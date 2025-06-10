Yatırımlarınıza Karar Verebilir mi? Yapay Zeka ile Para Yönetimi Mümkün mü?

Kısa cevap: Evet, yardımcı olarak güvenebilirsiniz. Yapay zekâ, yatırım kararlarınızı destekleyen güçlü bir araçtır. Ancak tam yetkiyi ona bırakmak şimdilik riskli ve erken bir adım olabilir. En sağlıklı yaklaşım, YZ’nin sunduğu verilerle kendi bilgi ve sezgilerinizi harmanlayarak karar vermektir.

Finansal kararlar sadece veriyle değil, aynı zamanda insan psikolojisi, deneyim ve değer yargılarıyla da şekillenir. Bu nedenle yapay zekâyı bir kaptan değil, iyi bir yardımcı pilot olarak konumlandırmak her zaman daha doğru olacaktır.