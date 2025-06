Yatırımlarınıza Karar Verebilir mi? Yapay Zeka ile Para Yönetimi Mümkün mü?

Yapay zekayla artık her şeyi yapıyoruz. Günlük sorulardan görsel oluşturmaya kadar her şeyde yapay zeka işlerimizi hallediyor. Her sorumuza cevap veren yapay zeka yatırım yapmamıza da yardımcı olur mu acaba? Yapay zekayı finans sektöründe kullanarak yatırım yapılır mı, bizim yerimize yatırım kararı verebilir mi merak ediyorsan yapay zekaya sorduk!