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Favori Atıştırmalıklarını Seç 2024'te Çıkan 1 Kitap 1 Film 1 Dizi Önerelim!

Favori Atıştırmalıklarını Seç 2024'te Çıkan 1 Kitap 1 Film 1 Dizi Önerelim!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.12.2024 - 15:35

Yine koca bir yılı geride bıraktık. Bu yıl da her sene olduğu gibi filme, diziye, kitaba doyduk. Biz de senin için, yıl bitmeden bu yılın eserlerinin tadını çıkar diye son bir test hazırladık. Favori atıştırmalıklarını seç, biz de sana bu sene çıkan 1 kitap, 1 film, 1 dizi önerelim. 

Hazırsan başlayalım 🙌

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1. Öncelikle ne sıklıkla abur cubur tüketirsin?

1. Öncelikle ne sıklıkla abur cubur tüketirsin?

2. Peki tatlıcı mısın tuzlu mu?

3. Çikolata tercihin hangisi?

4. Atıştırmalık denince de akla ilk olarak cips geliyor. Senin favorin hangisi?

5. Artık çeşit çeşit sağlıklı cips de var tabii. Bunlardan hangisi?

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6. Mevsimi değil ama dondurma sevmeyen de yoktur. Favori dondurman hangisi?

7. İçeceksiz olmaz, ne ikram edelim sana?

8. Bir şeyler atıştırmak kuruyemişsiz olmaz. Hangisini tercih edersin?

9. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ikiye bölünelim. Hangisini tercih edersin?

10. Son olarak bir patlamış mısır seç ve testi bitirelim;

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Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • Esme Lennox Nasıl Yok Oldu - Maggie O'Farrell

Dizi Önerimiz;

  • Baby Reindeer

Film Önerimiz;

  • The Substance

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • İntermezzo - Sally Rooney

Dizi Önerimiz;

  • The New Look

Film Önerimiz;

  • Chanllangers

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

Dizi Önerimiz;

  • Kuvvetli Bir Alkış

Film Önerimiz;

  • Inside Out 2

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Kitap önerimiz;

  • Kırık Rahvan - Semih Öztürk

Dizi Önerimiz;

  • 3 Body Problem

Film Önerimiz;

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Bir önceki senenin testi;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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