alabilir. Böylece minik bebeklerin de keyfi yerinde olur.

2. Patili dostunuzun ve yavruların sağlığını kontrol edin.

Patili dostunuz doğum yaparken zorlanabilir. Bu yüzden doğum sonrası sağlığının kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca miniklerin durumuna da bakmalısınız. İleride sıkıntı olmaması adına hemen bir kontrolden geçirirseniz sizin de içiniz rahat eder.

3. Beslenmesine ve su içmesine dikkat edin.

Doğum sonrası yorulan patili dostunuzun iyice beslenmesi gerekir. Tüm vitamin ve mineralleri onun için sağlamalısın. Minik yavrularını en güzel şekilde besleyebilmesi için sizin onu beslemeniz çok önemli. Bir de suyunu tazelemeyi unutmayın. Ne kadar yediğini ve su içtiğini kontrol edin.

4. Güvende hissedecekleri sessiz ve sakin bir ortam oluşturun.

Yumuşak bir zemini ayarlamanızın çok önemli olduğunu söylemiştik. Bunun yanı sıra bu zeminin gürültüden ve aşırı hareketten uzak bir yerde olursa hem patili dostunuz hem de yavrularınız güvende hisseder. Mışıl mışıl uyurlar, mırıl mırıl beslenirler...

5. Patili dostunuzun yavruları ile bağlantısını oluşturun, destekleyin.

Patili dostunuzun yavrularına bakması ve onları beslemesi gerekir. Miniklerin annelerine ihtiyaçları var... 

Bu yüzden birbirlerine yakın tutmalı ve aralarındaki bağı kuvvetlendirmelisiniz. Çok müdahale etmeden, yavrulara dokunmadan hareket etmeniz daha iyi olacaktır.

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6. Temasa dikkat edin, büyüdükçe sosyalleşmesine izin verin.

İlk birkaç hafta temas etmemeye çalışın. Yavrulara sizin kokunuzun sinmesi annenin yavrulardan uzaklaşmasına neden olabilir. Bu yüzden çok fazla elle müdahale etmeyin. Büyüdükçe oynatmaya ve koşturmaya başlayabilirsiniz.

7. Dış parazit tedbirini alın.

Sağlık kontrolü sırasında parazitler için tedbir alın. Dış parazitler patili dostları rahatsız edebilir ve sağlıklarını etkileyebilir. Patili dostunuzun ve minik yavruların rahat etmesi, huzurla büyümeleri için sağlıklarına çok dikkat edilmesi gerekir. Musmutlu bir yaşamları olsun!

8. Ortamlarını düzenli olarak temizleyin.

Sıcacık bir ortam hazırladıktan sonra öylece bırakmayın. Düzeni olarak temiz bir yumuşak zemin oluşturun. Sıcacık yuvayı her zaman hijyenik tutarsanız patili dostunuz ve minik yavrular kendilerini daha rahat ve güvende hissederler.

9. Yavruların gelişimini takip edin.

Minikler her zaman minik kalamaz. Büyüyüp kocaman olacaklar! Onların büyüme süreçlerini takip edebilirsiniz. Yaşadıkları sıkıntıları hemen görebilir ve müdahale edebilirisiniz.

Ayrıca tuvalet eğitimleri konusunda da onlara yardımcı olacak şekilde ilerlemelisiniz. Bizim burada önerimiz Pet Love'ın kedi kumları olacak. Pet Love'ın köpekler için eğitim pedi, kediler içinse kedi kumu bulunuyor. Yavruların tuvalet eğitimi için Pet Love'ın kedi kumunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

10. Yavrular için oyun alanı oluşturun ve annenin dinlenmesine izin verin.

Anne bebişleri ile ilgilenirken yorulabilir. Hele ki bebişler büyüdükçe daha yaramaz hale gelirler. Bu sırada yorulan kedinizin dinlenmesi için ona bir alan açmalısınız. Yavrular için bir oyun alanı oluşturursanız yeni anne olmuş patili dostunuz kenarda kıvrılarak mırıl mırıl uyuyabilir.

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