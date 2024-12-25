O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de En Çok Oyu Alan Jüri İfşa Oldu!

Son yıllarda sezonda yayınlanmasa da yılbaşı gecelerinin televizyon ekranlarındaki en büyük eğlence programlarından biri O Ses Türkiye oluyor. Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara gelen program, ünlü konuklarla birlikte izleyiciye oldukça keyifli anlar yaşatıyor. Bu sezon ekranlara dönecek olan program aynı zamanda yılbaşında da yine izleyiciyle buluşacak. Bu sezon jüri koltığunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola'nın oturacağı programla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, en çok oy alan jürinin ifşa olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş