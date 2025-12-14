onedio
Yaz Olimpiyatları'nın Sanat Yarışmaları Kısmında Hangi Branş Vardı?

14.12.2025 - 22:04

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde bir soru soruldu. Yarışmacıya 'Yaz Olimpiyatları'nın Sanat Yarışmaları Kısmında Hangi Branş Vardı?' sorusu yöneltildi.

Peki Yaz Olimpiyatları'nın Sanat Yarışmaları Kısmında Hangi Branş Vardı?

1912-1948 yılları arasında yapılan Yaz Olimpiyatları'nın Sanat Yarışmaları Kısmında Hangi Branş Vardı?

A.) Mimari

B.) Sinema

C.) Dans

D.) Tiyatro

Doğru cevap: A

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
