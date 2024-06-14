"Yaşadığım Bu Hayat Kime Ait?"
"Yaşadığım Bu Hayat Kime Ait?"
Kişisel gelişim ilgi duyduğum bir alan ancak her gün yeni bir uzman ile tanışmaktan sıkıldım. Instagram’ın hani o ilk çıktığı dönemlerdeki gibi sadece fotoğraf paylaşılan bir platform olmasını da epey özlüyorum ancak ilgimi çeken bir öğreti ve uzman yakaladım mı affetmem.
Banu Gözüm de öyle biri. Onu YouTube'da bir röportajında tanıdım. Keskin cevapları ve özellikle de bu işin cılkını çıkaranlara karşı net tavrı ilgimi çekti. Human Design konusunda da ülkemizdeki sayılı eğitmenlerden biri.
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- Human Design /insan tasarımı en basit şekliyle ne anlama geliyor?
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-Bir röportajınızda her başvurana danışmanlık/eğitim vermediğinizi söylediniz...
-Haftada kaç danışmanlık veriyorsunuz? Eğitimlerinizin içeriği ne?
-Siz kendi kılavuzunuzu ezbere biliyorsunuzdur herhalde?
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