Yaşam Tarzına Göre Sen Hangi İçeceksin?
Yaşam Tarzına Göre Sen Hangi İçeceksin?
Senin yaşam tarzına en uygun içecek hangisi? Bu testle, kişiliğine ve alışkanlıklarına en uygun içeceği birlikte keşfedeceğiz. Yalnızca birkaç soruya yanıt vererek, içecek tercihini belirleyelim bakalım.
O zaman seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başladık bile. Düzenli olarak spor yapar mısın?
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2. Kendini ifade etmek için bir yol seçecek olsan aşağıdakilerden hangisini seçerdin?
3. En romantik manzara sence hangisi?
4. Bir yenilik ya da değişiklik karşısında nasıl hissedersin?
5. Bir hafta sonu planı seç bakalım. Nasıl geçsin istersin?
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6. "Bir saniye bile tahammül edemem" dediğin insan tipi hangisi?
7. Tek başına seyahat etme konusunda ne düşünüyorsun? Yapar mısın?
8. Yemek yapmayı sever misin?
9. Kendini nasıl tanımlarsın?
10. Son zamanlardaki genel enerjie bu puanlardan birini vermeni istesek...
Hibiskus Çayı!
Orange Mango Tropikal Beyaz Çay!
Cool lime!
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