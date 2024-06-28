Yeni Bebekler Hoş Geldi: Kediniz Doğum Yaptıktan Sonra Yapmanız Gereken 10 Şey
Yeni Bebekler Hoş Geldi: Kediniz Doğum Yaptıktan Sonra Yapmanız Gereken 10 Şey
Patili dostunuzun büyüyüp anne olması eminim sizi çok duygulandırmıştır. Kendi yavrunuz gibi sahiplendiğiniz patili dostunuzun da yavruları olunca bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Stresten uzaklaşmasını sağlayacak ve hem patili dostunuzun hem de yavruların rahat edebileceği bir ortam hazırlamalısınız. Gelin beraber bu ortamın nasıl hazırlanacağına bakalım!
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1. Doğum yaptığı yeri temizleyerek rahat pozisyon alabileceği bir yer ayarlayın.
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2. Patili dostunuzun ve yavruların sağlığını kontrol edin.
3. Beslenmesine ve su içmesine dikkat edin.
4. Güvende hissedecekleri sessiz ve sakin bir ortam oluşturun.
5. Patili dostunuzun yavruları ile bağlantısını oluşturun, destekleyin.
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