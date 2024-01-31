Yediği Döneri Beğenmeyip Hesabı Ödememişti: O Kaymakam Hakkında Yeni Gelişme
Yediği Döneri Beğenmeyip Hesabı Ödememişti: O Kaymakam Hakkında Yeni Gelişme
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, restoranda yediği döner ve tatlıyı beğenmeyip hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, tepki çekmişti. O kaymakamın yeni görev yeri belli oldu.
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Tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrası kaymakam Hacı Kerim Meral hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde 6 Kasım tarihinde yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner ardından da sütlaç siparişi vermişti. Misafirleriyle birlikte dönerleri ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, kasaya yönelmişti.
Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat’a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrılmıştı. Basına yansıyan haberlerin ardından İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.Olay sonrası açıklama yapan Meral, "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim" demişti.
23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararı ile Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı. Yusufeli'nde 5 ay görev yapan Kaymakam Meral, 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevini sürdürecek.
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