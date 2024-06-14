"Yaşadığım Bu Hayat Kime Ait?"

Özellikle eğitimlerde seçici davranıyorum çünkü aktardığım bilginin çok kıymetli olduğunun farkındayım. Ben genellikle iş tanımı oluşturma eğitimleri veriyorum. “Aa bir de bunu alayım.” diye düşünenlere göre değil. İnsanlara ilk sorum hep 'Neden bu danışmanlığı/eğitimi almak istiyorsunuz?' olur. Kişi bana 'Kocama daha iyi bir eş olmak için.', 'Meraktan.', 'Bir arkadaşım tavsiye etti.' gibi cevaplarla dönerse onlara danışmanlık da eğitim de vermiyorum. Çünkü bu ancak sizin KENDİNİZ İÇİN isteyebileceğiniz bir öğreti. Önce siz, size en uygun şekilde 'iyi olmayı' öğreneceksiniz ki sonra etrafınızdaki insanlara da iyi olun. Yani kendi kendinize önce “Yaşadığım bu hayat kimse ait?' sorusunu bir sorun.

-Bu enteresan geldi çünkü günümüzde 'kişisel gelişim' adı altında meseleye para odaklı bakan ve insanlara boş vaadler sunan çok fazla insan var.

Kimse kusura bakmasın ama inanın ben artık 'Yaşam koçuyum.' demeye utanıyorum. Özellikle ülkemizde bu işin çok suistimal edildiğini düşünüyorum. Kısa yoldan para kazanmak için kendini uzman olarak lanse eden bu kişilere de modern zaman büyücüsü adını taktım. 'Şunu yaz, kırmızı kağıdı suya at, yok efendim Theta frekansına çık orada bekle.' gibi sözüm ona önerileri de ciddiye alamıyorum maalesef. Ancak bu arz talep meselesi. İnsanlar çaba sarf etmek yerine basit çözümler arıyorlar ve günün sonunda sonuç hep hayal kırıklığı oluyor. Bu 'Bir sosyal medya hesabı açayım, iki günlük kurstan da sertifikamı alayım gelsin paralar.' mantığı ile yapılacak bir iş değil.