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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de En Çok Oyu Alan Jüri İfşa Oldu!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de En Çok Oyu Alan Jüri İfşa Oldu!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2024 - 15:26

Son yıllarda sezonda yayınlanmasa da yılbaşı gecelerinin televizyon ekranlarındaki en büyük eğlence programlarından biri O Ses Türkiye oluyor. Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara gelen program, ünlü konuklarla birlikte izleyiciye oldukça keyifli anlar yaşatıyor. Bu sezon ekranlara dönecek olan program aynı zamanda yılbaşında da yine izleyiciyle buluşacak. Bu sezon jüri koltığunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola'nın oturacağı programla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, en çok oy alan jürinin ifşa olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Ekranların sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye, son yıllarda olduğu gibi bu sezon da yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek.

Ekranların sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye, son yıllarda olduğu gibi bu sezon da yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek.

Merakla beklenen gecede jüri koltuğuna Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oturacak. Gecenin oldukça renkli geçeceği şimdiden belli diyebiliriz yani.

Merakla beklenen gecede jüri koltuğuna Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oturacak. Gecenin oldukça renkli geçeceği şimdiden belli diyebiliriz yani.

Detaylar:

Çekimlerinin sık sık sosyal medyada paylaşıldığı görülen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'le ilgili olarak önemli bir iddia ortaya atıldı.

Çekimlerinin sık sık sosyal medyada paylaşıldığı görülen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'le ilgili olarak önemli bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre pek çok ünlü ismin katılacağı gecede en çok oyu alan jüri üyesi Beyazıt Öztürk oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre pek çok ünlü ismin katılacağı gecede en çok oyu alan jüri üyesi Beyazıt Öztürk oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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