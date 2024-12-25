Favori Atıştırmalıklarını Seç 2024'te Çıkan 1 Kitap 1 Film 1 Dizi Önerelim!

Yine koca bir yılı geride bıraktık. Bu yıl da her sene olduğu gibi filme, diziye, kitaba doyduk. Biz de senin için, yıl bitmeden bu yılın eserlerinin tadını çıkar diye son bir test hazırladık. Favori atıştırmalıklarını seç, biz de sana bu sene çıkan 1 kitap, 1 film, 1 dizi önerelim.

Hazırsan başlayalım 🙌